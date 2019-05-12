«Сан-Хосе» очень силён! Не верите — спросите у Тарасенко с его "-3"

В финал Западной конференции пробились команды, которые в нынешнем плей-офф сыграли 27 матчей на двоих, 15 из которых были решены с разницей в одну шайбу. Плюс ко всему — три суммарные победы в седьмых матчах, и уровень кубковой интенсивности «Сан-Хосе» и «Сент-Луиса» изначально представлялся очень высоким. Однако на первую встречу своего противостояния обе команды нашли дополнительные резервы и выдали очень качественный хоккей.

Вода в акульем «бассейне» всегда течёт к воротам соперника с особой скоростью, и уже на четвёртой минуте «Сан-Хосе» открыл счёт. Для Логана Кутюра, который удачно завершил атаку «два в одного», этот гол стал уже десятым в плей-офф, и за счёт данной шайбы он обогнал в снайперской гонке одноклубника Томаша Гертля.

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В середине периода Джоэль Эдмундсон при поддержке Владимира Тарасенко сравнял счёт, но для «музыкантов» этот эпизод стал единственным, когда равновесие удалось восстановить. Вскоре капитан «Шаркс» Джо Павелски открыл счёт, а во втором периоде преимущество «акул» сохранилось.

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Ключевое усилие калифорнийцы предприняли в концовке второго отрезка, когда голевой дубль удался форварду «акул» Тимо Майеру. Особенно эффектным получился первый гол Майера, когда он объехал всю оборону «блюзменов» и красиво переиграл Джордана Биннингтона, держа клюшку в одной руке.



«У меня была неплохая скорость, но защитник дышал в спину. Поэтому нужно было просто оторваться от него и протолкнуть шайбу мимо вратаря. Я сделал лишний шаг, ускорился, и это сработало. Но гол бы не состоялся, если бы не Логан Кутюр, который отдал мне шайбу», — признал Майер. «Тимо был настоящим быком. Когда он набирает скорость и укрывает шайбу корпусом, его очень трудно остановить», — добавил Кутюр.

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Второй гол Майера стал кульминацией невезения гостей. Бросок с отрицательного угла пришёлся в конёк защитнику Винсу Данну, от которого шайба отлетела в ворота, и дефицит в три шайбы «Сент-Луису» отыграть уже было нереально.

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«Мы сами виноваты. Мы можем гораздо лучше перемещать шайбу и играть более аккуратно. Увы, было слишком много потерь и несколько очень плохих отскоков. Мы можем и должны играть лучше», — отметил капитан «синих» Алекс Пьетранжело, который вместе с Владимиром Тарасенко стал худшим игроком команды по показателю полезности (-3).



«Да, мы не хотели так играть, но соперник обрушил на нас большую скорость, и с этим справиться не удалось. Нужно было больше играть друг на друга. Это был не лучший вечер для нашей команды», — добавил Райан О'Райлли.

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В стане «Шаркс» логично царили противоположные мысли, а главным героем стал Тимо Майер.



«Тимо — отличный игрок. Мы брали его, как хоккеиста топ-10 нашей команды, так что у нас есть талантливые парни. Силовым форвардам требуется больше времени, чтобы «созреть», но теперь у него всё получается и он оказывает реальную пользу», — отметил наставник «Сан-Хосе» Питер Дебур. «Что я думаю о силовой игре соперника? Мы сегодня играли в хоккей. А соперник думал о чём-то другом, поэтому мы и выиграли», — добавил защитник «акул» Эрик Карлссон, комментируя обилие силовых приёмов у «Блюз» (счёт по «хитам» 41 — 35 в пользу «Сент-Луиса»).



Что же касается Логана Кутюра, то его бросок по пустым воротам пришёлся прямо в телевизионную камеру и стал 11-й шайбой форварда в плей-офф. Кутюр второй раз за карьеру забил 10 и более кубковых голов и присоединился к неплохой компании, в которую из действующих хоккеистов входят Овечкин, Малкин, Кучеров, Кейн и Гюнцель.

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