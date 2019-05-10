Американцы и неуправляемые звёзды. Что может помешать России выиграть ЧМ

Уже сегодня стартует чемпионат мира по хоккею в Словакии, и сборная России будет на нём одним из главных фаворитов. Масса амбиций, убойный состав, комфортные условия для хоккеистов, тренеров и персонала – кажется, всё готово к тому, чтобы вернуть в Россию золото мировых первенств. Что или кто могут этому помешать?



Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Другие команды тоже хотят золото

Самая основная причина – не одна только сборная России приехала в Братиславу за золотом. Команды США, Швеции, Канады привезли сопоставимые по крутости составы, финны планируют взять характером, словаки хотят при своих трибунах, наконец-то, хотя бы выйти в плей-офф. Словом, такого разбега в целях и возможностях, какой был у сборной России и всех остальных команд в Пхёнчхане, не будет и в помине.

Россия, США, Канада или Швеция. У кого самый дорогой и крутой состав на ЧМ Эти команды везут много звёзд из НХЛ.

Надо понимать, что чемпионат мира – очень любопытный турнир. Примерно понятно, кто выйдет в плей-офф (одно, максимум два места под вопросом), и поэтому групповой турнир особо не играет никакой роли. А вот начиная с четвертьфинала может случиться всё, что угодно. Всего одна игра, и любая мелочь (индивидуальная ошибка, глупое удаление, неправильная смена) может перечеркнуть всё, что было наиграно и наработано на предварительном этапе. И не важно, какие соперники встречаются, это ведь всего лишь один матч!



К плей-офф сборная России может подойти в отличном состоянии, но и соперник тоже будет хотеть выиграть. И это будет нормально, если нам повезёт чуть меньше, и Россия проиграет (как в Копенгагене год назад). И также будет нормально, если подопечные Ильи Воробьёва дойдут до финала или даже до золота. Победить хотят все, и последнее, чего стоит ждать от соперников России – робости перед громкими фамилиями. Они будут воевать, и хочется, чтобы наши парни уяснили это как можно раньше.

Финал Россия – США и вылет шведов в четвертьфинале. Каким будет ЧМ Финны без звёзд зайдут далеко, но останутся без медалей, а итальянцы и британцы вернутся в первый дивизион.

Тренеры слабее игроков

Вот эта ситуация больше всего настораживает перед турниром. Воробьёв и Ко даже не то, чтобы слабее, а просто немного из другого мира, чем наши энхаэловские звёзды. Тренеры в полном составе работают в КХЛ, а хоккеисты уже давно зажигают за океаном, и живут в другой реальности. Это здорово, что Овечкин, Малкин и прочие едут в сборную к любому тренеру, но мне пока слабо представляется, чтобы наши лучшие игроки относились к Воробьёву с должным уровнем субординации, уважения, доверия. Илья Петрович ведь совсем не Олег Знарок, который до минимума сокращал дистанцию при общении с подчинёнными, был отличным мотиватором и настоящей душой коллектива. В харизме Воробьёв явно проигрывает не только своему предшественнику, но и почти всем другим тренерам сборной России за последние годы.

Сборная России по хоккею Фото: fhr.ru

Пока совершенно непонятно, какой хоккей собирается ставить Воробьёв сборной России и как он собирается разбираться со всем своим многочисленным звёздным богатством. Самое главное – не потерять контроль над звёздными игроками, а сделать так, чтобы при любой ситуации каждый из них работал на команду. Сборная России может пройти далеко за счёт одних только игроков, но для золотых медалей нужна тренерская рука. У Ильи Воробьёва и его помощников есть целый предварительный этап, чтобы эту руку набить.

Слишком много крайних. Какие вопросы открыл Евротур для сборной Их слишком много, а центров слишком мало. И почти некому обороняться.

Много звёзд – не всегда хорошо

И это всегда, увы, отрицательно сказывается на результате команды. Развлекаться и работать одновременно у людей получается с трудом. Я далёк от того, чтобы сравнивать ЧМ-2000 и нынешний турнир в каких-то околохоккейных аспектах. Тогда наши звёзды намеренно устраивали себе праздник жизни на родной земле, сейчас этого, разумеется, не повторится. Контроль и самоконтроль в этой сборной России на высочайшем уровне.

Овечкин убегал, клоны – догоняли. Сердце лидера сборной России оттаяло Сборную России очень ждали в Братиславе.

Но когда в одном месте собираются вместе Овечкин, Малкин, Ковальчук, чьи лица узнаваемы по всему миру, то от рассеивания внимания не уйти. За пару дней в Братиславе Овечкин уже, наверное, раздал не одну сотню автографов и не один десяток интервью, болельщики и журналисты отслеживают буквально каждый шаг лидеров национальной команды. Не думаю, что это то, что нужно сейчас для нормальной подготовки к турниру, на котором мы собираемся не посветить звёздными лицами, а победить. По-хорошему бы, сборной отстраниться от всей этой шумихи, но как это сделать?

Можем проиграть сами себе

Ещё одна чисто игровая причина возможной неудачи, которая напрашивается сразу, как только видишь состав сборной. Что же означает это банальное выражение? В данном случае, нужно говорить о проблеме сбалансированной команды. У нашей сборной слишком много атакующих игроков, и все они хотят быть в определённой степени героями, как привыкли в своих клубах. Но не получится так, что в первом периоде каждой игры будут забивать Овечкин и Кузнецов, во втором – Малкин и Кучеров, а в третьем добавят Ковальчук, Дадонов и все остальные. Нет, так не бывает. Ударное звено должно быть одно, и я пока не представляю, кто в этой команде сможет сломать себя ради общих интересов.

Рейтинг нападающих ЧМ-2019. У США — Кейн и Годро, но Россию им не обогнать В Братиславу едет огромное количество суперзвёзд мирового хоккея.

Слишком много художников, и слишком мало подмастерьев. Мы прекрасно знаем, как умеют играть Плотников и Андронов, но они вдвоём не смогут биться-бороться весь матч. А кто поможет защитникам в остальных трёх звеньях?

Вообще, сейчас сборная России похожа на навороченный джойстик к компьютерной игре, в который напичкано немыслимое количество рычагов и кнопок. Они делают этот джойстик крутейшим по возможностям, но воспользоваться всеми этими примочками одновременно – просто нереально. Да ещё всегда есть риск нажать не на ту кнопку. Сейчас задача у Ильи Воробьёва – как можно быстрее приспособиться к этому джойстику, но она усложняется тем, что раньше Илья Петрович не держал в руках такие сложные модели.