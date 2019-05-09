Ковальчук, Малкин и Овечкин в дождь несли венок к мемориалу. Трогательное видео

Накануне сборная России по хоккею прилетела из Москвы в Братиславу. После яркого приёма в аэропорту столицы Словакии, команда Ильи Воробьёва отправилась заселяться в отель. На 9 мая у сборной было запланировано традиционное мероприятие, связанное с годовщиной празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Овечкин убегал, клоны – догоняли. Сердце лидера сборной России оттаяло Сборную России очень ждали в Братиславе.

Национальная сборная России приняла участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе. В церемонии приняли участие штаб сборной, игроки и персонал команды, а также специальный представитель посольства Российской Федерации в Словацкой Республике, ветераны Великой Отечественной войны.

Сборная России посетила мемориал павшим воинам в Братиславе

Увы, но погода в Братиславе 9 мая не задалась. Уже с утра на улице шёл сильный дождь, поэтому журналистам, официальной российской делегации и всем остальным присутствующим на мероприятии в плане погодных условий пришлось непросто. Но вымокшая насквозь одежда – сущие мелочи по сравнению с таким великим праздником.

Сборная России приехала на мемориал с зонтиками (не хватало ещё простудиться и заболеть перед стартом турнира), однако во время звучания государственных гимнов России и Словакии все хоккеисты и тренеры закрыли зонты. Таковы правила приличия и уважения.

Сразу после официальной речи представителя российского посольства и отзвучавших гимнов россияне возложили венок и цветы к мемориалу. Венок нёс капитан команды Илья Ковальчук, а также альтернативные капитаны – Александр Овечкин и Евгений Малкин. Следом проследовала вся остальная делегация.

Со словами благодарности к ветеранам выступил и главный тренер команды Илья Воробьёв.

— Низкий поклон ветеранам, спасибо им, что мы есть, что мы живы. Каждый год стало традицией, что мы приезжаем к монументам, это очень трогательно. Это должно укрепить ребят дополнительно, — отметил главный тренер российской команды.

Поблагодарили участников Великой Отечественной войны и главные российские звёзды – Илья Ковальчук и Александр Овечкин.

— Конечно, здорово, что у нас есть такая традиция. Это великий праздник. Наверное, самый важный праздник для страны. Очень хочется поздравить всех ветеранов, сказать им огромное спасибо, пожелать здоровья. В России парад, большое число народу. Всех с праздником! — заявил капитан команды Илья Ковальчук.

Несколько вопросов задали Александру Овечкину.

— Всем ветеранам вокруг нас спасибо за жизнь, которую они нам подарили. Это главный праздник в нашей стране. Каждое подобное мероприятие для нас важно. мы отдаём честь тем людям, которые воевали за нашу страну. Вы знаете, сколько людей погибло, сражаясь за нас. Низкий им поклон, — сказал Овечкин.

Сразу после завершения мероприятия сборная отправилась в отель, а затем – на запланированную дневную тренировку. До старта турнира и первого матча нашей команды на групповом этапе с норвежцами остались всего сутки.