Сборная России против чешского безумия! Главная битва в группе. LIVE

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

Указанное в трансляции время – московское

06:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Команде Ильи Воробьёва предстоит сыграть со сборной Чехии. В своей первой игре россияне оказались сильнее норвежцев (5:2), а затем не испытали проблем с Австрией (5:0).

Австрийцы дёргались, а потом смирились. Пять шедевров России Дадонов сделал дубль, ещё по голу у Кучерова, Телегина и Ковальчука. Не идёт только у Овечкина.

На турнире уже успели сыграть два наших вратаря – Андрей Василевский с норвежцами и Александр Георгиев с австрийцами. С чехами, по словам главного тренера Ильи Воробьёва, будет играть Василевский.

Уже прибыл и сыграл за сборную защитник Никита Задоров. Дозаявили Ивана Телегина, который тоже вышел на лёд с австрийцами и даже забросил шайбу. В матче с чехами тренерскому штабу россиян придётся серьёзно поломать голову, чтобы определиться с составом. Чехия, как и Швеция, — главный соперник России на групповом этапе.