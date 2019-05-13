«Удаления со знаком вопроса». Россию «душили» в матче с чехами?

Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира в Словакии. Команда Ильи Воробьёва уверенно переиграла чехов со счётом – 3:0. После окончания матча главный тренер сборной России ответил на вопросы по игре.

Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче. Чехи рано возомнили себя фаворитами.

«Говорили не вестись на провокации»

— Как вам подкожный чешский хоккей?

— Мы этого ожидали. К чему готовились, то и получили. Ничего нового нет.

— Говорили не вестись на провокации?

— Да, говорили.

— Ковальчук выходил даже в звене с Малкиным…

— Это из-за меньшинства. Миша Григоренко много сил потратил при игре в меньшинстве. У нас не так много ребят, которые играют в меньшинстве.

— Что с Капризовым?

— Ничего.

— Он почти не играл.

— 13-й нападающий. Никто не выпадал.

Зуба мы не спешим заявлять. У нас ребята-защитники, дай бог, здоровые. Будем думать.

— Просто на чемпионат мира приехал талантливый хоккеист, а у него не пошло.

— Мы на личности не сваливаемся. Мы команда, нам важен командный результат.

— Какие размышления были по Капризову перед матчем?

— Размышляли так, что он будет 13-м.

Чехи решили, что они фавориты. Пусть теперь посмотрят в таблицу Россияне уверенно расправились с главным соперником и возглавили группу В.

«Овечкину и Кузнецову нужно время»

— Что нужно, чтобы закликало у Овечкина и Кузнецова?

— Время.

— Матч с Италией?

— Не знаю, возможно.

— Сорокину дадите сыграть с Италией?

— Будем думать.

У нас команда, в которой нет первого и четвёртого звена, первого и третьего вратаря. Есть команда, которая хочет добиться цели.

— Как он сегодня попал в заявку?

— Очень просто. Когда писали заявку, то вторым написали Сорокина.

— Могли ошибиться?

— Нет.

— Когда будете заявлять Зуба после того, как отправили домой Блажиевского?

— Зуба мы не спешим заявлять. У нас ребята-защитники, дай бог, здоровые. Будем думать.

— Есть варианты с Елесиным и Проворовым?

— У нас здесь есть Зуб.

— Возможен вариант с нападающими из НХЛ – Тарасенко, Свечниковым?

— Посмотрим, как всё будет складываться.

— Удалений много?

— Чуть-чуть меньше хотелось бы. Но удаления со знаком вопроса. И у Малкина, и у Андронова.

Начертили! Тысячи чехов замолчали, когда Гусев забил этот гол Связка Кучеров — Гусев вытворяет невообразимые вещи на чемпионате мира.

«У нас команда, в которой нет первого и четвёртого звена, первого и третьего вратаря»

— Чем вы были недовольны в моменте с удалением Телегина?

— Не помню уже. Может, что-то хотел судье сказать.

— Как самочувствие у Алексея Жамнова?

— Пишет смски, но пока ещё не хочет никого заразить. Поэтому мы его пока не видим.

— Можете экспериментировать на матче с Италией?

— Посмотрим. Давайте эту игру разберём, а уже потом будем думать о матче с Италией.

— Удивительно, что звено Андронова забивает больше, чем остальные?

— Мы не на личности ориентируемся, а на командный результат. У нас команда, в которой нет первого и четвёртого звена, первого и третьего вратаря. Есть команда, которая хочет добиться цели.

— Как вам Барабанов?

— Он нормально сыграл, на своём уровне. То, чего мы от него хотели, он выполнил.

— Сложно переключиться на Италию?

— Ещё не приключились. Сейчас пока здесь стоим.