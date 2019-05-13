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Россия — Чехия, онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия — Чехия, онлайн-трансляция матча ЧМ-2019
«Чемпионат»
Фото: hr.ru
Сборная России против чешского безумия! Главная битва в группе. LIVE
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Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

Указанное в трансляции время – московское

06:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Команде Ильи Воробьёва предстоит сыграть со сборной Чехии. В своей первой игре россияне оказались сильнее норвежцев (5:2), а затем не испытали проблем с Австрией (5:0).

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На турнире уже успели сыграть два наших вратаря – Андрей Василевский с норвежцами и Александр Георгиев с австрийцами. С чехами, по словам главного тренера Ильи Воробьёва, будет играть Василевский.

Уже прибыл и сыграл за сборную защитник Никита Задоров. Дозаявили Ивана Телегина, который тоже вышел на лёд с австрийцами и даже забросил шайбу. В матче с чехами тренерскому штабу россиян придётся серьёзно поломать голову, чтобы определиться с составом. Чехия, как и Швеция, — главный соперник России на групповом этапе.

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