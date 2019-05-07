«Кто не хочет у нас играть — удачи!». Панарин и Бобровский покинут «Коламбус»?

Последняя сирена прозвучала, и самый долгий кубковый забег в истории «Коламбуса» завершился. Собравшись на одном конце площадки, хоккеисты «Блю Джекетс» смотрели на трибуны «Нейшнвайд-арены» и аплодировали тем зрителям, кто остался.



Некоторые, как голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин, махали им руками. Был ли это знак прощания или просто жест благодарности, станет ясно в ближайшие две недели, а пока оба неограниченных в будущем свободных агента заявили, что обсуждать их будущее слишком рано. Впрочем, кое-какие выводы можно уже сделать.

«О том, что произойдёт, я пока не думаю. Просто говорю то, что чувствую на этот момент. О моём будущем говорить пока рано», — такими словами начал Бобровский импровизированную шестиминутную пресс-конференцию.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Двукратный обладатель «Везины Трофи» провёл за «Коламбус» семь сезонов, и именно в Огайо он стал одним из элитных голкиперов в НХЛ. После не очень удачного старта нынешнего регулярного чемпионата, новокузнечанин смог найти свою игру, а в плей-офф показал все грани своего таланта. В первом раунде против «Тампы» Бобровский отразил 93,2% бросков по своим воротам, став одним из главных творцов сенсационной победы над «молниями». Во втором раунде с «Бостоном» Сергей тоже был очень хорош, но не смог выручить в решающий момент и уступил в дуэли великолепному Туукке Раску.

«Коламбус» вылетел из плей-офф. Исход серии решили ошибки Бобровского Боб и Хлеб сыграли свой последний матч за «Блю Джекетс».

Карьера Бобровского в «Коламбусе».



В регулярном чемпионате:

7 сезонов, 354 матча, 213 побед, 2,41 гола за матч, 92% отражённых бросков. 33 матча на ноль, два приза лучшему вратарю НХЛ.



В плей-офф:

4 сезона, 27 матчей, 11 побед, 1 победа в серии, 3,16 гола за матч, 90,3% отражённых бросков.



Карьера Панарина в «Коламбусе».



В регулярном чемпионате:

2 сезон, 160 матчей, 55 голов, 169 передач, 13 победных шайб, «+37».



В плей-офф:

2 сезона, 16 матчей, 7 голов, 11 передач, 1 победный гол, «-4».

«Игра Бобровского? Он показал средний палец всем, кто сомневался, что Сергей может быть элитным вратарём в плей-офф», — заявил Джон Торторелла. Такие слова тренера дорогого стоят, ведь ещё год назад тот же Тортс намекал на то, что Бобровскому необходим спортивный психолог, так как вратарь никак не мог одержать победу в серии плей-офф — тогда эти слова очень разозлили россиянина.

По ходу нынешнего регулярного чемпионата между Сергеем и Тортореллой тоже периодически вспыхивало напряжение, кульминацией которого стало отстранение вратаря на один матч за досрочных уход в раздевалку после замены. ««Торторелла и Сергей далеко не всегда находятся на одной волне. Будет настоящим шоком, если Бобровский останется в «Коламбусе» после этого сезона», — писал в январе известный инсайдер Пьер Лебрюн.

Бобровский против «Коламбуса». Всё, что об этом говорят в Америке Российский голкипер уже сыграл последний матч за «Блю Джекетс»?

По иронии судьбы последние минуты своего выступления за «Коламбус» Бобровский провёл именно на скамейке запасных, сидя между Дэвидом Саваром и Дином Куканом, когда Торторелла заменил его на шестого полевого игрока. Той самой скамейки, за покидание которой ему все пеняли, говоря об излишнем эгоизме.

«Была ли это моя последняя сирена на «Нейшнвайд-арене» в качестве игрока «мундиров»? Посмотрим, что произойдёт. Я не хочу бросаться словами. Это важные слова. Я хочу отдохнуть. Хочу всё уладить, отдохнуть и принять правильное решение. Я должен взвесить всё, каждую возможность, мне нужно поговорить с большим количеством людей, чтобы всё правильно оценить и принять решение. Это огромной важности решение, решение на всю оставшуюся жизнь. Я не хочу сейчас стоять и обсуждать это, когда мы только что проиграли матч», — сказал Бобровский. Однако по его тону было понятно, что принципиальное решение Сергей уже давно принял, и оно явно не в пользу «Блю Джекетс».

Свободные агенты «Коламбуса» после 1 июля 2019

Неограниченные:

н.

н. Райан Дзингел,

н. Мэтт Дюшейн,

з. Адам Маккуэйд,

в.

в. Кейт Кинкейд

Ограниченные:

в. Йоонас Корписало,

з. Зак Веренски,

з. Адам Кленденинг,

з. Скотт Харрингтон,

н. Лукаш Седлак,

н. Эрик Робинсон,

н. Маркус Хянникяйнен,

з. Райан Мюррей. н. Артемий Панарин н. Райан Дзингел,н. Мэтт Дюшейн,з. Адам Маккуэйд,в. Сергей Бобровский в. Кейт Кинкейдв. Йоонас Корписало,з. Зак Веренски,з. Адам Кленденинг,з. Скотт Харрингтон,н. Лукаш Седлак,н. Эрик Робинсон,н. Маркус Хянникяйнен,з. Райан Мюррей.

«Я благодарен за всё, что у меня было в «Коламбусе». Здесь я взял две свои «Везины». Думаю, что интерес к хоккею в Коламбусе значительно вырос. За этим было интересно наблюдать, было весело быть частью этого. С последнего места команда поднялась и стала одним из претендентов на Кубок Стэнли. Мы обыграли «Тампу», очень хорошую команду, сражались с «Бостоном», тоже замечательной командой. Нужно делать следующий шаг. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков за их поддержку, за ту энергию, которую они нам давали. Атмосфера была великолепная, и это вне зависимости от того, побеждали мы или проигрывали. Мы будем помнить это всю оставшуюся жизнь.



В дедлайн наш генеральный менеджер сделал несколько крупных сделок, это был месседж для команды. Он дал понять, что ждёт от нас успеха в нынешнем сезоне, что выигрывать нужно прямо сейчас. Это было здорово для нас. Что касается моего противостояния с Раском, то в плей-офф ты всегда сражаешься с лучшими соперниками. Он победил меня, и теперь уже не важно, как и сколько было бросков. Сегодня я был на проигравшей стороне», — сказал Бобровский, который вместе с Панариным после матча охотно фотографировался с поджидавшими на улице болельщиками.

«Сегодняшний матч длился до гола. Увы, мы не смогли его забить, сегодня удача была не на нашей стороне. Но все парни бились до финальной сирены, каждый старался, сражался. Я горжусь тем, как мы играли, как держались вместе, я рад быть частью такой команды. Мы были вместе семь лет, это долго. Мы пережили вместе много трудностей. Это было особенное время», — завершил новокузнечанин свой спич.

В отличие от Бобровского, Артемий Панарин был куда менее словоохотлив, и даже через переводчика Антона Полтырёва был немногословен.



«Мы только что проиграли. Это всё, о чём я думаю. Я очень ценю болельщиков и организацию за эти незабываемые два года. Вернусь ли я? Этого никто не знает», — сказал Панарин, причём последние слова произнёс на английском.



«Нужно помнить, как трудно побеждать в плей-офф. Кто знает, что случится в следующем сезоне и кто останется в раздевалке из нынешних игроков», — рассудил Кэм Аткинсон.

«У нас отличная команда, отличный город, отличный владелец. Мне кажется, что это должно убедить кого-то остаться. У нас есть команда-победитель и я думаю, что мы можем её развить и улучшить. Если этого недостаточно, то тогда я не знаю. В ближайшее время у нас будут беседы со всеми свободными агентами. После этого у всех будет лучшее понимание того, где мы находимся. Но речь никогда не шла о деньгах, хотя бывали разные предположения. Дело не в деньгах, а в том, хочет ли человек быть игроком «Коламбуса», какая бы продолжительность контракта ни была. В нашей команде будут только те хоккеисты, которые хотят быть здесь, хотят быть «мундирами» и гордятся тем, что находятся в «Коламбусе». Как бы я повёл себя, если бы дедлайн повторился снова? Провернул все те же сделки через секунду! Сто процентов. Мы всем показали, что у нас есть шанс выиграть и победить любого соперника. С той командой, которая у нас была. Что дальше? Ребята, которые хотят быть здесь, останутся. Парням, которые не хотят быть здесь, — удачи», — заявил Ярмо Кекяляйнен.



«Мы вернёмся! We will bаck», — кричали болельщики на трибунах после того, как всё закончилось. Кубковый поход «Коламбуса» завершился не так рано, как все думали, но, как справедливо заметил Кекяляйнен, наград за второй раунд в хоккее не предусмотрено. В следующем сезоне состав «Блю Джекетс» ждут очень серьёзные перемены. Рискнув нынешней весной, «мундиры» не смогли добраться до финала, и кто знает, когда у этой симпатичной команды снова будет такой же сильный состав, чтобы рассчитывать на успех в плей-офф.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports Ohio.