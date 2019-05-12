«Работаем летом, чтобы оплатить счета. И мы будем играть против звёзд НХЛ!»

Турнирная таблица и календарь игр ЧМ-2019

Не бойтесь мечтать. Четыре года сборная Великобритании живёт и творит историю под этим девизом. Сплочённый коллектив, в котором все стоят спиной к спине и сражаются друг за друга, сотворил невероятное – попал в элиту хоккея впервые за 25 лет. Отдельно стоит рассказать о том, как это произошло. В 2017 году они выиграли группу В в первом дивизионе, а на следующий год, в статусе андердогов, обошли Казахстан, Италию, Словению и выиграли второе золото подряд. Это золото значило для них больше всего на свете. Это золото значило попадание в группу лучших из лучших.

Питер Рассел – молодой (44 года), но самый успешный британский тренер. В сборных Великобритании он работает с 2003 года, сначала в юниорской, потом в молодёжной, с 2015 года – в национальной. На его счету золото ЮЧМ (дивизион D2), два золота и серебро МЧМ (D2), две бронзы МЧМ (D1). Это он придумал слоган «Не бойтесь мечтать». Сплотил команду и заставил её поверить в себя.

Сборная Великобритании – как настоящая семья. Сегодня цвета страны защищают сыновья и племянники тех хоккеистов, которые последний раз пробивались и играли в топ-дивизионе. У защитника Бена О’Коннора в той команде выступал отец Майк, у нападающего Бретта Перлини – дядя Кевин Конуэй. Выросло новое поколение, которое сотворило подвиг для Англии. Выросло целое поколение болельщиков, которое никогда не видело матчи своей страны с Канадой, Россией или США.



«Мы будем играть против хоккеистов, которые зарабатывают миллионы. Многие из нас идут работать в межсезонье, просто чтобы оплачивать счета. Для сборной Великобритании это огромное достижение», — сказал капитан сборной Джонатан Филлипс.



Британцы всё равно осмеливаются мечтать. Год назад они лелеяли надежду на бронзу в своём дивизионе, а выиграли золото. С комком в горле давали интервью на победном льду в Будапеште, не прятали блестящие от слёз глаза. В Словакии на них не ставит никто, кроме собственных болельщиков. Ну куда им, простым работягам, тягаться со звёздами вроде Кейна, Татара и Стоуна? Но они продолжают мечтать и верить. Журналист из пресс-службы федерации хоккея Великобритании Крис Эллис рассказал «Чемпионату» об этой загадочной и крайне интересной сборной.

«У Британии много молодых талантов, они – звёзды будущего»

— Хоккей в Англии популярен? У вас же есть футбол и всё остальное.

— После футбола и регби это третий по популярности вид спорта, в который играют зимой. И, конечно, самый популярная игра, в которую играют на закрытых стадионах. К тому же, сборная стала более известна благодаря своим подвигам, когда за два года поднялась из второго дивизиона в высший. У нас очень хорошо освещают игры сборной на телевидении, BBC часто делает радиотрансляции матчей. Популярность растёт, интересуются и в других странах. Журналисты из Словакии, Канады, Финляндии и других стран хотят узнать больше о нашем хоккее.



— Много детей идёт в хоккей и как у вас с инфраструктурой? Ребёнок, живущий вдалеке от больших городов, сможет где-то заниматься?

— Конечно, на каждом углу арены не стоят, как в Канаде или Европе. Да и погода у нас неподходящая, у себя во дворе коробку не соорудишь. Но по всей стране есть много хоккейных школ и маленьких катков. Бывшие игроки занимаются развитием таких школ, вкладывают в них своё время. Дети занимаются с пяти-семи лет.



— Почему молодые британцы не так охотно едут играть в хоккейные страны, как делают французы или норвежцы?

— Много кто уезжает за границу, многие и возвращаются обратно. Уезжают, потому что уже не раз британцы добивались успеха в других странах – Дэвид Лонгстафф играл в Швеции, Дэвид Кларк – в Италии. Ну и недавний пример Бена О’Коннора, который провёл несколько лет в Казахстане. Сейчас уезжает молодёжь, которая играет в юниорских и молодёжной сборных. Пока этого не видно, но уровень растёт. Юные хоккеисты отправляются в хоккейные школы, в хоккейные лагеря в Северную Америку и Европу.



— Хотите сказать, мы скоро будем чаще видеть Великобританию в элите?

— Да, сейчас интересная ситуация, когда игроки из костяка нынешней сборной подходят к концу своих карьер. Колин Шилдз уже объявил, что заканчивает, этот ЧМ будет для него последним турниром за сборную. Сейчас уже пора привлекать молодёжь, и посмотрите на возраст игроков – Шилдзу 39 лет, а Лиаму Кёрку – 19. У нас много впечатляющих молодых талантов, которым пока по 16-18 лет, они – звёзды будущего. Будет интересно посмотреть, останутся ли они дома или поедут в Северную Америку. Прошлогодний выход в элиту стал выдающимся достижением, потому что у нас был самый низкий посев. Игроки осуществили мечту, и теперь мы надеемся, что они сохранят прописку в элите. Так же было с Данией, которая поднялась в топ-дивизион, освоилась и теперь выступает в нём на постоянной основе.

Видео можно посмотреть на канале IIHF Worlds 2019 в YouTube

— В прошлом году праздновали победу с размахом?

— Празднования на льду были нереальными! В Будапеште на матче было 500 наших болельщиков. Мы уступали 0:2 в решающей игре, нам нужно было взять одно очко. Забили в середине третьего периода, потом Бен Баунс взял буллит за три минуты до конца, и мы сравняли счёт за 15 секунд. Этот гол изменил всё. Интерес к сборной стабильно растёт последние 5-7 лет и сейчас он как никогда высок, это потрясающе. Всё больше людей покупают билеты, атрибутику, обсуждают сборную в соцсетях. Обычно сборная проводит два товарищеских матча дома перед ЧМ, в этом году было пять, и все собрали аншлаги.

— Кёрка в прошлом году задрафтовали в НХЛ. Он достаточно талантлив, чтобы играть в этой лиге?

— Это самый талантливый британский игрок в своём поколении. Он провёл отличный сезон в OHL. Долго раскачивался, адаптировался, но под конец сезона показывал феноменальную игру. Драфт дал ему шанс пробиться в НХЛ. Здесь все в него верят и поддерживают, мы очень хотим, чтобы он заиграл в этой лиге.



— В НХЛ уже есть английский игрок – Брендон Перлини, но он заигран за сборную Канады. Он может поменять спортивное гражданство?

— Это надо спрашивать у ИИХФ. Брендон родился зимой в Британии, потому что его отец играл здесь. А его брат Бретт, который играет за нашу сборную, родился летом в Канаде. Он много лет играл в Америке, потом вернулся. Если бы Брендон попал в сборную Канады, два брата сыграли бы друг против друга, была бы потрясающая история.

«Великобритания – команда воинов, они могут сотворить сенсацию»

— На кого стоит обратить внимание в вашей сборной? Кто станет лидером на чемпионате мира?

— Сложно выбрать одного, это команда воинов, которая вышла из второго дивизиона в первый, а затем во второй. Вратарь Бен Баунс, без сомнения, был ключевым игроком, отбил два буллита на мировом первенстве в прошлом году. Он способен вытаскивать матчи для сборной. Атакующий защитник Бен О’Коннор –невероятный талант, один из самых захватывающих игроков сборной. Есть Бретт Перлини, который был признан лучшим нападающим чемпионата мира в прошлом году. Джонатан Филлипс не играет в ведущих звеньях, но является капитаном сборной уже 10 лет, он – сердце команды. Эти ребята могут забить голы и сделать впечатляющие сейвы, о которых будут писать во всех газетах, но главное – они очень сплочённая команда, которая играет друг за друга.



— Состав из года в год практически не меняется, они уже, наверное, стали одной семьёй.

— Да, на чемпионат мира приехал 21 из 23 игроков, которые вывели сборную в элиту год назад. Не будет Брендона Брукса, который завершил карьеру, и Зака Салливана.

— В Англии они как герои?

— Конечно, у нас о них не пишут так много, как о футболистах, не показывают постоянно по телевизору. Но в хоккейном мире они, конечно, герои. Надо было видеть, как их провожали со льда в Шеффилде после последнего домашнего товарищеского матча перед ЧМ. Для хоккейных болельщиков их достижение значит многое.



— В сборной есть канадцы и американцы. Это англичане, родившиеся в Америке?

— Часто в сборных играют натурализованные игроки, в сборной Хорватии, помню, было человек 10. На мой взгляд, если натурализованный игрок сделает сборную сильнее, надо его приглашать. Чтобы выступать за нашу сборную, нужен не только британский паспорт, нужно ещё два года играть в нашей лиге. К тому же эти ребята имеют английские корни.

«Не ставьте против Британии, она может выдать сенсацию в каком-то матче»

— Понятно, что цель – остаться в элите, но это будет непросто, все соперники сильные. На ваш взгляд, кого Британия способна обыграть?

— Тяжёлый вопрос, потому что на этом уровне Британия не играла уже очень давно. На бумаге, вероятнее всего, можно будет попробовать обыграть Францию, которая ближе всех к нам в рейтинге. Кто-то говорит, что у нас может быть шанс со словаками, потому что они часто плохо играют с более слабыми командами.



Первый матч у нас с Германией, очевидно, что немцы будут фаворитами. Но это первая игра турнира, возможно, Германия недооценит Британию? В последний раз мы встречались около пяти лет назад в квалификации к Олимпиаде. Германия тогда выиграла 5:2, но Британия с тех пор прошла долгий путь. Не стоит ставить против Британии, эта сборная может выдать сенсацию в каком-нибудь матче. Эти ребята играют с сердцем.



— Наверняка самыми важными будут матчи с Канадой и США. Сыграть хорошо будет делом чести?

— Спросите любого в сборной, этих матчей они ждут больше всего. Они будут играть против тех, на кого равнялись в детстве, против суперзвёзд. Патрик Кейн – только один из них. Не знаю, какой результат в команде посчитают удовлетворительным, — поражение с маленькой разницей голов или со средней. Никто не знает, что случится. Эти матчи будут важны в плане престижа, но, по иронии судьбы, матчи против Франции и Словакии будут самыми важными в плане борьбы за сохранение прописки.



— Расскажите о болельщиках. Они очень горячо поддерживают команду, ходят на матчи в забавных костюмах.

— Наши фанаты невероятны, они будут шуметь без перерыва, барабанить и скандировать кричалки. У сборной есть клуб поддержки, которым уже 25 лет заведует одна пара болельщиков. Они привезут с собой около 500 человек, ещё столько же поедут самостоятельно. Было проблематично найти жильё, потому что его бронируют за несколько лет вперёд. Люди из других стране заранее знают, что их команда будет играть на чемпионате мира, а в Британии год назад об этом и не мечтали.



Клуб болельщиков всегда выделяет одну игру на турнире, и наряжается на неё. Кажется, в этом году это будет матч с Канадой. Однажды все оделись как на пляж, в другой раз переодевались в кинозвёзд. Каждый год разные темы для нарядов.

— Шансов остаться в элите у вас практически нет, но и в первом дивизионе сейчас много сильных команд. Будет сложно остаться хотя бы там, или Британия уже поставила себе планку, ниже которой не опустится?

— В первом дивизионе есть группы А и В, так даже в группе В играют серьёзные сборные, например, Польша. Конкуренция очень высокая. Если Британия выиграет один матч, наберёт очка четыре и останется в элите, это будет невероятным достижением. Но если мы вернёмся в первый дивизион, то никто не питает иллюзий, что подняться обратно будет легко. Уровень в группе А очень высок. Ещё несколько лет назад поднимались и опускались назад одни и те же команды, а в последнее время в элите появляются новые сборные – Венгрия, Корея и другие.

Канада, США и… Великобритания! Что надо знать о группе А на ЧМ-2019 Всё о составах и турнирных притязаниях команд.

Хоккей в Англии

Интересно узнать не только о сборной, но и в целом о хоккее на Туманном альбионе. Элитная хоккейная лига – главный чемпионат в Великобритании, в котором выступают 11 команд. В регулярном сезоне 60 матчей, каждый играет с каждым по три раза дома и на выезде. Есть в клубном хоккее Англии свои характерные особенности, которые пошли от главного вида спорта в стране – футбола. Чемпионом считается победитель регулярного чемпионата, а плей-офф проводится в олимпийском формате – никаких серий до четырёх побед тут нет. В среднем игроки в Элитной лиге зарабатывают около 500-600 фунтов в неделю, то есть не больше, чем среднестатистический работник в Великобритании.

— В лиге каждый год два чемпиона?

— Разница между нашей лигой и всеми остальными в том, что победа в регулярном сезоне ценится больше. Думаю, это идёт от футбола. Четвертьфиналы проходят в один уик-энд, полуфиналы и финал – в другой. А ещё есть Кубок вызова, обычно он проходит в марте. Так что у нас победа в чемпионате наиболее престижна, но команды также стараются выиграть и последний матч сезона.

— Никто не хочет поменять формат?

— Есть много болельщиков, да и официальных лиц, которые бы хотели поменять формат. Проблема в том, что некоторые клубы, особенно сильные, играют на очень загруженных стадионах. Там круглый год проводят концерты и другие мероприятия, а в Европе на аренах зачастую только играют в хоккей. У клубов может возникнуть проблема с тем, чтобы забронировать три-четыре домашних матча для серии плей-офф. Некоторые наши клубы – «Ноттингем», «Шеффилд», «Белфаст» — и так с трудом находят окна в расписании арен. Так что поменять формат в таких условиях непросто.



К тому же, если бы вы побывали на нашем финальном уикэнде, вы бы поняли, что это потрясающий формат! Четыре лучшие команды приезжают в Ноттингем, чтобы выявить лучшего. Стадион заполняется под завязку, билеты начинают продавать уже в январе, и болельщики абсолютно всех клубов приезжают в Ноттингем. Это фантастический уикэнд.



— Как Frozen Four в NCAA?

— Точно! Это невероятно напряжённый формат, потому что у команд нет второго шанса, как в семиматчевых сериях. Здесь нельзя ни одного матча сыграть плохо, потому что твой сезон закончится. Это очень весело! С точки зрения хоккейного болельщика, серия до четырёх побед справедлива для определения победителя, но нам такой формат просто не подходит.

— А что у вас с аренами? Некоторые, кажется, были построены лет 100 назад.

— Практически. Думаю, каждый пятый стадион был построен до Второй мировой войны. Такие арены буквально пропитаны традициями и историей, на них у тебя захватывает дух. Есть и новые арены, как у «Ноттингема», «Белфаста», «Кардиффа». В Лидсе строят стадион, но местная команда пока что играет в лиге пониже. Может быть, позже они перейдут в высшую лигу. Так что тут сборная солянка из арен, построенных 70-80 лет назад, до новых больших стадионов.



— Вместимость некоторых арен – пара тысяч, этого хватает?

— Сейчас арены отвечают нуждам своих команд. У «Ковентри», например, заполняемость арены около 75% или более 2000, на «Ноттингем» в среднем ходят по 5,5 тысяч человек при вместимости в 6,5 тысяч. И посещаемость растёт с каждым годом по всей Великобритании, всё больше клубов попадают в топ-100 по посещаемости в рейтинге ИИХФ. И в целом лига растёт.



— Получается, хоккей у вас на подъёме?

— Совершенно верно. Элитная лига появилась в 2003 году, после распада Суперлиги. Прогресс за последние 15-16 лет просто фантастический. Команды хорошо играют в Лиге чемпионов. Если 15 лет назад спросить игроков в Северной Америке и Европе, большинство бы, наверное, ответило, что Великобритания – место, куда можно приехать повеселиться. Сейчас это уже не так, это серьёзная лига, в которую едут игроки разных уровней – бывшие энхаэловцы, игроки из лучших лиг Европы.

«Удивлён, что к нам не едет больше русских игроков, их здесь ценят»

Несколько лет клуб из столицы Шотландии «Эдинбург» сделал ставку на русских. Назначил главным тренером Дмитрия Христича, скаутами – Андрея Николишина и Дарюса Каспарайтиса, подписал почти десяток русских игроков. Болельщики их любили, соперники восхищались мастерством россиян, но клуб неожиданно закрылся.

— Очень обидно, что этот клуб ушёл из Элитной лиги. Временами, особенно с русскими игроками, их игра захватывала дух. Если спросить фанатов, они скажут, что россияне были мастеровитыми и здорово играли.



— А что случилось, финансовые проблемы?

— Нельзя выделить одну причину. Финансовые проблемы, плюс на арену претендовали несколько клубов, в некоторой мере, это был политический вопрос. В Эдинбурге и сейчас есть команда, но она играет в низшей лиге и вернулась к старому названию – «Мюррейфилд», потому что рядом находится стадион для регби с таким же названием. Клуб неплохо выступает в Шотландской лиге, но я бы хотел вновь увидеть команду из Эдинбурга в главной лиге.



— «Эдинбург» был практически единственной командой, которая приглашала русских.

— Был ещё один русский в «Ноттингеме», любимец публики (речь об Александре Мокшанцеве. – Прим. «Чемпионата»). Всё равно, я удивлён, что к нам не едет больше русских игроков. Их здесь очень ценят, я бы хотел, чтобы в нашей лиге играло больше русских игроков.

«Матчи с клубами КХЛ имели оглушительный успех в Англии»

На эдинбургском эксперименте тонкая связь британского и русского хоккея не прервалась – теперь в Англию идёт КХЛ. Слухи о клубе из Лондона пока не превратились в реальность, но в этом году в Великобританию съездили рижское «Динамо» и «Торпедо». Они помогли сборной Великобритании набраться опыта против более мастеровитых соперников. Перед чемпионатом мира это было полезно.



— С нижегородцами были великолепные матчи, наша сборная выиграла первую игру, а затем выиграло «Торпедо». Меня поразила скорость и мастерство этих игроков, смотреть за их игрой было настоящим удовольствием. Во втором матче Великобритания не справилась с соперником во втором периоде, проигрывала в скорости, но матчи прошли очень хорошо, успешно для сборной.

Видео можно посмотреть на канале IHUK в YouTube

— Что вы вынесли из этих матчей?

— Игроки получили хороший опыт. Понятно, что на чемпионате мира будут более сильные команды, потому что у «Торпедо» играли не все основные. Но, к примеру, когда мы будем играть с Финляндией, всё будет решать скорость и физподготовка. В Элитной лиге команды тоже становятся сильнее и лучше готовыми, но игры с «Торпедо» были настоящей проверкой.



— Другие лиги у вас смотрят?

— Да, нам повезло, что есть спортивный канал, который транслирует матчи НХЛ, КХЛ, Шведской лиги. Матчи разных лиг показывают в прямом эфире раз в две недели, каждую неделю выходит передача с подборкой лучших моментов. Так что хоккея по телевизору много.



— Ходит много слухов о клубе КХЛ из Лондона.

— Да, периодически ходят слухи и о клубе нашей лиге в Лондоне, и о клубе КХЛ в Лондоне. Понятно, что дыма без огня не бывает, но я не знаю, насколько эти слухи правдивы. Никаких официальных заявлений не было. КХЛ хочет расширяться не только в Англию, но и в Европу. Вряд ли это можно считать совпадением то, что КХЛ отправила свои клубы к нам на матчи.



— Англичане хотели бы получить свою команду КХЛ?

— Игры с клубами КХЛ имели оглушительный успех. На матче с Ригой был аншлаг, билеты раскупили за четыре дня. На «Торпедо» тоже пришло 3000 человек. Это показывает, что болельщики хотят смотреть этот хоккей. Если в ближайшем времени в Англии не появится клуб КХЛ, я бы хотел, чтобы ваши команды приехали к нам ещё раз, чтобы сыграть с нашими клубами или сборной.