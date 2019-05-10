Играла Канада, а говорили о Какко! 18-летний финн забил супергол

За день до старта чемпионата мира сборную Канады огорошила не самая приятная новость: главная звезда «кленовых» Джон Таварес получил травму на тренировке и не сможет сыграть на нынешнем турнире. Тавареса тут же зазвал обратно к себе штаб «Торонто», за который выступает центрфорвард, а тренерам сборной Канады пришлось ломать голову над тем, кем заменить травмированного.

«Он катался в понедельник и вторник, но не играл товарищеский матч с Австрией. Без Тавареса для Канады будет сложнее добиться результата, особенно если посмотреть на составы американцев и русских. Думаю, что пока стоит нацелиться на то, чтобы финишировать в тройке», — отметил обозреватель TSN Даррен Дрегер. «Если вы посмотрите на бумагу, то сегодня будет канадский праздник. Но в хоккей играют не на бумаге», — писала перед матчем финская газета Iltalehti, и это суждение было абсолютно справедливым.

Первые минуты остались за финнами, которые задали темп матчу. Йокихарью первым побеспокоил голкипера канадцев Мэтта Мюррея броском от синей линии, а эмоциональный тонус подопечных Ялонена поддерживали громкие финские болельщики, в большом количестве приехавшие на чемпионат мира. На седьмой минуте этот настрой материализовался в забитый гол, который стал первой шайбой ЧМ-2019. Юный Каапо Какко убежал от обороны сборной Канады, вышел один на один и эффектно переиграл Мюррея, сыграв очень хладнокровно.

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Не успели «львы» как следует отпраздновать, как на скамейку отправился всё тот же Йокихарью, а лучший бомбардир «Вегаса» Джонатан Маршессо, даже не ускоряясь, вышел на ближний угол и сравнял счёт.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Глядя на игру сборной Канады, долгое время трудно было отделаться от мысли, что родоначальники хоккея просто валяют дурака, не торопясь включать максимальные обороты. До старта чемпионата мира «кленовые» провели только один контрольный матч с Австрией, и большую часть встречи с финнами команда Джеффа Блашилла провела в среднем темпе. Тем не менее, голкиперу финской команды Ланкинену периодически приходилось по-настоящему выручать партнёров, а уровень взаимопонимания у сборной Канады постепенно рос.

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Канадцы захватили лидерство по владению шайбой, но действовали излишне предсказуемо, что давало соперникам шансы на комфортное сопротивление. Второй период матча остался безголевым, несмотря на преимущество Канады по броскам (9 — 3), а на старте третьего отрезка «кленовые» остались в меньшинстве после удаления Сиверсона. На то, чтобы реализовать численный перевес, финнам потребовалось менее 10 секунд — на добивании удачно сыграл Артту Иломяки.

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Все попытки заокеанской команды организовать финальный штурм не увенчались успехом. Всё тот же Какко забил в пустые ворота, оформив голевой дубль и зафиксировав неожиданную победу сборной Суоми.