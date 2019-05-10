Не золото и даже не бриллианты — лучше! Они будут ближе всех к сборной России

Сегодня сборная России начнёт свой путь на чемпионате мира. Команда подобралась – мечта, все мысли и надежды только о золоте. Но у наших хоккеистов в жизни уже есть самое главное — их верные и любящие спутницы. Они важнее золота и всего остального. Именно их поддержку большего всего будут ощущать игроки, они будут с ними при любом исходе турнира.



Календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019

Анастасия, жена Владислава Гаврикова

Анастасия и Владислав вместе ещё со школы, а свадьбу сыграли год назад. Перед чемпионатом мира супруги успели съездить в Коламбус, где Владислав дебютировал в НХЛ.

Дарья, жена Артёма Блажиевского

Дарья всегда активно поддерживает своего мужа и недавно разделила с ним триумф от завоевания Кубка Гагарина на чемпионском льду. Этот чемпионат мира станет дебютным для защитника, надеемся, что и победным.

Евгения, подруга Артёма Зуба

Пара познакомилась в Хабаровске, где Артём начинал свою профессиональную карьеру. Когда защитник перешёл в СКА, Дарья переехала в Петербург вместе с ним.

Ольга, жена Динара Хафизуллина

Ольга и Динар вместе уже давно, весной у них родился второй ребёнок. У Хафизуллина пока нет медалей чемпионатов мира, надеемся, но поддержка жены должна вдохновить его на сильную игру в Братиславе.

Маргарита, жена Никиты Зайцева

Пара живёт в Торонто и растит двух очаровательных дочек. Маргарита успевает управляться с детьми и ходить на матчи «Мэйпл Лифс», её поддержка будет важна и для сборной в Братиславе.

Никита и Маргарита Зайцевы Фото : photo.khl.ru

Елизавета, подруга Михаила Сергачёва

О девушке Михаила мало что известно, кроме того, что они встречаются относительно недавно и вместе живут в Тампе. Кажется, эта пара влюблена по уши!

Екатерина, жена Никиты Нестерова

Никита – не только классный защитник, но и заботливый муж и отец. С женой Екатериной они вместе уже семь лет, а весной у них родился второй ребёнок.

Варвара, жена Дмитрия Орлова

Варвара и Дмитрий оба из Новокузнецка, познакомились в институте, потом начали встречаться. Варвара занималась фигурным катанием, но потом уехала к любимому в Вашингтон. Скоро в молодой семье будет прибавление!

Александра, жена Никиты Задорова

Никита познакомился с Александрой, когда ему было 17 лет. Она жила в Москве, он – в Канаде. Написал ей в «Инстаграме», несколько свиданий, бесконечные звонки, и уже через год она бросила всё и уехала к нему в Северную Америку. Они поженились четыре года назад, а в 2017-м году у них родилась дочь.

Ксения, жена Андрея Василевского

Ксения – девушка не публичная, да и Андрей не любит больших тусовок и называет себя домашним человеком. Они поженились, когда вратарю было всего 19 лет, живут душа в душу и воспитывают сына.

Анастасия, жена Никиты Кучерова

Жена лучшего бомбардира НХЛ – скромная девушка, которая во всём поддерживает любимого мужа. Она всегда посещает матчи «Тампы», а недавно подарила Никите сына.

Анастасия, жена Александра Овечкина

История Александра и Анастасии – настоящая сказка! Сколько лет капитана «Вашингтона» преследовали неудачи, но стоило ему найти свою любовь и жениться, как он выиграл Кубок Стэнли. Наверняка дело в домашних борщах и котлетках, которыми его теперь кормит супруга.

Николь, жена Ильи Ковальчука

Николь была солисткой группы «Мираж», и Илья заметил яркую блондинку в телевизоре. Устроил встречу и вскоре пара уже не расставалась. Николь бросила карьеру певицы и стала примерной женой. У них четверо детей, в скором будущем вся большая семья приедет поддержать папу в Братиславу.

Анна, жена Евгения Малкина

Анна была телеведущей на спортивном канале, но не смогла устоять против любви и уехала в Северную Америку. Теперь она – примерная жена, которая во всём поддерживает мужа.

Ксения, жена Артёма Анисимова

Всё свободное время нападающий «Чикаго» проводит в кругу семьи. Домашних хлопот у четы Анисимовых много, ведь они воспитывают троих детей!

Мария, жена Сергея Плотникова

Сергей и Мария сыграли свадьбу шесть лет назад, а в конце марта у них родился первенец. Мария всегда поддерживает мужа на играх сборной России и в КХЛ, но неясно, приедет ли в Словакию. Теперь ей надо заботиться и о сыне.

Анна, жена Евгения Дадонова

Хоккеист редко делится фотографиями в соцсетях, с некоторых пор Анна тоже стала более закрытой. Пара вместе уже несколько лет и воспитывают сына и дочь. Сейчас они обжились во Флориде, где Евгений играет за «Пантерз».

Анастасия, жена Сергея Андронова

Сергей – брутальный хоккеист и примерный семьянин. Как только выдаётся свободная минутка, он проводит её с любящей супругой и дочерью.

Пелагея, жена Ивана Телегина

Нападающий сборной России и ЦСКА покорил сердце известной певицы. Пелагея нередко исполняет гимн России перед матчами сборной, и всегда рада поддержать мужа в любых начинаниях. А ещё у них есть маленькая дочка.

Марина, жена Никиты Гусева

Лучшего бомбардира КХЛ и новичка «Вегаса» не найдёшь в соцсетях, его супруга тоже старается не афишировать личную жизнь. Известно, что пара вместе уже давно, и у них есть дочь.

Марина и Никита Гусевы Фото : Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Валерия, жена Александра Барабанова

Александр уже олимпийский чемпион, но очень скромный молодой человек. Он долго встречался со своей девушкой, а два года назад они сыграли свадьбу. По признанию Александра, тоже скромную.

Александр и Валерия Барабановы Фото : vk.com/l.boldina

Джейн, жена Михаила Григоренко

Михаил уехал в Канаду в 17 лет, там же познакомился с будущей женой. После пяти лет в НХЛ нападающий вернулся в Россию, конечно, любящая супруга отправилась за ним. Интересно, за кого будет болеть Джейн, если Россия встретится с Канадой в плей-офф чемпионата мира?