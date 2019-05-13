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США – Финляндия – 3:2 ОТ, обзор матча чемпионата мира-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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США – Финляндия – 3:2 ОТ, обзор матча
Максим Замятин
Фото: Martin Rose/Getty Images
Пока Россия прёт, американцы буксуют. Чуть не проиграли финнам
Звёздно-полосатые набрали только пять из девяти возможных очков на старте чемпионата мира.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Финны выходили на матч со сборной США в роли лидера группы А, имея в копилке две победы над канадцами и словаками. Американцы, в свою очередь, крупно обыграли Францию, но до этого продемонстрировали крайне невыразительный хоккей во встрече со Словакией, когда Кейна и компанию было просто не узнать. На встречу с «львами» команда Джеффа Блэшилла смогла настроиться по-боевому, и этот матч стал одним из украшений первых дней турнира.

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
США
3 : 2
2:1, 0:1, 0:0, 1:0
Финляндия
1:0 – Шей (Дебринкэт, Айкел) – 00:50 (5x5), 2:0 – Годро (Айкел) – 10:36 (5x5), 2:1 – Песонен (Маннинен, Койвисто) – 19:05 (5x5), 2:2 – Оямяки (Маннинен, Каски) – 39:28 (5x4), 3:2 – Ларкин (Хьюз, Келлер) – 63:47 (3x3)

Первый период прошёл в ураганном темпе, и его первую половину финны откровенно проспали. Уже на 50-й секунде защитник американцев Брэди Шей нанёс дежурный бросок от синей линии, который оказался сюрпризом для стража ворот Суоми Вейни Вехвилянена.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Окрылённые успехом американцы понеслись вперёд, и финские хоккеисты долгое время не могли поймать нужный темп. Это привело к тому, что поймавшие кураж игроки сборной США смогли увеличить своё преимущество, а гол Джонни Годро получился эффектным и в меру пижонским. Форвард «Калгари» увидел маленькую щелку в воротах Вехвиляйнена и нанёс тонкий бросок с отрицательного угла — шайба залетела в сетку рикошетом от голкипера.

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Видео можно посмотреть в «твиттере».

Ближе к концу первой двадцатиминутки финны проснулись и заиграли так, как болельщики от них ждали. Гол Харри Песонена тоже получился вратарским, поскольку опытный Кори Шнайдер откровенно проспал бросок финского форварда.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Во втором периоде концерт атакующего хоккея в исполнении обеих команд продолжился. На четвёртой минуте отрезка Дилан Ларкин убежал один на один, но проиграл дуэль финскому вратарю, а ещё три минуты спустя Ван Римсдайк броском в упор сделал из Вехвиляйнена героя.

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В середине отрезка Ларкину досталось по лицу и арбитры заметили только этот момент нарушения, а одновременно случившуюся подножку на Какко оставили без внимания. Сборная США получила право на численное преимущество, но забить не смогла, а вот финны под конец периода сумели реализовать большинство. Удаление Колина Уайта было разыграно мастерски: Сакари Маннинен отдал удобную передачу на дальний пятачок, и Нико Оямяки броском в касание сделал счёт равным.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Третий период на протяжении большей своей части оказался спокойным, но на последних минутах сборная Финляндии буквально взорвалась активностью и создала несколько прекрасных моментов. Шнайдер смог реабилитироваться за ошибку в начале и удержал американцев до овертайма, несмотря на огненную страсть Какко, который выглядел куда заметнее своего конкурента Джека Хьюза.

В овертайме Какко имел прекрасный шанс решить всё в пользу европейцев, но излишняя увлечённость индивидуальными действиями не позволила ему забить. А за полторы минуты до конца дополнительного времени всё тот же Ларкин броском со средней дистанции поставил в матче точку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

После трёх игр в активе американцев только пять из девяти возможных очков. А ведь перед стартом чемпионата мира многие называли их наравне с Россией главными фаворитами турнира. Пока только наши хоккеисты оправдывают этот статус.

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