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Что может помешать сборной России выиграть ЧМХ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Что может помешать России выиграть ЧМХ-2019
Лев Лукин
Фото: fhr.ru
Американцы и неуправляемые звёзды. Что может помешать России выиграть ЧМ
Надежды большие, но не всё будет так просто.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Уже сегодня стартует чемпионат мира по хоккею в Словакии, и сборная России будет на нём одним из главных фаворитов. Масса амбиций, убойный состав, комфортные условия для хоккеистов, тренеров и персонала – кажется, всё готово к тому, чтобы вернуть в Россию золото мировых первенств. Что или кто могут этому помешать?

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Другие команды тоже хотят золото

Самая основная причина – не одна только сборная России приехала в Братиславу за золотом. Команды США, Швеции, Канады привезли сопоставимые по крутости составы, финны планируют взять характером, словаки хотят при своих трибунах, наконец-то, хотя бы выйти в плей-офф. Словом, такого разбега в целях и возможностях, какой был у сборной России и всех остальных команд в Пхёнчхане, не будет и в помине.

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Эти команды везут много звёзд из НХЛ.

Надо понимать, что чемпионат мира – очень любопытный турнир. Примерно понятно, кто выйдет в плей-офф (одно, максимум два места под вопросом), и поэтому групповой турнир особо не играет никакой роли. А вот начиная с четвертьфинала может случиться всё, что угодно. Всего одна игра, и любая мелочь (индивидуальная ошибка, глупое удаление, неправильная смена) может перечеркнуть всё, что было наиграно и наработано на предварительном этапе. И не важно, какие соперники встречаются, это ведь всего лишь один матч!

К плей-офф сборная России может подойти в отличном состоянии, но и соперник тоже будет хотеть выиграть. И это будет нормально, если нам повезёт чуть меньше, и Россия проиграет (как в Копенгагене год назад). И также будет нормально, если подопечные Ильи Воробьёва дойдут до финала или даже до золота. Победить хотят все, и последнее, чего стоит ждать от соперников России – робости перед громкими фамилиями. Они будут воевать, и хочется, чтобы наши парни уяснили это как можно раньше.

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Тренеры слабее игроков

Вот эта ситуация больше всего настораживает перед турниром. Воробьёв и Ко даже не то, чтобы слабее, а просто немного из другого мира, чем наши энхаэловские звёзды. Тренеры в полном составе работают в КХЛ, а хоккеисты уже давно зажигают за океаном, и живут в другой реальности. Это здорово, что Овечкин, Малкин и прочие едут в сборную к любому тренеру, но мне пока слабо представляется, чтобы наши лучшие игроки относились к Воробьёву с должным уровнем субординации, уважения, доверия. Илья Петрович ведь совсем не Олег Знарок, который до минимума сокращал дистанцию при общении с подчинёнными, был отличным мотиватором и настоящей душой коллектива. В харизме Воробьёв явно проигрывает не только своему предшественнику, но и почти всем другим тренерам сборной России за последние годы.

Сборная России по хоккею
Сборная России по хоккею
Фото: fhr.ru

Пока совершенно непонятно, какой хоккей собирается ставить Воробьёв сборной России и как он собирается разбираться со всем своим многочисленным звёздным богатством. Самое главное – не потерять контроль над звёздными игроками, а сделать так, чтобы при любой ситуации каждый из них работал на команду. Сборная России может пройти далеко за счёт одних только игроков, но для золотых медалей нужна тренерская рука. У Ильи Воробьёва и его помощников есть целый предварительный этап, чтобы эту руку набить.

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Их слишком много, а центров слишком мало. И почти некому обороняться.

Много звёзд – не всегда хорошо

И это всегда, увы, отрицательно сказывается на результате команды. Развлекаться и работать одновременно у людей получается с трудом. Я далёк от того, чтобы сравнивать ЧМ-2000 и нынешний турнир в каких-то околохоккейных аспектах. Тогда наши звёзды намеренно устраивали себе праздник жизни на родной земле, сейчас этого, разумеется, не повторится. Контроль и самоконтроль в этой сборной России на высочайшем уровне.

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Сборную России очень ждали в Братиславе.

Но когда в одном месте собираются вместе Овечкин, Малкин, Ковальчук, чьи лица узнаваемы по всему миру, то от рассеивания внимания не уйти. За пару дней в Братиславе Овечкин уже, наверное, раздал не одну сотню автографов и не один десяток интервью, болельщики и журналисты отслеживают буквально каждый шаг лидеров национальной команды. Не думаю, что это то, что нужно сейчас для нормальной подготовки к турниру, на котором мы собираемся не посветить звёздными лицами, а победить. По-хорошему бы, сборной отстраниться от всей этой шумихи, но как это сделать?

Никита Кучеров, Роман Ротенберг и Евгений Малкин
Никита Кучеров, Роман Ротенберг и Евгений Малкин
Фото: fhr.ru

Можем проиграть сами себе

Ещё одна чисто игровая причина возможной неудачи, которая напрашивается сразу, как только видишь состав сборной. Что же означает это банальное выражение? В данном случае, нужно говорить о проблеме сбалансированной команды. У нашей сборной слишком много атакующих игроков, и все они хотят быть в определённой степени героями, как привыкли в своих клубах. Но не получится так, что в первом периоде каждой игры будут забивать Овечкин и Кузнецов, во втором – Малкин и Кучеров, а в третьем добавят Ковальчук, Дадонов и все остальные. Нет, так не бывает. Ударное звено должно быть одно, и я пока не представляю, кто в этой команде сможет сломать себя ради общих интересов.

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В Братиславу едет огромное количество суперзвёзд мирового хоккея.

Слишком много художников, и слишком мало подмастерьев. Мы прекрасно знаем, как умеют играть Плотников и Андронов, но они вдвоём не смогут биться-бороться весь матч. А кто поможет защитникам в остальных трёх звеньях?

Вообще, сейчас сборная России похожа на навороченный джойстик к компьютерной игре, в который напичкано немыслимое количество рычагов и кнопок. Они делают этот джойстик крутейшим по возможностям, но воспользоваться всеми этими примочками одновременно – просто нереально. Да ещё всегда есть риск нажать не на ту кнопку. Сейчас задача у Ильи Воробьёва – как можно быстрее приспособиться к этому джойстику, но она усложняется тем, что раньше Илья Петрович не держал в руках такие сложные модели.

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