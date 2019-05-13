«Вообще никогда за своё очко не переживаю». Кузнецов не меняется — красавец

Сборная России одержала третью победу подряд на чемпионате мира в Словакии. Наши хоккеисты уверенно разобрались с чехами – 3:0, а после окончания встречи ответили на вопросы журналистов.
«Я вообще никогда за своё очко не переживаю»
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов не стал изменять себе и в свойственной манере ответил на вопросы.
— Почему-то все забывают, что мы играли второй день подряд, а чехи были свежие. Те моменты, которые мы создавали, прессовали их — за счёт этого контролировали игру, — сказал Кузнецов.
— Насколько важно было сыграть в таком матче на ноль?
— Все переживали за оборону, но мы сыграли на ноль и, наверное, это лучшего всего характеризует нашу команду. Мы не думаем о личных наградах и голах, а работаем «от печки» и знаем, что свои моменты мы реализуем. Мы не бежим все за голами, оставляя в защите одного или двух защитников на растерзание, играем правильно. Наверное, это главное, за что нам нужно зацепиться.
— Переживаете ли с Овечкиным из-за отсутствия очков?
— Я вообще никогда за своё очко не переживаю. Гол, пас — без разницы. Самое главное — это 3:0, победа. Будут моменты, голы придут. Не нужно думать об этом, нужно играть правильно, «от печки». Мы не за личные награды играем, а за команду.
— С одноклубником по «Вашингтону» Якубом Враной успели обсудить итоги матча?
— С Враной мы пообщаемся после матча. Понятно, что он расстроился, они проиграли.
— Что не получается в игре вашей тройки?
— Я думаю, что у нас всё получается.
«У нас были какие-то непонятные удаления»
Автор первого гола сборной России Сергей Андронов не понял, почему у нашей команды было много удалений во второй половине матче.
— Вложили всю душу в бросок?
— Здорово получился момент, хорошо всё сложилось. Мне оставалось только попасть.
— Два матча на ноль. Это важно?
— Да, Андрюха здорово нас подтащил сегодня, выручил в нужные моменты.
— Если поискать минусы, наверное, много удалений?
— Да, но удаления были такие непонятные. Неоправданные и нелогичные какие-то.
— Андронов — Ковальчук — Телегин – 3 шайбы. Овечкин – Кузнецов — Малкин – ни одной. Как так?
— Это не важно, главное выигрывать. Всё на результат, какая разница, кто забил?
— Почему у вас 13-й номер?
— Что было свободное, то и взял.
— Не в честь Дацюка?
— Надеюсь, что он не обидится.
— Много чехи задирались? Стычки какие-то постоянно возникали.
— Да нормально всё, спокойно. Были, конечно, моменты, но с ними всегда нужно быть начеку.
— Впереди сборная Италии, тяжело опять переключаться?
— В этом и состоит уровень команды, которая должна играть каждый матч.
«Связка с Кучеровым? Когда с шести лет вместе играешь…»
Автор самого красивого гола сборной России Никита Гусев рассказал о взаимодействии с Никитой Кучеровым.
— Показалось, что вы с Кучеровым всю жизнь играете вместе. Как можно так друг друга понимать?
— Когда ты с шести лет играешь вместе, то можно понимать.
— Насколько удивили чехи?
— Хорошая игра. Они плотно действовали, не давали нам много создавать. Мы вовремя забили и потом отстояли преимущество.
— На самом деле вы просто шикарнейший гол начертили…
— Вообще, должны были чуть раньше забивать, а тут уже так получилось, ещё вратарь чуть-чуть не вытащил.
— Насколько этот матч отличался от предыдущих, другой уровень сопротивления?
— Конечно, уровень выше, болельщиков пришло больше, немножко даже лёд стал вязкий. Было тяжело.
— Чехи как обычно грязновато играли?
— Они играли в своём стиле, тут ничего больше не скажешь.
«Если и были ошибки, то Василевский нас выручал – красавец»
Защитник сборной России Дмитрий Орлов отметил грамотную игру команды в обороне и не забыл похвалить Андрея Василевского.
— Чехи оказались не такими уж и страшными?
— Да нет, у них хорошая команда. Мы хорошо сыграли первый период, реализовали свои моменты, и мне кажется, что это была наша лучшая игра на турнире. Если раньше мы давали сопернику возможность легко проходить среднюю зону, то сегодня было получше. Таких опасных моментов не было, а если были ошибки, то Василевский нас выручал, он красавец.
— Показалось, что в первом периоде были проблемы с выходом из зоны...
— Первый период неплохо сложился, во втором были несколько потерь. Чехи хорошо защищали среднюю зону, нужен был хороший длинный пас и прессинг.
— Долго ли привыкали к скоростям? С Австрией и Норвегией играли вразвалочку...
— Не знаю, я не думаю, что мы проигрывали в скорости. Мы ведь играли второй день подряд, а соперник отдыхал и должен был быть посвежее. Мне так не показалось. Больше половины игры мы хорошо выглядели.
— Почему Кузнецов и Овечкин не могут забить?
— У нас одна команда, все играют друг за друга. Очки будут, они мастера.
— Кузнецов даже специально искал передачей Овечкина...
— Когда у вас в команде играет лидер во всём мире по голам, то вы будете искать его передачами, это нормально.