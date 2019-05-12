Злые канадцы оторвались на бедной Британии за провальный старт ЧМ

«Мы не так плохи, как все думают»

Одной из главных интриг чемпионата мира 2019 года является выступление сборной Великобритании. Два года назад они выиграли группу В в первом дивизионе, а на следующий год, в статусе андердогов, обошли Казахстан, Италию, Словению и выиграли второе золото подряд. Это золото значило попадание в группу лучших из лучших. В высшем хоккейном дивизионе сборная Великобритании появилась впервые за 25 лет.В первом матче на турнире подопечные Питера Рассела оказались в 15 минут от сенсации. Лишь в середине третьего периода сборной Германии, ведомой самим Леоном Драйзайтлем, удалось дожать неуступчивого оппонента.

«Впрочем, из прошедшего матча можно извлечь больше позитива, нежели негатива. Надеюсь, мы доказали, что наша лига не так плоха, как все думают. Банда британцев приехала из внутреннего чемпионата, но мы знаем, что способны конкурировать с другими командами на столь высоком уровне», – с гордостью говорил после матча голкипер сборной Великобритании Бен Боунс.

«Работаем летом, чтобы оплатить счета. И мы будем играть против звёзд НХЛ!» Всё, что вы хотели знать о сборной Великобритании. Сегодня эти парни сыграют с канадцами.

«Нужно отдать должное хоккеистам сборной Великобритании. Они хорошо катались и оказывали на нас серьёзное давление», – отдавал должное сопернику Драйзайтль.

Тайсон Джост спешит на помощь

На следующий день сборной Великобритании предстояло держать экзамен перед командой Канады. В отличие от британцев подопечным Алена Виньо занести в актив первый матч на турнире никак нельзя. Канадская сборная уступила Финляндии (1:3), показав очень невзрачный хоккей. Канадцы действовали излишне предсказуемо, а главным событием матча стал дубль 18-летнего Каппо Какко.

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Спустя несколько часов после завершения матча стало известно об изменениях в составе канадской команды. На помощь из-за океана были вызваны форвард «Колорадо» Тайсон Джост и нападающий «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа. Джост сверкал в серии с «Сан-Хосе», став одной из главных звёзд в стане «лавин». Канадец отличился в пятом, шестом и седьмом матчах, сделав всё от себя зависящее, чтобы «Колорадо» пробился в финал Западной конференции. Не удалось, и вот Джост уже в заявке канадцев на матч с Великобританией. Дюбуа прибудет в расположение команды национальной команды позднее. Место в воротах занял Картер Харт, для которого эта игра стала дебютом на мировых первенствах.

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Канадцы начали с места в карьер

Безусловный фаворит не стал откладывать дело в долгий ящик и открыл счёт уже на третьей минуте первого периода. Отличился Мэттью Джозеф, голевые передачи в активе Адама Хенрика и Дарнелла Нурса. К чести британцев необходимо заметить, что они не хотели провести все 60 минут матча в своей зоне и при удобной возможности старались провести атаку. И к середине стартовой трети Харту несколько раз довелось серьёзно потрудиться. Особенным опасным был бросок в исполнении Роберта Дауда.

Силы были слишком не равны, и ждать второй шайбы пришлось недолго. Джаред Макканн подхватил шайбу на выходе из зоны защиты, совершил эффектный сольный проход и нашёл передачей Энтони Манту, которому оставалось только не испортить момент. До перерыва британцам выпал шанс отыграть одну шайбу, однако в их большинстве к голу даже ближе были канадцы. Джозеф и Брэндон Монтур не сумели реализовать опасную контратаку, и команды ушли на перерыв при счёте 2:0 в пользу сборной «кленового листа».

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А продолжили галопом

Начало второго периода было похоже на первый отрезок как две капли воды. Снова третья минута, и снова шайба в воротах Боунса. На сей раз отличился капитан канадской команды Кайл Туррис. Силы постепенно покидали британскую команду, а в такой ситуации неизбежны фолы. Роберт Лахович нарвался на удаление за толчок на борт. Джонатан Маршессо бросил из любимой позиции, Боунс шайбу зацепил, но на добивании самым расторопным оказался Дилан Строум.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Счёт по броскам рос в геометрической прогрессии. Пользуясь преимуществом дальней лавки, канадцы проводили затяжные отрезки в чужой зоне, не давая британцам смениться. Не упрощало подопечным Рассела жизнь и то обстоятельство, что для них это был второй матч за два дня, тогда как канадцы играли после выходного. 38-6 по броскам в створ свидетельствовали о происходящем на льду лучше всяких слов. Данте Фаббро огорчил вратаря британцев в пятый раз за 23 секунды до конца периода.

Джексон Уисл как герой Британии

В отличие от первого и второго периода в заключительной трети канадцы решили не ждать третьей минуты, а забить сразу же. Манта нашёл на дальней штанге Турриса, и капитан команды не промахнулся, оформив дубль. Британцы продолжали нарушать правила, а шайбы продолжали залетать в их ворота. Шон Кутюрье доработал отскок на пятаке, забросив седьмую шайбу канадской сборной.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ форвард «Детройта» Манта набрал всего 48 очков. И в матче с Великобританией Энтони оторвался сполна, набрав сразу 5 (2+3) баллов. Вторую шайбу во встрече нападающий «красных крыльев» забросил в середине третьего периода, сыграв на добивании после броска Ши Теодора. После восьмой пропущенной шайбы тренер британской сборной принял решение поберечь психику основного вратаря. Вместо Боунса на последнем рубеже появился Джексон Уисл, которому удалось справиться со своей миссией на 100%. Джексон не пропустил от Канады – ему будет о чём рассказать своими детям.