Малкин и Кучеров разделались с Норвегией! Овечкин смотрел со стороны

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

Достанется ли Торесену клюшка Овечкина?

Ещё накануне обе сборные провели дневные тренировки, после чего с журналистами пообщались хоккеисты и тренеры. Ярче остальных выступил самый титулованный, опытный и узнаваемый норвежский хоккеист на нынешнем чемпионате мира Патрик Торесен.

Россия разобралась с Норвегией! Вообще без шансов Это были команды с разных планет. Наши даже не напрягались, за что немного поплатились в концовке.

— Ковальчука не видел, видел других ребят перед тем, как они делали командное фото. Уверен, у меня ещё будет возможность сказать ему «привет». Овечкин, Малкин и Кучеров – одни из лучших игроков мира. Мой сын болеет за «Вашингтон», попробую взять у них клюшку после матча, — заявил «викинг» российской прессе, мило улыбнувшись.

Торесен: сын болеет за «Вашингтон», попрошу для него клюшку после игры с Россией

Со стороны всё это выглядело забавно, но на деле стало понятно, что Торесен постарается выйти на матч с Россией с удвоенной энергией и серьёзным настроем. Уж кому как не ему знать о возможностях российских хоккеистов, их слабых и сильных сторонах. Хорошо, что никакого шапкозакидательского настроения у наших ребят, по их же собственным словам, не было. Каждый соперник – как последний.

Гавриков присоединился к сборной

С утра Федерация хоккея России порадовала болельщиков хорошей новостью. Защитник Владислав Гавриков присоединился к национальной команде и должен был сыграть с Норвегией. Значит, медицинское обследование в «Коламбусе» Гавриков прошёл успешно. Это важно, так как днём ранее расположение сборной покинул защитник Богдан Киселевич. Не было в заявке защитников Зуба и Блажиевского, один из которых точно пропустит чемпионат мира после приезда Никиты Задорова.

Сборная России заявила 21 игрока на ЧМ-2019, защитников — пять

Не оказалось в списке заявленных и нападающего Ивана Телегина. Да, Телегин хорош в меньшинстве, однако в ближайших матчах с Норвегией и Австрией можно справиться и нынешним составом. В любом случае, тренерский штаб примет оптимальное решение и соберёт воедино всех лучших. У нас не выделяют кого-то персонально, у нас команда. Именно так любят говорить в российской сборной.

Первый российский гол — у Дадонова

В воротах сборной России на матч с норвежцами появился Андрей Василевский, о чём тренеры сообщили ещё несколько дней назад. Так что здесь обошлось без сенсаций. Что касается упомянутого Гаврикова, то он вышел в третьей паре вместе с Динаром Хафизуллиным. Конечно, сразу после перелёта Владу было тяжело, но к сложностям защитнику не привыкать.

Первый же гол в составе россиян в активе Евгения Дадонова. Олимб нарушил правила, Малкин в большинстве ушёл за ворота, выдержал паузу и отдал на пятак, а Дадонов в касание поразил цель. Комбинация бала разыграна как по нотам.

Вскоре две минуты заработал Орлов, но россияне отбились. Дальше команда Ильи Воробьёва полностью взяла игру под свой контроль. В результате отсидевший малый штраф Орлов от борта сделал передачу в центр, Григоренко набросил на пятак, а Анисимов подкараулил отскок и добил шайбу в сетку ворот Хёукеланна.

Чем запомнились норвежцы? Ничем особенным, кроме хита Кристиана Форсберга на Михаил Сергачёве. Но молодой российский защитник смог подняться со льда без помощи врачей и партнёров.

Королевское большинство России

Учитывая печальную для норвежцев статистику личных встреч с Россией стало понятно, что рассчитывать на чудо команде Петтера Торесена не придётся.

Второй период начался с фола Малкина, а позднее уже самого Евгения ударили по рукам. В результате первая спецбригада россиян не оставила шансов сопернику – Кучеров забил фирменным кистевым броском из круга вбрасывания.

Останавливаться на достигнутом Россия не собиралась. Хага отправился в бокс для штрафников, россияне сразу закрепились в чужой зоне. Гусев сделал передачу за ворота, Малкин выдержал паузу и нашёл на пятаке свободного Дадонова – форвард «Флориды» оформил дубль. Примечательно, что спецбригада Овечкина банально не успевала выйти на лёд, уж больно хорошо разыгрывали лишнего Малкин и партнёры. Но в конечном итоге все остались счастливы, пусть даже Александр, по сути, наблюдал за голами со стороны.

Гусев ответил критикам, а Россия слабо провела концовку

Третий период превратился в формальность. Россияне играли уже в своё удовольствие. Пятую шайбу в ворота «викингов» отправил Гусев, которого в последнее время многие критикуют. Хитрый Кучеров сделал передачу на левый край, Гусев принял шайбу и послал её между щитков голкиперу. Отличный бросок получился у Никиты, под стать всему матчу.

Ближе к концу третьего периода, на 53-й минуте, наконец-то бросил по чужим воротам Овечкин, который провёл встречу невзрачно. Однако на общем результате это никак не сказалось. Кроме того, Овечкин успел поиграть и в большинстве, но к этому моменту всё уже было решено.

Отыграть на ноль Василевскому помешал Томас Валькве Ольсен, размочивший счёт в матче. Следом броском от синей линии забил защитник Юнас Холёс –российский голкипер снова не выручил. Минутная расслабленность стоила россиянам двух пропущенных шайб.

Итоговый результат – 5:2 в пользу сборной России, которая стартовала на ЧМ-2019 с уверенной победы, слабо сыграв лишь в концовке. Послезавтра команде Ильи Воробьёва играть с Австрией.