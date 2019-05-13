«Удаления со знаком вопроса». Россию «душили» в матче с чехами?

Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира в Словакии. Команда Ильи Воробьёва уверенно переиграла чехов со счётом – 3:0. После окончания матча главный тренер сборной России ответил на вопросы по игре.
«Говорили не вестись на провокации»
— Как вам подкожный чешский хоккей?
— Мы этого ожидали. К чему готовились, то и получили. Ничего нового нет.
— Говорили не вестись на провокации?
— Да, говорили.
— Ковальчук выходил даже в звене с Малкиным…
— Это из-за меньшинства. Миша Григоренко много сил потратил при игре в меньшинстве. У нас не так много ребят, которые играют в меньшинстве.
— Что с Капризовым?
— Ничего.
— Он почти не играл.
— 13-й нападающий. Никто не выпадал.
Зуба мы не спешим заявлять. У нас ребята-защитники, дай бог, здоровые. Будем думать.
— Просто на чемпионат мира приехал талантливый хоккеист, а у него не пошло.
— Мы на личности не сваливаемся. Мы команда, нам важен командный результат.
— Какие размышления были по Капризову перед матчем?
— Размышляли так, что он будет 13-м.
«Овечкину и Кузнецову нужно время»
— Что нужно, чтобы закликало у Овечкина и Кузнецова?
— Время.
— Матч с Италией?
— Не знаю, возможно.
— Сорокину дадите сыграть с Италией?
— Будем думать.
У нас команда, в которой нет первого и четвёртого звена, первого и третьего вратаря. Есть команда, которая хочет добиться цели.
— Как он сегодня попал в заявку?
— Очень просто. Когда писали заявку, то вторым написали Сорокина.
— Могли ошибиться?
— Нет.
— Когда будете заявлять Зуба после того, как отправили домой Блажиевского?
— Зуба мы не спешим заявлять. У нас ребята-защитники, дай бог, здоровые. Будем думать.
— Есть варианты с Елесиным и Проворовым?
— У нас здесь есть Зуб.
— Возможен вариант с нападающими из НХЛ – Тарасенко, Свечниковым?
— Посмотрим, как всё будет складываться.
— Удалений много?
— Чуть-чуть меньше хотелось бы. Но удаления со знаком вопроса. И у Малкина, и у Андронова.
«У нас команда, в которой нет первого и четвёртого звена, первого и третьего вратаря»
— Чем вы были недовольны в моменте с удалением Телегина?
— Не помню уже. Может, что-то хотел судье сказать.
— Как самочувствие у Алексея Жамнова?
— Пишет смски, но пока ещё не хочет никого заразить. Поэтому мы его пока не видим.
— Можете экспериментировать на матче с Италией?
— Посмотрим. Давайте эту игру разберём, а уже потом будем думать о матче с Италией.
— Удивительно, что звено Андронова забивает больше, чем остальные?
— Мы не на личности ориентируемся, а на командный результат. У нас команда, в которой нет первого и четвёртого звена, первого и третьего вратаря. Есть команда, которая хочет добиться цели.
— Как вам Барабанов?
— Он нормально сыграл, на своём уровне. То, чего мы от него хотели, он выполнил.
— Сложно переключиться на Италию?
— Ещё не приключились. Сейчас пока здесь стоим.