Из фаворитов выиграла только Россия! Безумный день на ЧМ
Канада, США и Швеция начали мировое первенство с поражений.
Видеообзоры матчей первого игрового дня
Россия – Норвегия – 5:2
ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
, 1:0 – Дадонов (Малкин, Кучеров) – 08:39 (5x4) , 2:0 – Анисимов (Григоренко, Орлов) – 14:33 (5x5) , 3:0 – Кучеров (Сергачёв) – 28:13 (5x4) , 4:0 – Дадонов (Малкин, Гусев) – 29:47 (5x4) , 5:0 – Гусев (Кучеров, Хафизуллин) – 41:26 (5x5) , 5:1 – Валькве Ольсен (Райшенберг) – 56:07 (5x5) 5:2 – Холёс (Мартинсен) – 57:47 (5x5)
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Видео можно посмотреть на
официальном канале IIHF в YouTube.
Малкин и Кучеров разделались с Норвегией! Овечкин смотрел со стороны
Россия начала чемпионат мира в Братиславе победы, смазав лишь концовку встречи.
Финляндия – Канада – 3:1
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Видео можно посмотреть на
официальном канале IIHF в YouTube.
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Канадцы долго запрягают. Как всегда.
Чехия – Швеция – 5:2
ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
, 1:0 – Врана (Кубалик) – 01:55 (5x5) , 1:1 – Хёрнквист (Нюландер, Петтерссон) – 20:24 (5x5) , 1:2 – Линдблом (Братт, Густафссон) – 23:01 (5x4) , 2:2 – Кубалик (Коварж) – 36:36 (5x5) , 3:2 – Фролик (Симон, Ворачек) – 40:33 (5x5) , 4:2 – Врана (Гронек) – 55:50 (4x4) 5:2 – Коварж (Ворачек) – 59:04 (en)
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Видео можно посмотреть на
официальном канале IIHF в YouTube.
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США — Словакия — 1:4
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Видео можно посмотреть на
официальном канале IIHF в YouTube.
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Североамериканские сборные провалили старт чемпионата мира.
Лучшие голы игрового дня
Лучшим голом первого дня ЧМ был признан результативный бросок защитника сборной Норвегии
Юнас Холёса по воротам Андрея Василевского. Также в тройку самых красивых голов дня вошли шайбы Якуба Враны и Никиты Кучерова.
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Видео можно посмотреть на
официальном канале IIHF в YouTube. Лучшие сейвы игрового дня
В тройку самых эффектных спасений дня вошёл сейв
Андрея Василевского. Второе место у голкипера сборной Швеции Хенрика Лундквиста, а лучшее спасение на счету Хенрика Хёукеланна, который не дал оформить голевой дубль Никите Кучерову.
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Видео можно посмотреть на
официальном канале IIHF в YouTube. Турнирное положение
Группа А
Группа В Расписание матчей на 11 мая
13:15 (мск). Группа А. Дания – Франция
13:15. Группа B. Швейцария – Италия
17:15. Группа A. Германия – Великобритания
17:15. Группа B. Латвия – Австрия
21:15. Группа A. Словакия – Финляндия
21:15. Группа B. Норвегия – Чехия