Состав сборной России на ЧМ-2019 — сила! Возможно, самый звёздный в истории

Овечкин, Малкин, Кучеров, Кузнецов, Ковальчук, Василевский, Гусев, Дадонов… и это ещё не всё.

Мы долго ждали, предугадывали, рассуждали, и вот наконец сборная России объявила расширенный состав национальной команды на чемпионат мира — 2019. Многие фамилии были и так понятны, но несколько интриг всё же оставалось. Впрочем, и сейчас опубликована ещё не окончательная заявка. Дальше из сборной «лишних» игроков будут отсеивать каждого по отдельности.

Вратари

Почему вызвали: один из лучших вратарей мира, рекордсмен по победам среди голкиперов прошедшей регулярки в НХЛ, претендент на «Везина Трофи». Всегда играет чётко, спокойно, надёжно, может в одиночку решить исход матча.

Как будут использовать: как основного голкипера сборной. На групповом этапе тренерский штаб наверняка даст сыграть всем вратарям национальной команды, но в плей-офф, если не случится ничего экстраординарного, место Василевскому в воротах гарантировано.

Андрей Василевский Фото: fhr.ru

Почему вызвали: самый стабильный и сильный российский голкипер в КХЛ, МВП финала Кубка Гагарина — 2019. Своими действиями всегда внушает партнёрам спокойствие, как в ЦСКА, так и в сборной России.

Как будут использовать: если бы не приехал Василевский, то Сорокин был бы железным первым номером сборной. В какой-то степени Илье не повезло, ведь ему снова придётся ехать в национальную команду в роли бэкапа. Должен сыграть три-четыре матча на групповом этапе, а в плей-офф будет готов выйти в любой момент.

Почему вызвали: провёл отличный сезон за «Рейнджерс», сумел потеснить в воротах «синерубашечников» Хенрика Лундквиста. Перед чемпионатом мира Георгиев сыграл в матчах Еврочелленджа и заключительного этапа Евротура, где убедил тренерский штаб в правильности решения впервые вызвать его в сборную России.

Как будут использовать: очевидно, что Георгиеву уготована роль третьего голкипера сборной. Скорее всего, ему дадут сыграть хотя бы один матч на турнире, на большее голкиперу «Рейнджерс» пока рассчитывать не приходится.

Защитники

Почему вызвали: Орлов провёл не слишком выдающийся сезон за «Вашингтон», особенно на контрасте с последними двумя годами за «Кэпиталз», но у сборной России насчёт игроков из НХЛ мнение однозначное – надо брать. Надеемся, что в Братиславе Дмитрий покажет свой лучший хоккей.

Как будут использовать: у Орлова будет место во второй паре обороны сборной, много айс-тайма. От Дмитрия стоит ждать регулярных подключений в атаку, а вот в большинстве мы его вряд ли увидим.

Почему вызвали: самый перспективный российский защитник в НХЛ на данный момент. Уверенно чувствует себя в «Тампе», хотя ещё играет на контракте новичка, и полностью заслужил дебют в национальной команде.

Как будут использовать: Сергачёв получит место в топ-4 обороны российской сборной, будет регулярно выходить в одной из спецбригад большинства.

Почему вызвали: один из самых стабильных и надёжных российских защитников последних сезонов в КХЛ. Игрок первой пары лучшей обороны лиги, постоянный кандидат в сборную России на любой турнир.

Как будут использовать: с приездом защитников из НХЛ Нестеров потерял роль главенствующего игрока российской обороны, но у Никиты в любом случае будет стабильное место в составе. Любит и умеет подключиться к атаке, обладает хорошим броском.

Почему вызвали: последние два сезона Зайцев в «Торонто» провёл не слишком ярко, зато добавил в надёжности. Для этого его и приглашают в сборную.

Как будут использовать: от Никиты ждут грамотной игры в своей зоне, зачистки пятака, начала атак. Большой активности у чужих ворот от Зайцева не требуется.

Никита Зайцев Фото: fhr.ru

Почему вызвали: самый прогрессирующий российский защитник КХЛ последних лет, уехал после сезона в России в «Коламбус», где с листа показал достойную игру. Тренерский штаб сборной ведёт Гаврикова ещё со времён «Локомотива», его место в сборной не вызывает сомнений.

Как будут использовать: Владислав хорош в позиционной игре, здорово работает на пятачке, кроме того, умеет результативно подключиться к атакующим действиям. Настоящий защитник-универсал, а его показатель полезности всегда на высшем уровне.

Почему вызвали: по старой памяти. Киселевич с февраля маялся на скамейке «Виннипега» и в итоге не провёл за «Джетс» ни одной игры. Но в национальной команде помнят, что Богдан был одним из лучших защитников сборной на последних двух чемпионатах мира, играя вместе с Гавриковым. Вряд ли мастерство Киселевича растворилось на скамейке «Виннипега».

Как будут использовать: будет логично, если Киселевича объединят с Гавриковым. Это будет не слишком результативная, зато очень полезная и надёжная пара обороны сборной.

Почему вызвали: провёл отличный сезон за СКА на глазах у Ильи Воробьёва, добился личностного прогресса, улучшив игру на чужой половине площадки. В матчах за сборную на этапах Евротура выглядел уверенно, да и на прошлом чемпионате мира оставил приятное впечатление.

Как будут использовать: Хафизуллин без проблем закроет любую дыру в обороне, а при необходимости даже выйдет в большинстве. Достаточно гибкий и неприхотливый хоккеист.

Почему вызвали: отыграл прорывный сезон в «Локомотиве», вызвал интерес к себе в НХЛ, а за сборную сыграл на всех этапах Евротура, где отметился не только жёсткой, силовой игрой, но и удачными действиями в атаке.

Как будут использовать: Елесин – это мускулы сборной. Кроме того, Александр хорош в позиционной защите и с удовольствием поддержит атаку вторым темпом.

Почему вызвали: главный защитник-домосед чемпионата КХЛ. На льду малозаметен, но при этом практически всегда действует безошибочно. Здорово страхует партнёра по обороне, увлёкшегося атакой, в ЦСКА и сборной России таковым обычно был Никита Нестеров. На декабрьском этапе Евротура стал лучшим защитником российской сборной по ряду важных показателей (выигранные единоборства, время в меньшинстве, пропущенные шайбы, силовые приёмы, блокировки).

Как будут использовать: как надёжный тыл. Блажиевский точно не убежит в атаку и не оставит свою позицию, а, наоборот, всегда подстрахует партнёра. Кроме того, Артём умеет сыграть жёстко.

Почему вызвали: Зуб стремительно прогрессирует в СКА, добавляя во всех аспектах. В играх за сборную у него периодически случаются неудачные поединки, но Артём умеет делать правильные выводы. Сейчас Зуба вызывают потому, что видят в нём будущее сборной России, да и два года назад в Кёльне Артём выглядел не по годам солидно.

Как будут использовать: если Зуб всё-таки доедет до Братиславы, то наверняка будет выступать в сыгранной связке с Хафизуллиным. На большое игровое время рассчитывать Артёму не стоит.

Нападающие

Почему вызвали: лучший российский бомбардир в истории НХЛ, снайпер от бога и просто один из сильнейших хоккеистов мира. Если Овечкин свободен от клубных обязательств и здоров, то он всегда приезжает в сборную.

Как будут использовать: ключевой снайпер и главный бросающий игрок в большинстве, всё как обычно. Впрочем, в последних сезонах за «Вашингтон» Овечкин показал, что он прекрасно умеет действовать и на команду.

Евгений Кузнецов

Почему вызвали: Кузнецов выглядел не лучшим образом в прошлом сезоне, но лучшего российского центра для Овечкина просто не найти. Победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли-2018 – это в первую очередь заслуга Ови с Кузей.

Как будут использовать: разумеется, в звене с Овечкиным. Кузнецов – ведущий плеймейкер в этой команде, основной мозговой центр. Да и для самого себя создать момент Евгений прекрасно умеет.

Евгений Кузнецов Фото: fhr.ru

Почему вызвали: лучший нападающий КХЛ прошлого сезона, экс-лидер СКА и будущая надежда «Вегаса». Сильнейший россиянин с правым хватом после Овечкина. Место в сборной Гусеву гарантировано уже давно.

Как будут использовать: Гусев умеет на площадке всё, и в этом его главный козырь. В сборной его пробовали наигрывать с Малкиным и Кучеровым, но есть и запасной вариант – в своё время в СКА Никита прекрасно себя чувствовал в тройке с Дадоновым.

Почему вызвали: у Евгения позади трудный и не слишком успешный сезон, но в сборной России не могли не вызвать элитного центрфорварда. Даже не в оптимальном физическом и душевном состоянии Малкин принесёт национальной команде огромную пользу.

Евгений Малкин Фото: fhr.ru

Как будут использовать: Малкин – это пробивная мощь, умные передачи, отличный кистевой бросок. На Евротуре Евгений наигрывался с Никитой Кучеровым, и в последнем матче с чехами уже получалось неплохо.

Почему вызвали: 128 очков за сезон в НХЛ, нужны ли другие причины, чтобы вызвать такого монстра в сборную?

Как будут использовать: Кучеров – универсальный бомбардир, который с любыми партнёрами может дать результат. На Евротуре это было не слишком заметно, но спишем на его притирку к новой обстановке. В Братиславе Никита обязательно должен «зажечь».

Почему вызвали: у сборной России не было недостатка в крайних нападающих, а у Дадонова имелись небольшие проблемы со здоровьем после сезона за «Флориду», но в результате всё сошлось так, что Евгений едет в Братиславу. Что ж, форвард, набравший 70 очков за регулярку в НХЛ, сборной точно не помешает.

Как будут использовать: пока Дадонов один из тех игроков, которые не нашли себе оптимального сочетания. С «вашингтонской» связкой у Евгения не пошло, с Анисимовым и Гусевым тоже было далеко от идеала. Скорее всего, тренерский штаб продолжит наигрывать Дадонова с давним партнёром по СКА.

Почему вызвали: лучший снайпер прошедшей регулярки КХЛ, самый перспективный российский хоккеист, продолжающий выступать на родине, лидер сборной России на тех турнирах, где нет игроков НХЛ.

Как будут использовать: в последней игре Евротура Капризов хорошо вписался в звено к Овечкину и Кузнецову. Видимо, этот вариант пока и будет признан рабочим.

Почему вызвали: наряду с Капризовым — лидер ЦСКА и опора сборной России в матчах Евротура. Несмотря на наплыв энхаэловцев, Григоренко не могли не позвать на чемпионат мира, иначе бы это ещё больше дискредитировало КХЛ.

Как будут использовать: пока это загадка и для тренерского штаба. Связка с Капризовым на Чешских играх была неэффективна, и Григоренко попробовали в звене с Малкиным и Кучеровым. Пока Михаил выглядит в этом сочетании белой вороной, но делать окончательные выводы ещё слишком рано.

Почему вызвали: одна из самых спорных фигур в этой сборной. Анисимова вызвали в национальную команду ещё в начале апреля, когда вырисовывался дефицит с центрфорвардами, а в результате получилось так, что Артём занял в сборной место Александра Кадейкина, который как никто другой заслужил поездку на чемпионат мира. Но обижать Анисимова тоже не стоит, он в сборную не напрашивался.

Как будут использовать: Анисимов – ярко выраженный центр третьего звена, но пока есть проблемы с поиском партнёров для него. Связать Капризова и Григоренко у хоккеиста «Чикаго» толком не вышло, и сейчас его пробуют с Гусевым и Дадоновым.

Почему вызвали: очевидно, в штабе сборной России очень уважают Ковальчука, раз вызвали его после провального сезона, притом что никакой необходимости в этом не было.

Как будут использовать: видимо, в четвёртом звене, где Ковальчук вряд ли будет чувствовать себя уютно. Впрочем, ещё есть вариант поднять Илью к Малкину и Кучерову, ведь ни Гусев, ни Григоренко в этом сочетании ничего особенного не показали.

Илья Ковальчук Фото: fhr.ru

Почему вызвали: а как в современной сборной России без Андронова? Цепкий, исполнительный работяга, идеально подходящий для чекерского звена и, к тому же, показывающий отличную игру на вбрасываниях.

Как будут использовать: как и всегда, в сдерживающем звене, которое в сборной России ещё со времён Знарка носит функцию темповых заводил. Биться, бороться, кусаться, носиться по площадке и терроризировать соперника форчеком – вот для чего нужен Андронов в сборной.

Почему вызвали: та же история, что и с Андроновым. Это те самые хоккеисты, которые всегда готовы таскать рояль, а при случае и сыграть на нём несколько партий.

Как будут использовать: единоборства, силовые приёмы, меньшинство, прессинг – вот задачи Плотникова в этом составе. А если получится, то его связка с Ковальчуком ещё и может навести немало шороха у чужих ворот, созидать эти ребята тоже умеют.

Почему вызвали: за колоссальную работоспособность и хорошую кредитную историю в сборной.

Как будут использовать: вообще, Телегин должен быть на месте Ковальчука в звене с Плотниковым и Андроновым и выполнять свою привычную работу на площадке, но пока Иван идёт 13-м форвардом Возможно, это рабоче-крестьянское сочетание и воссоединится в Братиславе. Но тогда Илье Воробьёву нужно будет посадить в запас либо Ковальчука, либо, например, Григоренко.

Почему вызвали: возможно, за неплохую игру в Копенгагене год назад? Или за то, что давно находится в обойме сборной, в отличие от тех же Михеева и Кадейкина?

Как будут использовать: как форварда-резервиста. Барабанову объективно нет места в существующих сочетаниях сборной России, но на групповом этапе ему наверняка предоставят какое-то игровое время.