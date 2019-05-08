$ 84 млн стоит состав сборной России на ЧМ. Зарплаты всех игроков

Состав сборной России на чемпионат мира практически сформирован, в Братиславу едут три вратаря, 10 защитников и 14 нападающих. Окончательная заявка из 25 человек будет названа уже в Словакии. Рассказываем, сколько заработали эти игроки в своих клубах в сезоне-2018/19. Зарплаты игроков, выступающих в КХЛ, пересчитаны по курсу 65 рублей за доллар.

Стал известен состав сборной России по хоккею на ЧМ-2019

Стоимость всех игроков из расширенного состава сборной –$ 83,673 млн.Зарплаты игроков КХЛ приведены без учёта возможных бонусов, для игроков НХЛ приведены фактические зарплаты за этот сезон (могут отличаться от средней зарплаты по контракту), также без учёта возможных бонусов за игру.

Вратари ($ 5,672 млн)

Андрей Василевский — $ 3,5 млн

Илья Сорокин – $ 1,38 млн

Александр Георгиев — $ 792,5 тыс.

Андрей Василевский Фото: Claus Andersen/Getty Images

У одного из лучших вратарей мира и номинанта на «ВезинаТрофи» Андрея Василевского ещё действует контракт-мостик, по которому он обходится «Тампе» практически даром. Уже этим летом он может подписать новое, куда более вкусное соглашение, которое вступит с силу с сезона-2020/21.

Георгиев в этом году прочно укрепился в роли сменщика Хенрика Лундквиста в «Рейнджерс», подчас даже переигрывая его. Россиянин с болгарским паспортом в России практически не играл, уехав в юном возрасте в Финляндию, а оттуда – в Северную Америку. В НХЛ у него действует двусторонний контракт новичка, который закончится через год.

Сорокин – самый ценный игрок плей-офф КХЛ и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Получает практически в два раза больше Георгиева, но на чемпионате мира будет только третьим вратарём.

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Защитники ($ 18,005 млн)

Дмитрий Орлов — $ 6,5 млн

Никита Зайцев — $ 4,5 млн

Никита Нестеров — $ 1,38 млн

Владислав Гавриков — $ 1,08 млн

Динар Хафизуллин — $ 1,08 млн

Михаил Сергачёв — $ 925 тыс.

Богдан Киселевич — $ 925 тыс.

Артём Зуб — $ 615,385 тыс.

Артём Блажиевский — $ 769,231 тыс.

Александр Елесин — $ 230,769 тыс.

Трое (уже практически четверо) защитников – игроки основы в клубах НХЛ. Орлов и Зайцев подписали свои контракты несколько лет назад и являются неотъемлемой частью «Вашингтона» и «Торонто». Сергачёв с каждым годом прогрессирует в «Тампе», и после следующего сезона должен подписать новый, гораздо более финансово привлекательный контракт. Практически четвёртый – Гавриков, который после сезона в СКА успел дебютировать в плей-офф НХЛ за «Коламбус».

Владислав Гавриков Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Тем же путём собирается пойти Александр Елесин, который в этом сезоне в «Локомотиве» заработал 15 млн рублей. А вот Киселевич после первого сезона в НХЛ, который отыграл на минимальном контракте, пока не принял решение, где продолжит карьеру.

Нестеров является одним из самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА, чуть меньше получает Хафизуллин в СКА. У Зуба и Блажиевского – самые маленькие зарплаты. Последнего, вероятнее всего, отцепят в Братиславе, а Зуб будет запасным защитником с небольшим игровым временем.

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Нападающие ($ 59,996 млн)

Александр Овечкин — $ 10 млн

Евгений Кузнецов – $ 10 млн

Евгений Малкин — $ 9,5 млн

Илья Ковальчук — $ 8,5 млн

Никита Кучеров – $ 5,55 млн

Артём Анисимов — $ 5 млн

Евгений Дадонов — $ 3,75 млн

Михаил Григоренко — $ 1,38 млн

Никита Гусев — $ 1,23 млн

Кирилл Капризов — $ 1,08 млн

Александр Барабанов — $ 1,08 млн

Сергей Плотников — $ 1,08 млн

Иван Телегин — $1 млн

Сергей Андронов — $ 846,154 тыс.

Самые дорогие нападающие – Овечкин и Кузнецов, они делят 10-е место в лиге по фактической зарплате за этот сезон ещё с четырьмя игроками. При этом у Кузнецова кэпхит гораздо более скромный — $ 7,8 млн, этот год – второй и последний, когда он получил $ 10 млн, со следующего года зарплата снизится до $ 8,4 млн.

Контракт Малкина однородный – Евгений с сезона-2014/15 до конца сезона-2021/22 зарабатывает по $ 9,5 млн в год. Он является самым дорогим игроком «Питтсбурга» по средней зарплате (кэпхит Кросби $ 8,7 млн, но в этом году он заработал $ 10 млн).

О контракте Ковальчука много спорили прошлым летом, но основная критика пришлась на срок соглашения (три года), а не на большую зарплату. Почти половину всех денег ($ 8,5 млн из $ 18,75млн) по контракту он заработал в этом году, при этом подписной бонус составил $ 7,85 млн.

У Кучерова летом закончится «копеечный» контракт, который он подписал в 2016 году, а вот в сезоне-2019/20 он станет самым высокооплачиваемым хоккеистом «Тампы» и будет получать в среднем $ 9,5 млн в год.

Никита Гусев (слева) Фото: Photo.KHL.Ru

У Анисимова огромная зарплата для центра третьего-четвёртого звена. Дадонов, играющий в первом звене «Флориды», обходится клубу в сущие копейки. В этом сезоне он набрал 70 очков в 82 матчах и летом уже может вести переговоры по новому контракту.

Среди игроков из КХЛ больше всех зарабатывает Григоренко, который был неудержим в розыгрыше Кубка Гагарина, но в сборной пока не впечатляет. Следующим идёт лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Никита Гусев. После окончания сезона он успел подписать контракт новичка с «Вегасом», но не дебютировал в НХЛ. Контракт Никиты сгорел, если он останется в НХЛ, то сможет летом подписать более привлекательное соглашение. Капризов, Барабанов и Плотников получают одинаково, а самыми бюджетными игроками являются энерджайзеры для четвёртого звена Андронов и Телегин.