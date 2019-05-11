Канада, США и Швеция начали мировое первенство с поражений.

Из фаворитов выиграла только Россия! Безумный день на ЧМ

Видеообзоры матчей первого игрового дня

Россия – Норвегия – 5:2

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Малкин и Кучеров разделались с Норвегией! Овечкин смотрел со стороны Россия начала чемпионат мира в Братиславе победы, смазав лишь концовку встречи.

Финляндия – Канада – 3:1

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Играла Канада, а говорили о Какко! 18-летний финн забил супергол Канадцы долго запрягают. Как всегда.

Чехия – Швеция – 5:2

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Шведы не проигрывали на ЧМ 17 матчей! Пока не попали в чешский «котёл» Действующие чемпионы мира потерпели неожиданное поражение в Братиславе.

США — Словакия — 1:4

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

США приехали за золотом и начали с 1:4 от Словакии. День сенсаций на ЧМ Североамериканские сборные провалили старт чемпионата мира.

Лучшие голы игрового дня

Лучшим голом первого дня ЧМ был признан результативный бросок защитника сборной Норвегии Юнас Холёса по воротам Андрея Василевского. Также в тройку самых красивых голов дня вошли шайбы Якуба Враны и Никиты Кучерова.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие сейвы игрового дня

В тройку самых эффектных спасений дня вошёл сейв Андрея Василевского. Второе место у голкипера сборной Швеции Хенрика Лундквиста, а лучшее спасение на счету Хенрика Хёукеланна, который не дал оформить голевой дубль Никите Кучерову.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Турнирное положение

Группа А

Группа В

Расписание матчей на 11 мая

13:15 (мск). Группа А. Дания – Франция

13:15. Группа B. Швейцария – Италия

17:15. Группа A. Германия – Великобритания

17:15. Группа B. Латвия – Австрия

21:15. Группа A. Словакия – Финляндия

21:15. Группа B. Норвегия – Чехия