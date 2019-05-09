«А кто его не хочет?». Чехи волнуются, что Россия заберёт золото ЧМ

Каким будет состав на первый матч, кто играет в спецбригадах, почему отцепили Киселевича – в репортаже с тренировки сборной России.

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Киселевича отцепили, под вопросом – Блажиевский и Зуб

После поездки на Мемориал павшим советским воинам Славин в Братиславе, сборная России отправилась на стадион имени «Ондрея Непелы», где провела первую тренировку на местном льду перед чемпионатом мира.

Все самые интересные новости по составу сборной России к этому времени уже были известны. Защитника Александра Елесина оставили в Москве – конкуренция. Это был выбор штаба сборной, но для многих куда более очевидными кандидатами на «выход» были Артём Блажиевский и Артём Зуб. С другой стороны мало кто удивился, что в команде из КХЛ остались только представители СКА и ЦСКА. Впервые с 2010 года и всего второй раз в истории в сборной России на чемпионате мира не оказалось ни одного дебютанта из КХЛ.

Кто станет лучшим бомбардиром сборной России на ЧМ-2019?

Шансы Блажиевского и Зуба попасть в заявку команды на ЧМ существенно сократились после вылета «Колорадо» из плей-офф НХЛ. Никита Задоров подтвердил приезд в сборную меньше, чем через час после поражения от «Сан-Хосе».

На лёд сборная России вышла пока ещё в таком составе:

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;

«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов, Блажиевский;

«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

«Красные»: Хафизуллин – Зуб, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов;

«Желтые»: Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

Сегодня-завтра в расположение команды прибудет Гавриков, после матча с норвежцами – Задоров. Тогда состав сборной получит окончательные очертания, а пока отправили домой Киселевича. Сначала защитник не вышел на командную фотоссесию и тренировку, а потом штаб сборной официально объявил о решении. Ничего необычного, только непонятно, зачем было везти в Братиславу 29-летнего защитника из НХЛ, чтобы через день отправить его обратно.

Сборная России провела командную фотосессию на льду перед ЧМ-2019

«Киселевич был у нас основным игроком два чемпионата мира подряд, но пауза без игр в НХЛ сказалась на нём. У нас высокая конкуренция. Ждём Гаврикова и Задорова, рассчитываем на них, поэтому Богдана нет в составе», — объяснил решение Илья Воробьёв.

Состав групп и календарь игр чемпионата мира-2019 https://www.championat.com/hockey/_whc.html

Сборная России по хоккею Фото: fhr.ru

«Это нормальное явление». Тренировкой сборной руководил Кудашов

Тренировка сборной России прошла в штатном режиме. Самая любопытная деталь состояла в том, что всем тренировочным процессом руководил Алексей Кудашов. Его было слышно и видно, а Илья Воробьёв находился немного в стороне от происходящего.

«Кудашов ведёт тренировку. Это нормальное явление», — такой была реакция Воробьёва на вопрос.

Кудашов по-настоящему повысил голос только один раз за занятие. Тренер обратил внимание игроков, что нужно проходить среднюю зону без потерь и не использовать здесь диагональные передачи.

Из часового занятия сборной России на игру в неравных составах было отведено около десяти минут. Состав спецбригад не удивил, как и сами розыгрыши. Тут тренеры и игроки находятся ещё в поиске. Вариантов много и нужно выбрать самые оптимальные.

Первая спецбригада большинства: Сергачёв, Малкин, Кучеров, Гусев, Дадонов.

Вторая спецбригада большинства: Ковальчук, Овечкин, Кузнецов, Капризов, Григоренко.

Кто станет лучшим бомбардиром сборной России на ЧМ-2019?

Что касается спецбригад меньшинства, то в тренировке использовались три пары защитников: Зайцев – Нестеров, Орлов – Блажиевский, Зуб – Хафизуллин.

И пять нападающих, из которых составляли различные пары: Андронов, Анисимов, Барабанов, Телегин и Плотников.

Александр Овечкин, сборная России Фото: fhr.ru

«Малкин и Кучеров? Пока не кликает»

После окончания тренировки Илья Воробьёв ответил на вопросы журналистов.

— Не боитесь, что с приглашением Задорова будет сплошное меньшинство?

— Смотря в какую сторону смотреть. Там более чисто играют, здесь мы, естественно, будем говорить. Точнее, уже говорили, что всё надо делать в интересах команды. Надеюсь, что его игра не будет приводить к удалениям, а в плане обороны – нам нужны игроки обороны.

— Удалось ли сыграться атакующим игрокам?

— Завтра всё увидим. У нас было поступательное движение. Надеемся, что продолжим.

— Роль Ивана Телегина – 13-й форвард и меньшинство?

— Да, в принципе. У нас есть люди, которые могут эту роль исполнять. Не обязательно Телегин.

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— Вы пробовали Кучерова с Малкиным. Почему остановились на варианте с Анисимовым?

— Малкин и Кучеров надеялись, что они сыграются вместе, но пока не кликает. Поэтому ищем другие варианты.

— Без Алексея Жамнова тренировочный процесс поменялся?

— Почему он должен поменяться? У нас есть намеченный план и программа. Он уже прилете, сейчас в отеле. Просто перебарывает недуг. Завтра, надеюсь, будет в строю.

— Как вам Братислава?

— Прекрасная атмосфера, хоккейная страна. Мы это видим по матчам «Слована». Всё хорошо организовано.

— Хотите золото? – спросили у Воробьёва в конце интервью чешские журналисты.

— А кто не хочет?