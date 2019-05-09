Рейтинг нападающих ЧМ-2019. У США — Кейн и Годро, но Россию им не обогнать

Через пару дней стартует чемпионат мира по хоккею-2019 в Словакии. Команды проводят последние приготовления к турниру, а мы поближе знакомимся с составами всех сборных. Представляем вам рейтинг нападающих.

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

16. Италия

Нападающие: Рафаэль Андергассен, Маркус Гандер (оба — «Пустерталь»), Энтони Бардаро, Иван Делука, Марко Инсам, Анджело Мичели (все — «Больцано»), Петер Хохкольфер («Зальцбург»), Диего Костнер («Амбри-Пиотта»), Симон Костнер («Риттен Спорт»), Алекс Ламбахер («Хейлброннер»), Джованни Морини («Лугано»), Йоахим Рамозер («Нюрнберг»), Марко Роза («Азиаго»).

Нападение сборной Италии – это симбиоз форвардов из Альпийской хоккейной лиги и чемпионата Австрии. Бросается в глаза клубная статистика Энтони Бардаро, набравшего 68 очков за сезон в «Азиаго», по полсотни баллов выбили 37-летний Марко Роза и Маркус Гандер. Но сильно обольщаться не стоит, всё-таки Альпийское первенство по уровню находится где-то рядом, например, с чемпионатом Румынии.

Есть в итальянском нападении и «легионеры» из более серьёзных лиг. Но что Диего Костнер в «Амбри-Пиотте», что Йоахим Рамозер в «Нюрнберге» находятся на положении игроков сдерживающих звеньев, не более того. Два года назад итальянцы также играли в элитном дивизионе, и за семь матчей сподобились лишь на шесть шайб. Не думаю, что сейчас картина сильно изменится.

15. Великобритания

Нападающие: Бен Лэйк, Люк Феррара (оба — «Ковентри»), Майк Хэммонд («Манчестер»), Лиам Кёрк («Петерборо»), Джозеф Льюис («Кауфбойрен»), Бретт Перлини, Роберт Фармер, Оливер Беттеридж, Роберт Лаховиц (все — «Ноттингем»), Роберт Дауд, Джонатан Филлипс (оба — «Шеффилд»), Бен Дэвис («Гилдфорд»), Колин Шилдс («Белфаст»), Мэтью Майерс («Кардифф»).

Главные звёзды сборной Великобритании – Бен Лэйк и Майк Хэммонд, одни из лучших снайперов Британской элитной хоккейной лиги в минувшем сезоне. Во внутреннем клубном первенстве эти парни способны набирать почти по 80 очков за чемпионат, но международный турнир, конечно, совсем другая история.

Практически всё нападение британцев представлено игроками местного чемпионата, есть только два «легионера». Джозеф Льюис неплохо выступает за «Кауфбойрен» во второй немецкой лиге, но куда интереснее фамилия Лиама Кёрка. Ему 19 лет, он играет в OHL за «Петерборо», и это единственный хоккеист сборной Великобритании, которого выбрали на драфте НХЛ. В подвале седьмого раунда, но всё же.

14. Австрия

Нападающие: Бенджамин Баумгартнер («Давос»), Александр Киян («Линц»), Мануэль Ганаль («Лукко»), Лукас Хаудум («Пантерн»), Рафаэль Хербургер, Томас Раффль, Александр Раухенвальд (все — «Зальцбург»), Фабио Хофер, Доминик Цвергер (оба — «Амбри-Пиотта»), Томас Хундертпфунд («Клагенфурт»), Константин Комарек («Мальмё»), Патрик Обрист («Клотен»), Михаэль Раффль («Филадельфия»), Петер Шнайдер («Биль»).

Нападение сборной Австрии, конечно, далеко не звёздное, но достаточно крепкое. За национальную команду сыграет лучший бомбардир Австрийской лиги Петер Шнайдер, лидеры «Амбри-Пиотты» и «Зальцбурга» Доминик Цвергер и Томас Раффль. Для массового болельщика команда Роджера Бадера, конечно, сборище ноунеймов, но эти игроки на хорошем счету в своих чемпионатах, и кое-что в хоккее точно умеют.

Главные звёзды этого созыва у Австрии – Константин Комарек и Михаэль Раффль. Первый является лучшим бомбардиром шведского «Мальмё», а второй – стабильный игрок основы «Филадельфии», где, правда, сосредотачивается на чекерских функциях. Год назад в Копенгагене Комарек и Раффль на двоих набрали 10 очков, поучаствовав почти во всех голах австрийцев на турнире.

Фото: РИА Новости

13. Франция

Нападающие: Элио Бертон, Тимоте Бозон (оба — «Женева»), Шарль Бертран («Фрибург»), Валентен Клеро («Вааса»), Тедди Да Коста, Дамьен Флёри, Гийом Леклер, Саша Трей (все — «Гренобль»), Седрик Ди Дио Бальзамо («Лион»), Антони Гюттиг, Николя Риц (оба — «Руан»), Жордан Перре («Пардубице»), Антони Реш («Швеннингер»), Петер Валье («Бордо»), Александр Тексье («Коламбус»).

Сборная Франции не дождалась на чемпионат мира Стефана да Косту, и это, конечно, ослабит нападение «трёхцветных». В отсутствие новоиспечённого «железнодорожника» лидирующие функции на себя должен взять Гийом Леклер, лучший бомбардир прошедшего французского чемпионата, а также его партнёры по «Греноблю» опытнейшие Дамьен Флёри и Саша Трей. Есть ещё и Тедди да Коста, брат Стефана, также представляющий состав действующего чемпиона Франции.

В целом нападение у французов собрано достаточно добротного уровня, чтобы не провалиться на чемпионате мира, а возможно, замахнуться на плей-офф. Помочь в решении этой смелой задачи может Александр Тексье, молодая звёздочка французского хоккея. 19-летний нападающий провёл крутой сезон в Финляндии, а затем приехал в расположение «Коламбуса», где сходу начал набирать очки. У этого парня большое будущее, сборная Франции получила в его лице серьёзное усиление.

12. Норвегия

Нападающие: Кристиан Форсберг («Ставангер»), Микаэль Хага («Мора»), Томми Кристиансен, Никлас Роэст («Спарта» Сарпсборг), Тобиас Линдстрём, Мартин Рёймарк («Волеренга»), Андреас Мартинсен («Чикаго»), Сондре Олден («Вена»), Матис Олимб («Шеллефтео»), Матс Россели Ольсен («Фрелунда»), Томас Валькве Ольсен («Лександ»), Александр Рейченберг («Ферьестад»), Патрик Торесен («Сторхамар»), Матиас Треттенес («Крефельд»).

Главная звезда сборной Норвегии, разумеется, Патрик Торесен. Экс-форварду «Салавата Юлаева» и СКА уже 35 лет, но он продолжает помогать национальной команде, которую тренирует его отец. Капитан «Сторхамара» по-прежнему в хорошей форме и играючи выбивает 60 очков в чемпионате Норвегии. Но есть в скандинавской сборной ещё более результативный товарищ – Тобиас Линдстрём. Это главный снайпер (44 шайбы) и второй бомбардир (78 очков) не только «Волеренги», но и всего норвежского первенства.

Фото: РИА Новости

Конечно, на этих ребят и будет сделана основная ставка Петером Торесеном. В остальном состав норвежцев представляет собой сплав игроков среднего уровня в основном из норвежского и шведского чемпионатов, но чтобы обыграть итальянцев и австрийцев этого буде вполне достаточно.

11. Латвия

Нападающие: Рудольфс Балцерс («Беллевилль Сенаторс»), Теодорс Блюгерс («Питтсбург»), Родриго Аболс («Эребрё»), Том Андерсон («Лангнау»), Оскар Батня, Мартиньш Дзиеркалс, Эмиль Гегерис, Рихард Маренис, Гинтс Мейя, Лаурис Дарзиньш (все — «Динамо» Рига), Рихард Букартс («Швеннингер»), Робертс Букартс («Спарта»), Микс Индрашис («Динамо» Москва).

Сборная Латвии едет в Братиславу с главной надеждой на своих заокеанских «легионеров». Рудольфс Балцерс и Теодорс Блюгерс смогли показать себя с лучшей стороны в АХЛ, и по ходу сезона добились дебюта в НХЛ за «Оттаву» и «Питтсбург». Посильную помощь в атаке им должны оказать нынешние и бывшие игроки КХЛ, в первую очередь Микс Индрашис, Робертс и Рихард Букартсы. Из рижского «Динамо» выделим молодых Мартиньша Дзиеркалса и Эмиля Гегериса – для этих перспективных ребят это будет первое появление во взрослой сборной, и Боб Хартли рассчитывает на их талант и задор.

10. Дания

Нападающие: Мортен Мадсен («Тимра»), Николай Майер («Сёдертелье»), Ник Олесен («Пантерн»), Никлас Енсен, Петер Регин (оба — «Йокерит»), Миккель Бёдкер («Оттава»), Ларс Эллер («Вашингтон»), Йоаким Блихфельд («Портлэнд»), Матиас Бау («Херши»), Фредерик Шторм («Мальмё»), Матиас Фром (АИК), Мортен Поулсен («Хернинг»), Йонас Рёндбьерг («Векшё»), Еспер Енсен («Шеллефтео»), Юлиан Якобсен («Аалборг»).

Очень интересный состав нападения подобрался у сборной Дании. Два крепких энхаэловца — Миккель Бёдкер и Ларс Эллер. Лучший снайпер и ведущий центрфорвард «Йокерита» — Никлас Енсен и Петер Регин. Главный бомбардир второго по силе шведского чемпионата Николай Майер. И ещё целый ряд крепких и хорошо обученных форвардов. Определённо, забивать у Дании есть кому.

Фото: РИА Новости

Есть и вишенка на торте – прорыв года в WHL Йоаким Блихфельд. Проспект «Сан-Хосе» внезапно наколотил за «Портленд» 114 (53+61) очков и наверняка заинтересовал скаутов «акул». Будет любопытно посмотреть, как он проведёт свой первый взрослый международный турнир.

9. Финляндия

Нападающие: Марко Анттила («Йокерит»), Артту Иломяки («Лукко»), Вели-Мати Савинайнен («Йокерит»), Нико Ойямяки («Таппара»), Юхани Тюрвайнен («ХИФК»), Каапо Какко («ТПС»), Тони Раяла («Биль»), Эту Луостаринен («КалПа»), Юэль Кивиранта («Спорт»), Сакари Маннинен («Йокерит»), Кристиан Куусела («Таппара»), Йере Саллинен («Эребро»), Харри Песонен («Тайгерс»), Юхо Ламмикко («Флорида Пантерз»).

В это трудно поверить, но у сборной Финляндии на чемпионате мира не будет ни одного энхаэловца. С натяжкой за такого можно счесть Юхо Ламмикко, чекера из «Флориды», который за 40 матчей в сезоне не забросил ни одной шайбы.

Остальные хоккеисты представляют в основном финский чемпионат, но это лидеры своих клубов, которые, к тому же, весь сезон ездили на матчи Евротура. Кристиан Куусела и Тони Раяла – лучшие бомбардиры «Таппары» и «Биля». Сакари Маннинен и Артту Иломяки ведущие игроки «Йокерита» и «Лукко», Харри Песонен здорово играет за «Лангнау». А ведь есть ещё второй бомбардир «ХИФКа» Юхани Тюрвайнен и молодое дарование Каапо Какко. Словом, звёзд мирового уровня в нападении Финляндии не найти, но это сыгранный, и весьма добротный коллектив, который может доставить немало неприятностей фаворитам.

8. Словакия

Нападающие: Давид Бондра («Попрад»), Давид Буч, Адам Лиска, Марио Лунтер, Матуш Сукель (все — «Слован»). Самуэль Бучек, Роберт Лантоши (оба — «Нитра»), Михал Криштоф («Кярпят»), Либор Гудачек («Били Тигржи»), Томаш Марцинко («Оцеларжи»), Ладислав Надь («Кошице»), Томаш Зиго («Банска Быстрица»), Мариан Студенич («Бингхэмптон»), Рихард Паник («Аризона»), Томаш Татар («Монреаль»), Марко Дано («Манитоба»).

На домашнем чемпионате мира словаков за собой поведёт Томаш Татар. Форвард «Монреаля» провёл отличный сезон, показав лучшие цифры в карьере, и теперь готов помочь сборной, впервые с 2015 года. Ещё один энхаэловец – Рихард Паник. Лидером «Аризоны» его назвать нельзя, но потенциал Паника до конца ещё точно не раскрыт.

Фото: РИА Новости

Финальным аккордом в сборной Словакии турнир в Братиславе наверняка станет для 39-летнего Ладислава Надя. Последние три года Надь выступает в родном «Кошице», и солидный возраст не мешает ему быть лучшим бомбардиром команды и набирать по 60 очков за сезон.

В остальном словацкий состав представлен местным или чешским чемпионатом, либо хоккеистами «Слована».

7. Германия

Нападающие: Фредерик Тиффельс, Фабио Пфоль (оба — «Кёльн»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Лео Пфёдерль («Нюрнберг»), Лин Бергманн («Изерлон»), Доминик Кагун («Чикаго»), Марк Микаэлис (университет Миннесоты), Штефан Лойбль («Штраубинг»), Доминик Бокк («Векшё»), Марцель Нобельс («Айсбэрен»), Геррит Фаузер («Вольфсбург»), Давид Элснер, Тим Вольгемут (оба — «Ингольштадт»), Маттиас Плахта, Маркус Айзеншмид (оба — «Адлер»), Франк Мауэр, Патрик Хагер, Ясин Эхлиз (все — «Мюнхен»).

Вся игра сборной Германии в нападении будет построена вокруг Леона Драйзайтля, в этом нет никаких сомнений. Форвард «Эдмонтона» провёл огненный сезон, едва не обогнав Александра Овечкина в борьбе за звание лучшего снайпера НХЛ, да и вообще настрелял 105 очков. Драйзайтлю в очередной раз предстоит доказать, что он способен жечь и без Коннора Макдэвида, но ещё на турнире в Копенгагене год назад было видно, что Леон – вполне самодостаточный хоккеист.

Фото: РИА Новости

Другие немецкие форварды гораздо ниже Драйзайтля по уровню, но нельзя не выделить Доминика Кагуна из «Чикаго». 23-летний форвард только в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ и оставил очень приятное впечатление. Ещё один крайне перспективный немецкий хоккеист в этом составе – Марк Микаэлис. Ровесник Кагуна пока ещё выступает в NCAA, но его статистика там (42 очка за сезон) позволяет надеяться на скорое продвижение в карьере.

6. Швейцария

Нападающие: Андрес Амбюль («Давос»), Алессио Бертаджио («Лугано»), Кристоф Берчи («Лозанна»), Кевин Фиала («Миннесота»), Гаэтан Хас, Симон Мозер, Тристан Шервай (все — «Берн»), Нико Хишир («Нью-Джерси»), Грегори Хофман, Лино Марчини (оба — «Цуг»), Филипп Курашёв («Квебек Ремпартс»), Винсент Праплан («Спрингфилд Тандербёрс»), Дамьен Риат («Биль»), Ноа Род («Женева-Серветт»).

Симпатичный состав везёт в Братиславу и швейцарская команда. На первый взрослый чемпионат мира едет Нико Хишир (первый номер драфта НХЛ-2018, если вы забыли), есть в составе и Кевин Фиала из «Миннесоты», и талантливый бомбардир из Юниорской лиги Квебека Филип Курашёв.

Грегори Хофман провёл отличный сезон в «Лугано» (51 очко), Лино Марчини – лидер «Цуга», а перспективный Винсент Праплан покоряет АХЛ. Не будем забывать и про ветеранов швейцарской сборной. Андрес Амбюль и Симон Мозер по-прежнему в хорошей форме и готовы поделиться с молодыми швейцарскими звёздочками колоссальным опытом игры на мировых форумах.

5. Чехия

Нападающие: Михал Фролик («Калгари»), Робин Ганзл («Спартак»), Филип Хитил («Рейнджерс»), Дмитрий Яшкин («Вашингтон»), Доминик Кубалик («Амбри-Пиотта»), Ян Коварж («Пльзень»), Ондржей Палат («Тампа»), Михал Ржепик («Витязь»), Доминик Симон («Питтсбург»), Давид Томашек («ЮП»), Якуб Ворачек («Филадельфия»), Якуб Врана («Вашингтон»), Гинек Зогорна, Томаш Зогорна (оба – «Амур»).

Чехи не дождались на чемпионат мира Давида Пастрняка и Давида Крейчи, продолжает играть в плей-офф НХЛ и Томаш Гертл. Но и без этих хоккеистов у Милоша Ржиги в Братиславе будет довольно сильная атака. Как всегда в расположение сборной пожаловал Якуб Ворачек, приехали Ондржей Палат, Михал Фролик, Якуб Врана, Филип Хитил и Дмитрий Яшкин. За исключением омича Яшкина – это всё железобетонные игроки основы разных команд НХЛ.

Фото: РИА Новости

Хорошее подкрепление у чехов и из Европы. Топ-центр Ян Коварж, прирождённый снайпер Доминик Кубалик, один из лидеров финского «ЮПа» Давид Томашек, а также Гинек Зогорна, отыгравший яркий сезон за «Пеликанс» и уже перебравшийся к брату Томашу в «Амур». Чехи могли быть и повыше в нашем рейтинге, но сборные Швеции, Канады, США и России привезли в Братиславу просто убойные составы.

4. Швеция

Нападающие: Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Луи Эрикссон («Ванкувер»), Патрик Хёрнквист («Питтсбург»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Марио Кемпе («Аризона»), Маркус Крюгер («Чикаго»), Оскар Линдблом («Филадельфия»), Элиас Линдхольм («Калгари»), Вильям Нюландер («Торонто»), Элиас Петерссон («Ванкувер»), Йоаким Нюгард («Ферьестад»), Деннис Расмуссен («Металлург»), Антон Ландер («Локомотив»), Антон Ведин («Тимре»).

На самом деле только турнир покажет, чьё топовое нападение окажется самым лучшим, но уже сейчас понятно, что разница между шведами и канадцами, американцами и россиянами совсем невелика. Например, сборная Тре Крунур. Здесь есть несколько игроков из КХЛ и SHL, но костяк составляют форварды НХЛ. Выделяется Элиас Линдхольм из «Калгари», набравший 78 очков за сезон, а также вундеркинд Элиас Петерссон из «Ванкувера», главный претендент на звание лучшего новичка прошедшего чемпионата.

Остальных шведских форвардов нельзя назвать ключевыми игроками своих клубов, поэтому шведы и оказались на четвёртой позиции в рейтинге. Но и Хёрнквист, и братья Кемпе, и Линдблом, и Нюландер, и Братт – это нападающие мирового уровня, от которых в Братиславе стоит ждать хоккей высочайшего качества.

3. Канада

Нападающие: Джонатан Маршессо, Марк Стоун (оба — «Вегас»), Энтони Чирелли, Мэтью Жозеф (оба — «Тампа»), Тайлер Бертуцци, Энтони Манта (оба – «Детройт»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Джон Таварес («Торонто»), Кайл Туррис («Нэшвилл», Дилан Строум («Чикаго»), Джаред Макканн («Питтсбург»), Адам Хенрик («Анахайм»), Шон Кутюрье («Филадельфия»).

У сборной Канады не будет Макдэвида и Кросби, но иначе это был бы поистине олимпийский состав. Для чемпионата мира (учитывая отношение канадцев к этому турниру) ростер у «кленовых листьев» просто сумасшедший. Главная звезда здесь – Джон Таварес, на котором крайне положительно сказался переход из «Айлендерс» в «Торонто». Блистать в Братиславе будут Шон Кутюрье, Марк Стоун, Джонатан Маршессо, Сэм Райнхарт, Дилан Строум и другие канадские мастера.

Фото: РИА Новости

Учитывая тот факт, что Канада, пригласив Мюррея и Харта, закрыла исторически проблемную вратарскую позицию, нападение «кленовых листьев» вполне может принести родоначальникам хоккея золотого мирового форума.

2. США

Нападающие: Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт (оба – «Чикаго»), Джек Айкел («Баффало»), Джонни Годро, Дерек Райан (оба — «Калгари»), Люк Гленденинг, Дилан Ларкин (оба – «Детройт»), Джек Хтюз (сборная США U18), Клейтон Келлер («Аризона»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Джеймс Ван Римсдайк («Филадельфия»), Фрэнк Ватрано («Флорида»), Колин Уайт («Оттава»).

Если главные канадские суперзвёзды в Братиславу не приехали, то американские – тут как тут. Такого мощного по именам нападения у сборной США мы не видели со времён Олимпиады в Сочи. Патрик Кейн (110 очков за «Чикаго»), Джонни Годро (99 очков за «Калгари»), Джек Айкел (82 балла за «Баффало»), а также Алекс Дебринкэт, Дилан Ларкин, Крис Крайдер и Джеймс ванн Римсдайк. С ума сойти!

Фото: РИА Новости

А ещё есть Джек Хьюз, будущий первый номер драфта НХЛ-2019. Второй год подряд Хьюз доминирует в юниорском мировом хоккее, а сейчас в 17 (!!!) лет едет на взрослое первенство.

1. Россия

Нападающие: Никита Гусев («Вегас»), Никита Кучеров («Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба – «Вашингтон»), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко (оба – ЦСКА), Артём Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Сергей Плотников, Александр Барабанов (оба – СКА), Сергей Андронов (ЦСКА), Иван Телегин (ЦСКА).

О составе сборной России, особенно в нападении, уже сказано столько всего, что повторяться нет смысла. Главное уяснить исторический факт – в одной команде за нашу сборную сыграют лучшие бомбардир (128 очков) и снайпер (51 шайба) прошедшего сезона НХЛ – Никита Кучеров и Александр Овечкин. И это очень круто.

Россия везёт самый звёздный состав на чемпионат мира в своей истории, и в первую очередь это касается именно форвардов. Достаточно сказать, что из всех топ-игроков НХЛ с российским паспортом, за бортом сборной остались только Александр Радулов (травма), Владимир Тарасенко (играет в кубке Стэнли) и Артемий Панарин (неопределённость с контрактом). Так что в этой сборной – без преувеличения, весь цвет российского хоккея. И мы надеемся, что через три недели этот цвет станет золотым!