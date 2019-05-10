Финал Россия – США и вылет шведов в четвертьфинале. Прогноз на ЧМ

Финны без звёзд зайдут далеко, но останутся без медалей, а итальянцы и британцы вернутся в первый дивизион.

Чемпионат мира стартует уже сегодня, и это будет турнир высочайшего уровня. Многие сборные везут в Братиславу не просто очень сильные, а по-настоящему звёздные составы и готовы показать в столице Словакии волшебный хоккей. Делать прогноз перед началом любого чемпионата мира – занятие крайне неблагодарное. Ну вот как сейчас сказать, кто сильнее, россияне или шведы, канадцы или американцы. Да и потом, все мы прекрасно знаем, что в плей-офф карты могут смешаться иначе, чем в групповом этапе, ведь на каждой стадии команды играют лишь один матч, а в нём может произойти всё что угодно. Но всё же мы на свой страх и риск попытались заглянуть в будущее и предположить, какие места сборные займут на предварительном этапе и как сложится их судьба в матчах на вылет. Представляем прогноз на ЧМ-2019.

Прогноз на группу А

1. США

2. Финляндия

3. Канада

4. Словакия

5. Дания

6. Германия

7. Франция

8. Великобритания

Да, сборная США на бумаге выглядит сильнее всех своих соперников в группе А (по крайней мере в атаке), и я жду, что «звёздно-полосатые» выиграют свою восьмёрку. Матчей, где подопечные Джеффа Блэшила могут оступиться, не так уж много. Поединки с Канадой, Финляндией, да ещё, возможно, словаки в стартовой игре турнира могут как-то удивить. Но по-хорошему, США должны сметать всех на своём пути, не зря ведь они в кои-то веки собрали такой убойный состав.

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Честно говоря, жду сюрприз от финнов. Много сказано о том, что у команды Суоми нет звёзд (это правда), но в хоккее выигрывают не звучные фамилии, а команда. И с сыгранностью у финнов как раз проблем никаких нет, костяк этого состава неоднократно обкатан на Евротурах. Второе место занять им вполне по силам. Канадцы, на мой взгляд, вполне могут проиграть в группе и США, и Финляндии, но не потому, что они слабее, а в силу недостаточной мотивации. «Кленовым листьям» обычно нет разницы, с какого места выходить в плей-офф, выкладываться на все сто на предварительном раунде они точно не будут. Получится победить – отлично, нет – устроит и третья позиция.

Фото: РИА Новости

На чётвёртом месте жду хозяев турнира. Состав у них приличный, мотивации перед родными трибунами – хоть отбавляй, да и поддержка будет оглушительная. Бодаться с американцами, финнами, и канадцами словакам будет тяжело (хотя они обязательно попробуют), но четвёртое место должно быть за ними. Этот тезис попробуют оспорить датчане (очень крепкий состав) и немцы (Драйзайтль), но стены Кошице должны помочь парням Крэйга Рэмзи.

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Думаю, что не возникнет сюрпризов с последним местом и сборная Великобритании вернётся обратно в первый дивизион. Никто из состава британской команды никогда не играл на таком высоком уровне, и вряд ли англичанам сходу удастся зацепиться за элиту. Хотя, конечно, ещё надо посмотреть, что представляет из себя сборная Франции без Стефана да Косты и Дэйва Хендерсона. Может статься, что последний матч группового этапа между французами и британцами получится крайне любопытным.

Прогноз на группу В

1. Россия

2. Швеция

3. Чехия

4. Латвия

5. Швейцария

6. Норвегия

7. Австрия

8. Италия

Отдаю первое место в этой восьмёрке нашей команде – и это пока большой аванс. Евротур не убедил, что сборная России будет действительно разрывать всех в Братиславе, как это кажется при взгляде на состав, но на чемпионате мира россияне должны добавить. В желании, в отдаче, в командной игре. Далеко не факт, что в процессе становления коллектива, подопечные Ильи Воробьёва обойдутся без поражений на групповом этапе, но есть ощущение, что наши могут обыграть и Швецию, и Чехию. За счёт строгой игры в обороне, дисциплины (очень надеюсь, что Илья Петрович подтянет эти аспекты) и, конечно, сумасшедшего уровня форвардов.

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Команды Рикарда Грёнборга и Милоша Ржиги – главные претенденты на второе и третье места. Действующие чемпионы мира очень сильны, но чехи смогли их обыграть на Евротуре. Конечно, не всё решится в очном поединке этих сборных, но в результате, думаю, выше окажется скандинавская команда. Чехам постоянно чего-то не хватает, чтобы пройти группу ровно и без провалов, и в этот раз эта особенность вновь даст знать о себе.

Фото: РИА Новости

Кто будет четвёртым в группе В? Невероятно трудный вопрос, хотя круг кандидатов узкий. Всерьёз говорить о шансах на плей-офф у норвежцев, австрийцев и итальянцев не приходится, так что претендентов на последнюю путёвку в плей-офф всего два. С одной стороны, сборная Швейцарии, серебряный призёр ЧМ-2018, с Хиширом, Йози, Андригетто и Фиалой в составе. С другой – сборная Латвии, без звёзд мирового уровня, но ведомая очень крутым тренером, который год назад уже выводил латвийцев в плей-офф. Здесь многое решит очный поединок, но вывести в четвертьфинал легко может и одно очко, заработанное, например, за ничью с фаворитом в основное время. Анализировать здесь пока бессмысленно, просто предположу, что в плей-офф выйдут латвийцы.

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Кандидатов на вылет в этой восьмёрке сразу два, уровень сборных Италии и Австрии – первый дивизион. Но вылетит только одна сборная, предположу, что на исходные позиции вернуться итальянцы. Теоретически оглушительно провалиться может и сборная Норвегии, но в такой расклад верится с трудом.

Прогноз на плей-офф

Четвертьфиналы

Исходя из прогнозов на групповой этап, пары плей-офф должны получиться такими.

США – Латвия

Финляндия – Чехия

Канада – Швеция

Словакия – Россия

У сборной США точно не будет лёгкой жизни в своём четвертьфинале (даже если вместо Латвии будет Швейцария), но сенсации не произойдёт. Представить такой состав американцев без каких-либо медалей невозможно.

Сборная России при таком раскладе получит очень удобного соперника, и даже трибуны не помогут словакам обыграть наших парней впервые за долгое время на чемпионате мира. Финны не остановятся после удачного группового этапа и пройдут ещё и чехов, а вот Канада и Швеция зарубятся не на шутку. Четвертьфинал уровня финала – так окрестят этот матч, если он состоится на столь ранней стадии. Объективно вычислить победителя невозможно, но пусть это будет Канада. Да, действующий двукратный чемпион мира вылетит уже на стадии четвертьфинала, но в подобном сюжете нет ничего невозможного.

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Полуфиналы

США – Канада

Россия – Финляндия

Как вам такие полуфинальные пары? Надеюсь, что к этому моменту сборная России будет в полном порядке, наши парни сумеют переиграть неуступчивую финскую команду и впервые с 2015 года выйдут в финал чемпионата мира. Там подопечных Ильи Воробьёва будут ждать американцы. «Звёздно-полосатые» второй раз на турнире обыграют Канаду (наверняка в результативном матче) и сделают предпоследний шаг к своей большой мечте.

Фото: РИА Новости

Тройка призёров

1. США

2. Россия

3. Канада

Очень хочется предсказать победу сборной России, но не стану делать этого по нескольким причинам. Во-первых, чтобы не сглазить. Во-вторых, потому, что не считаю Россию главным фаворитом нынешнего чемпионата мира. Наша сборная – набор ярчайших индивидуальностей, но заставить их всех играть, как одно целое у Ильи Воробьёва не получится. Не потому, что он плохой тренер, просто я считаю, что это в принципе невозможно.

У сборной России в любом случае будет нарушен баланс звеньев, и если победить условных словаков и финнов ещё можно будет на голом мастерстве, то с американцами — другая история. У США самих хватает звёзд, да ещё каких, но при этом есть и рабочие лошадки, и перспективная молодёжь. Пресловутый баланс. Это и может сыграть ключевую роль в определении победителя, если в финале действительно сыграют Россия и США. Конечно, буду рад ошибиться. А ещё в Америке очень хотят золота чемпионата мира. Если Россия не выигрывала его с 2014 года, то США не праздновали победу 59 лет!