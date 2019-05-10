США приехали за золотом и начали с 1:4 от Словакии. День сенсаций на ЧМ

Ожидание длиною в вечность

В последний раз американская сборная выигрывала золотые медали мирового первенства 59 лет назад. Чтобы прервать затянувшееся ожидание, звёздно-полосатые собрали самый дорогой состав на турнире. Уже в тот момент, когда Федерация хоккея США объявила предварительный состав на чемпионат мира, стало очевидно, что американцы настроены крайне серьёзно.

Россия, США, Канада или Швеция. У кого самый дорогой и крутой состав на ЧМ Эти команды везут много звёзд из НХЛ.

От звёзд в составе американцев буквально рябило в глазах. В Словакию приехали Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт, Дилан Ларкин и Джеймс Ван Римсдайк, Клейтон Келлер и Крис Крайдер. В Кошице пожаловал даже Райан Сутер. Этому защитнику уже 34 года, и за последние 10 лет в сборную он ездил исключительно на Олимпиады и Кубки мира. Позже и к без того убойному составу присоединились Ноа Хэнифин, Джонни Годро и главный фаворит предстоящего драфта НХЛ Джек Хьюз. Именно по причине высококлассного состава многие в своих прогнозах отправляли американцев как минимум в финал турнира.

Финал Россия – США и вылет шведов в четвертьфинале. Каким будет ЧМ Финны без звёзд зайдут далеко, но останутся без медалей, а итальянцы и британцы вернутся в первый дивизион.

Рыбар получил шанс показать товар лицом

Начинать турнир сборной США довелось игрой с хозяевами турнира. Словакам удалось собрать приличный состав, который украсило большее количество игроков из Северной Америки. На домашний форум приехали защитник «Эдмонтона» Андрей Секера, защитник «Торонто» Мартин Маринчин, защитник «Тампы» Эрик Чернак, защитник «Оттавы» Кристиан Ярош, форвард системы «Виннипега» Марко Данё, нападающий «Аризоны» Рихард Паник. Главной звездой стал форвард «Монреаля» Томаш Татар. Состав словаков был бы ещё сильнее, если б во втором раунде плей-офф НХЛ оступился «Бостон». Однако «Коламбус» так и не сумел дожать «мишек», благодаря чему словаки не досчитались Здено Хары и голкипера Ярослава Галака.

Именно вратарская линия команды Крэйга Рэмзи вызывала наибольшие вопросы перед стартом турнира. В стартовом матче турнира место в воротах занял голкипер «Грэнд-Рэпидз» Патрик Рыбар. Любопытно, что «гриффины» являются фарм-клубом «Детройт Ред Уингз», который возглавляет наставник американской сборной Джефф Блэшилл. «Красные Крылья» испытывают проблемы во вратарской линии уже на протяжении долгого времени. Таким образом, Рэмзи предоставил Рыбару роскошный шанс проявить себя перед главным тренером «Детройта».

Кейн и Дебринкэт не заметили смены декораций

Американцы с первых минут попытались прибрать инициативу к своим рукам. В первых сменах шанс отличиться имели Дебринкэт и Хьюз, однако первыми забили словаки. Кори Шнайдер не сумел зафиксировать шайбу, а самым расторопным на пятаке оказался Мариан Студенич. 21-летний игрок фарм-клуба «Нью-Джерси» выбил шайбу у вратаря главной команды системы «Дэвилз», укатился за ворота и выполнил пас на Матуша Сукеля, который переправил шайбу в ворота.

Пропущенный гол не сильно испортил настроение американцам. Подопечные Блэшилла заработали большинство и легко его реализовали. Сработала связка из «Чикаго»: Кейн отдаёт – Дебринкэт забивает. В этом сезоне только их сочетание и давало результат на регулярном уровне в «Блэкхоукс». Не зря Кейн провёл самый результативный сезон в НХЛ среди американских игроков за последние 26 лет.

Кейн провёл самый результативный сезон среди американцев за последние 26 лет

Американцы проспали старт второго периода

Ещё до перерыва американцы были обязаны выходить вперёд, однако бросок Келлера с двух метров успел парировать Рыбар. В начале второго отрезка прекрасный шанс вновь выйти вперёд выпал словакам. С интервалом в 14 секунд в штрафной бокс отправились защитники американцев Брэди Шей и Сутер. Словаки своим моментом воспользовались практически моментально. Чернак идеально приложился от синей линии – Шнайдер даже не шелохнулся.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Международной федерации хоккея.

Спустя несколько минут Шнайдер капитулировал вновь. И снова сработало североамериканское подкрепление сборной Словакии – отличился Татар. Безобразно в этом эпизоде сыграли полевые игроки сборной США. Форвард «Монреаля» остался абсолютно один в идеальной позиции для завершения атаки. На этот раз быстрого ответа на неудачу у американцев не нашлось. Более того, словаки были близки к тому, чтобы закрепить преимущество. Роберт Лантоши выкатывался «один в ноль» со Шнайдером, отскочившую от вратаря шайбу добивал Ладислав Надь, однако голкипер США смог удержать команду в игре.

США повторили «подвиг» Канады

На старте заключительной трети ван Римсдайк имел прекрасный шанс открыть счёт своим заброшенным шайбам на турнире. Шайба после броска форварда «Филадельфии» уже летела в ворота словаков, однако в последний момент на помощь Рыбару пришёл защитник Ярош, отразивший игровой снаряд коньком. Конец третьего периода неумолимо приближался, а счёт на табло не менялся. Штаты продолжали атаковать, а Рыбар неизменно сводил их усилия на нет.

Последний реальный шанс вернуться в игру американцы упустили за семь минут до конца периода, когда им не удалось реализовать большинство. Окончательный счёт установил Михал Криштоф. Итоговый результат – 4:1 в пользу сборной Словакии, которая стартовала на домашнем ЧМ-2019 с неожиданно убедительной победы. Это был плохой день для североамериканского хоккея на чемпионате мира. Ведь в первом матче игрового дня сборная Канады со счётом 1:3 уступила Финляндии.