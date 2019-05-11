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ЧМ по хоккею 2019. Результаты, календарь, таблица, группы, видео – 11 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ по хоккею 2019, 10 мая 2019
«Чемпионат»
Фото: fhr.ru
Из фаворитов выиграла только Россия! Безумный день на ЧМ
Канада, США и Швеция начали мировое первенство с поражений.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Видеообзоры матчей первого игрового дня

Россия – Норвегия – 5:2

ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Россия
5 : 2
2:0, 2:0, 1:2
Норвегия
1:0 – Дадонов (Малкин, Кучеров) – 08:39 (5x4), 2:0 – Анисимов (Григоренко, Орлов) – 14:33 (5x5), 3:0 – Кучеров (Сергачёв) – 28:13 (5x4), 4:0 – Дадонов (Малкин, Гусев) – 29:47 (5x4), 5:0 – Гусев (Кучеров, Хафизуллин) – 41:26 (5x5), 5:1 – Валькве Ольсен (Райшенберг) – 56:07 (5x5), 5:2 – Холёс (Мартинсен) – 57:47 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

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Финляндия – Канада – 3:1

ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Финляндия
3 : 1
1:1, 0:0, 2:0
Канада
1:0 – Какко (Раяла, Иломяки) – 06:47 (5x5), 1:1 – Маршессо (Стоун, Теодор) – 08:03 (5x4), 2:1 – Иломяки (Раяла, Лехтонен) – 42:36 (5x4), 3:1 – Какко – 59:26 (en)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

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Чехия – Швеция – 5:2

ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
Чехия
5 : 2
1:0, 1:2, 3:0
Швеция
1:0 – Врана (Кубалик) – 01:55 (5x5), 1:1 – Хёрнквист (Нюландер, Петтерссон) – 20:24 (5x5), 1:2 – Линдблом (Братт, Густафссон) – 23:01 (5x4), 2:2 – Кубалик (Коварж) – 36:36 (5x5), 3:2 – Фролик (Симон, Ворачек) – 40:33 (5x5), 4:2 – Врана (Гронек) – 55:50 (4x4), 5:2 – Коварж (Ворачек) – 59:04 (en)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

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США — Словакия — 1:4

ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
США
1 : 4
1:1, 0:2, 0:1
Словакия
0:1 – Сукель (Студенич) – 04:02 (5x5), 1:1 – Дебринкэт (Кейн, Айкел) – 12:05 (5x4), 1:2 – Чернак (Секера) – 21:52 (5x3), 1:3 – Татар (Паник) – 24:58 (5x5), 1:4 – Криштоф (Маринчин) – 55:54 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

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Лучшие голы игрового дня

Лучшим голом первого дня ЧМ был признан результативный бросок защитника сборной Норвегии Юнас Холёса по воротам Андрея Василевского. Также в тройку самых красивых голов дня вошли шайбы Якуба Враны и Никиты Кучерова.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие сейвы игрового дня

В тройку самых эффектных спасений дня вошёл сейв Андрея Василевского. Второе место у голкипера сборной Швеции Хенрика Лундквиста, а лучшее спасение на счету Хенрика Хёукеланна, который не дал оформить голевой дубль Никите Кучерову.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Турнирное положение

Группа А

Группа В

Расписание матчей на 11 мая

13:15 (мск). Группа А. Дания – Франция

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Дания
Франция

13:15. Группа B. Швейцария – Италия

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Швейцария
Италия

17:15. Группа A. Германия – Великобритания

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Германия
Великобритания

17:15. Группа B. Латвия – Австрия

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Латвия
Австрия

21:15. Группа A. Словакия – Финляндия

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Словакия
Финляндия

21:15. Группа B. Норвегия – Чехия

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Норвегия
Чехия
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