Свечников не успокоился. Рискнул бить Хару после драки с Овечкиным

Перед стартом финала Восточной конференции мнения заокеанских экспертов о том, какая из команд будет лучше выглядеть на старте серии, разделились. Многие говорили о том, что лимит «Каролины» на сенсации уже исчерпан, и колючий «Бостон» не испытает проблем с симпатичной, но неопытной командой Рода Бриндамора. Другие резонно возражали, говоря, что «мишки» потратили намного больше сил, играя с «Коламбусом», нежели «ураганы», в четыре матча разделавшиеся с «Айлендерс».

«Мы мрём как мухи». «Каролине» скоро будет некем играть, а она побеждает Мразек, ван Римсдайк и Маенлаенен получили травмы во втором матче с «Айлендерс», но «ураганы» повели 2-0 и не теряют чувства юмора.

В итоге получилось так, что оба лагеря в какие-то моменты стартового матча были правы. «Каролина» была активнее и свежее, но хоккеисты «Брюинз» нашли слабое место соперника и дожали его, не разомкнув челюсти.

«Бостону» удалось открыть счёт уже на третьей минуте, когда Стивен Кемпфер точным кистевым броском со средней дистанции переиграл Петра Мразека, но бойких «ураганов» этот момент только раззадорил. Менее, чем через минуту Себастьян Ахо восстановил равновесие, реализовав удаление Шона Курали — ассистентами в этой шайбе выступили Андрей Свечников и Джордан Стаал. Примечательно, что гол был забит спустя 3 секунды после того, как игрок «Бостона» был удалён.

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Во втором периоде форвард гостей Грег Маккегг совершил слаломный проход из средней зоны и забил эффектный гол в ближний угол, попутно въехав в голкипера «Брюинз» Туукку Раска и в сами ворота. Тренерский штаб «Бостона» не стал просить «челлендж» на просмотр, и гол был засчитан сразу.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Казалось, что всё находится в руках «Харрикейнз», но «Каролину» сгубило отсутствие дисциплины. В третьем периоде «ураганы» получили три удаления, два из которых были реализованы. «Бостон» воспользовался коротким отрезком численного преимущества в формате «пять на три» и сравнял счёт усилиями Маркуса Юханссона.

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Видео можно посмотреть в «твиттере» «Бостона».

Спустя ещё полминуты опытнейший Патрис Бержерон замкнул красивую комбинацию партнёров в касание, и ответа на это у «ураганов» не нашлось. Хозяева крепко сжали свои кубковые клыки, не дав сопернику шансов отыграться, как это делали, например, хоккеисты «Вашингтона».

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Гол Чарли Койла, забитый в пустые ворота, укрепил преимущество «Брюинз», а вишенкой на торте для болельщиков «Бостона» стала шайба Криса Вагнера, забитая издевательски эффектно.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Стоит отметить, что по уровню силовой игры и общей хоккейной злости этот матч оправдал все ожидания. Тому же Крису Вагнеру серьёзно досталось от Джордана Стаала, который толкнул его лицом в борт в начале третьего периода, а одним из запоминающихся моментов стал силовой приём Андрея Свечникова на гиганте «Бостона» Здено Харе. Россиянин-новичок не так давно восстановился от травмы лица, полученной в драке с Александром Овечкиным, но это не отбило у него охоту «прыгать» на звёзд соперника. Хара был припечатан со знанием дела, а на счету Свечникова в этом матче 2 силовых приёма.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

«Третий период получился именно таким, как мы и хотели. Этот тот хоккей, который нам нужен. Второй гол, забитый в большинстве, придал нам импульса», — отметил Патрис Бержерон. «Да, мы хорошо перемещали шайбу. Это и стало ключом к тому, чтобы найти свою игру и победить», — добавил Хара.

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Не обошлось и без очередных спорных судейских решений. Так, защитник «Харрикейнз» Дуги Хэмилтон, получивший два удаления в третьем периоде, заявил о том, что не согласен ни с одним из решений арбиров. «Я прекрасно помню оба эпизода, я их видел. Ни в одном из них не было нарушения», — сказал Хэмилтон.