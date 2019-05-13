«Вообще никогда за своё очко не переживаю». Кузнецов не меняется — красавец

Сборная России одержала третью победу подряд на чемпионате мира в Словакии. Наши хоккеисты уверенно разобрались с чехами – 3:0, а после окончания встречи ответили на вопросы журналистов.

Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче. Чехи рано возомнили себя фаворитами.

«Я вообще никогда за своё очко не переживаю»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов не стал изменять себе и в свойственной манере ответил на вопросы.

— Почему-то все забывают, что мы играли второй день подряд, а чехи были свежие. Те моменты, которые мы создавали, прессовали их — за счёт этого контролировали игру, — сказал Кузнецов.

— Насколько важно было сыграть в таком матче на ноль?

— Все переживали за оборону, но мы сыграли на ноль и, наверное, это лучшего всего характеризует нашу команду. Мы не думаем о личных наградах и голах, а работаем «от печки» и знаем, что свои моменты мы реализуем. Мы не бежим все за голами, оставляя в защите одного или двух защитников на растерзание, играем правильно. Наверное, это главное, за что нам нужно зацепиться.

— Переживаете ли с Овечкиным из-за отсутствия очков?

— Я вообще никогда за своё очко не переживаю. Гол, пас — без разницы. Самое главное — это 3:0, победа. Будут моменты, голы придут. Не нужно думать об этом, нужно играть правильно, «от печки». Мы не за личные награды играем, а за команду.

Кузнецов: цель по очкам? Мне важно, чтобы своё очко целое было

— С одноклубником по «Вашингтону» Якубом Враной успели обсудить итоги матча?

— С Враной мы пообщаемся после матча. Понятно, что он расстроился, они проиграли.

— Что не получается в игре вашей тройки?

— Я думаю, что у нас всё получается.

Александр Овечкин и Никита Зайцев Фото: РИА Новости

«У нас были какие-то непонятные удаления»

Автор первого гола сборной России Сергей Андронов не понял, почему у нашей команды было много удалений во второй половине матче.

— Вложили всю душу в бросок?

— Здорово получился момент, хорошо всё сложилось. Мне оставалось только попасть.

— Два матча на ноль. Это важно?

— Да, Андрюха здорово нас подтащил сегодня, выручил в нужные моменты.

— Если поискать минусы, наверное, много удалений?

— Да, но удаления были такие непонятные. Неоправданные и нелогичные какие-то.

И. Воробьёв — о судействе: удаления Малкина и Андронова — со знаком вопроса

— Андронов — Ковальчук — Телегин – 3 шайбы. Овечкин – Кузнецов — Малкин – ни одной. Как так?

— Это не важно, главное выигрывать. Всё на результат, какая разница, кто забил?

— Почему у вас 13-й номер?

— Что было свободное, то и взял.

— Не в честь Дацюка?

— Надеюсь, что он не обидится.

— Много чехи задирались? Стычки какие-то постоянно возникали.

— Да нормально всё, спокойно. Были, конечно, моменты, но с ними всегда нужно быть начеку.

— Впереди сборная Италии, тяжело опять переключаться?

— В этом и состоит уровень команды, которая должна играть каждый матч.

Никита Гусев Фото: РИА Новости

«Связка с Кучеровым? Когда с шести лет вместе играешь…»

Автор самого красивого гола сборной России Никита Гусев рассказал о взаимодействии с Никитой Кучеровым.

— Показалось, что вы с Кучеровым всю жизнь играете вместе. Как можно так друг друга понимать?

— Когда ты с шести лет играешь вместе, то можно понимать.

— Насколько удивили чехи?

— Хорошая игра. Они плотно действовали, не давали нам много создавать. Мы вовремя забили и потом отстояли преимущество.

— На самом деле вы просто шикарнейший гол начертили…

— Вообще, должны были чуть раньше забивать, а тут уже так получилось, ещё вратарь чуть-чуть не вытащил.

Начертили! Тысячи чехов замолчали, когда Гусев забил этот гол Связка Кучеров — Гусев вытворяет невообразимые вещи на чемпионате мира.

— Насколько этот матч отличался от предыдущих, другой уровень сопротивления?

— Конечно, уровень выше, болельщиков пришло больше, немножко даже лёд стал вязкий. Было тяжело.

— Чехи как обычно грязновато играли?

— Они играли в своём стиле, тут ничего больше не скажешь.

«Если и были ошибки, то Василевский нас выручал – красавец»

Защитник сборной России Дмитрий Орлов отметил грамотную игру команды в обороне и не забыл похвалить Андрея Василевского.

— Чехи оказались не такими уж и страшными?

— Да нет, у них хорошая команда. Мы хорошо сыграли первый период, реализовали свои моменты, и мне кажется, что это была наша лучшая игра на турнире. Если раньше мы давали сопернику возможность легко проходить среднюю зону, то сегодня было получше. Таких опасных моментов не было, а если были ошибки, то Василевский нас выручал, он красавец.

— Показалось, что в первом периоде были проблемы с выходом из зоны...

— Первый период неплохо сложился, во втором были несколько потерь. Чехи хорошо защищали среднюю зону, нужен был хороший длинный пас и прессинг.



— Долго ли привыкали к скоростям? С Австрией и Норвегией играли вразвалочку...

— Не знаю, я не думаю, что мы проигрывали в скорости. Мы ведь играли второй день подряд, а соперник отдыхал и должен был быть посвежее. Мне так не показалось. Больше половины игры мы хорошо выглядели.



— Почему Кузнецов и Овечкин не могут забить?

— У нас одна команда, все играют друг за друга. Очки будут, они мастера.



— Кузнецов даже специально искал передачей Овечкина...

— Когда у вас в команде играет лидер во всём мире по голам, то вы будете искать его передачами, это нормально.