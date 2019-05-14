Словакия и Канада «взорвали» Кошице. Всё решилось за две секунды до конца матча. Без скандала не обошлось.

Канадцы забили в свои ворота майкой. Но победили Словакию в лучшем матче на ЧМ

Канадцы дождались Дюбуа, а словаки потеряли Дялогу

К третьему матчу на чемпионате мира сборные Словакии и Канады подошли с одинаковыми показателями – одна победа и одно поражение. Накануне подопечные Крэйга Рэмзи имели выходной день, а канадская сборная размялась на Великобритании. Главным героем стал форвард «Детройт Ред Уингз» Энтони Манта, впервые в карьере набравший пять очков в официальном матче на взрослом уровне.

Злые канадцы оторвались на бедной Британии за провальный старт ЧМ Великобритания пропустила восемь шайб, но в её составе нашёлся свой герой.

По сравнению с игрой с британцами тренерский штаб сборной Канады произвёл две перестановки в составе. На последний рубеж вернулся Мэтт Мюррей, заменивший отыгравшего на ноль Картера Харта. В нападении появился Пьер-Люк Дюбуа, вытеснивший из состава Тайлера Бертуцци. Форвард «Коламбуса» последним присоединился к национальной команде. Игра с хозяевами стала для него дебютом на этом чемпионате.

Словаки стартовали на домашнем форуме с прекрасной победы над командой США. А вот игра с Финляндией сложилась для команды Рэмзи куда хуже. Помимо того, что не удалось набрать очки, словаки ещё и потеряли ведущего защитника. Во втором периоде Марек Дялога покинул площадку после того, как заблокировал шайбу лицом в результате броска нападающего Суоми Тони Раялы. Бывший защитник «Ак Барса» выбыл из строя на неопределённый срок.

Защитнику сборной Словакии шайбой разбили лицо в кровь

Холодный душ для Канады

С попадания шайбы в лицо начался и этот матч. Только на сей раз игровой снаряд угодил в лицо игроку канадской сборной. Уже на третьей минуте стартового периода в раздевалку был вынужден отправиться Данте Фаббро. Хозяева были обязаны открывать счёт в матче. Марко Данё спустя пять минут после начала встречи убежал на рандеву с Мэтом Мюрреем, но не совладал с нервами и запустил шайбу левее створа ворот. Следом отличный шанс упустил Либор Гудачек, из убойной позиции угодивший в живот голкипера.

Через несколько минут канадцам не помог уже и Мюррей. Вратарь «Питтсбурга» дважды выручил после бросков с пятака, однако против третьего добивания он уже ничего поделать не мог. Матуш Сукель отправил шайбу в пустые ворота, оформив второй гол на чемпионате. Матуш становится специалистом по североамериканским сборным, ведь ранее он отличился в игре с США.

Дальше больше! Словакам удалась быстрая контратака. Кристиан Ярош получил передачу от борта и в касание отпасовал на пятак, откуда Адам Лишка с двух попыток шайбу переправил в ворота. Две шайбы разделили 64 секунды. До перерыва словаки могли забить ещё, но большинство реализовать не сумели.

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Манта вспомнил времена, когда он был круче Макдэвида

Возвращение сборной Канады в игру начал поймавший кураж Манта. Джаред Макканн левым краем закатил в зону атаки, отпасовал в центр на Кайла Турриса, тот моментально шайбу скинул ещё правее, и Манта броском в касание распечатал Рыбара. Форвард «Детройта» нашёл свою игру, словно вспомнив о тех авансах, которые выдавали ему после молодёжного чемпионата мира 2014 года. Тогда Энтони стал лучшим бомбардиром в своей сборной, набрав на семь очков больше самого Коннора Макдэвида.

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На 19-й минуте периоде идеальным броском отметился защитник канадцев Ши Теодор. Защитник «Вегаса» практически от синей линии с кистей бросил — шайба прошла в ближний верхний угол ворот. Голевую передачу на свой счёт записал всё тот же Манта. Семь очков в двух матчах – и тренерскому штабу «Детройта» остаётся только грустить. За пять лет в «Ред Уингз» Энтони ни разу не набрал больше 48 баллов за сезон.

Невероятный рикошет

Однако это был ещё не конец ураганного периода. На последней минуте Энтони Чирелли и Деймон Сиверсон последовательно нарушили правила, оставив канадцев втроём на 63 секунды. Расплата последовала уже на старте второго отрезка. Мартин Маринчин затащил шайбу в зону соперника, отыграл на Ладислава Надя, тот издали щёлкнул, и шайба рикошетом от канадского защитника залетела в ворота.

Гол Надя определённо войдёт в историю чемпионата мира, как один из самых курьёзных на турнире. Сначала шайба угодила в конёк Трою Стечеру, после чего угодила в майку канадскому защитнику и отрикошетила в ворота абсолютно дезориентированного Мюррея. 39-летний ветеран словацкого хоккея отличился на восьмом чемпионате мира в карьере.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

Канадское дежавю

Через несколько смен отличную быструю трёхходовку провели словаки. С броском Марио Буца смог справиться Мюррей, но уже добивание Лишки с пятака стало голевым. Адам оформил дубль, во второй раз в матче установив разницу в две шайбы.

Однако, как и в первом периоде, удержать отрыв словаки не сумели. Голы продолжали сыпаться, как из рога изобилия. Томаш Татар оставил хозяев в меньшинстве после толчка соперника клюшкой. Удаляться со сборной Канады в её любом состоянии – это гиблое дело. Тома Шабо нашёл Джонатана Маршессо в его фирменной позиции, а и форвард «Вегаса» из своего офиса не промахнулся. И продолжение последовало. Канадцы играючи во второй раз за вечер отыграли отставание в две шайбы. Эффектную трёхходовку завершил Чирелли. И это 4:4 после 30 минут матча!

Судьба вернула долги Стечеру

Видеопросмотры уже давно стали неотъемлемой частью хоккея. Не обошлось без них и на этот раз. Татар со второго своего броска отправил шайбу в ворота сборной Канады. После просмотра момента на предмет возможной помехи вратарю судьи зафиксировали блокировку Мюррея и взятие ворот не засчитали. Уже в следующей атаке Татар имел прекрасный шанс отличиться легитимно. Форвард «Монреаля» выкатился «один в ноль» с Мюрреем, но дуэль осталась за голкипером. Это был не день Томаша.

А следом удача повернулась лицом к Стечеру. Трой с кистей зарядил от правого борта, и Рыбар позволил шайбе пройти в ворота, проскочив под рукой. Защитнику «Ванкувера» воздалось за двойной рикошет, приведший к голу в свои ворота. А для Рыбара игра на этом завершилась. Место в воротах занял экс-голкипер «Слована» Марек Чилиак.

В свои ворота канадцы забивали на любой вкус

В заключительной трети казалось, что канадцы взялись за ум. Подопечные Виньо контролировали ход встречи, практически избегая опасных моментов у своих ворот. Но спокойно довести игру до победы им было не суждено. Маринчин из убойной позиции не забил, однако канадцы не смогли выкинуть шайбу из своей зоны, Сукель набросил на ворота, и та рикошетом от конька Сиверсона залетела в ворота.

А за три минуты до конца матча арена в Кошице замерла. Рихард Паник эффектным финтом убрал защитника соперника, выкатился на убойную позицию и бросил в девятку. Лишь блестящее спасение Мюррея уберегло Канаду от грандиозных проблем.

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Безумная развязка

А следом роковую ошибку допустил Эрик Черняк. Защитник словацкой сборной отправился в штрафной бокс в самый неподходящий для того момент. Всё закончилось за секунду до конца периода. Решающий бросок на счету Марка Стоуна. Шикарный бросок Стоуна из правого круга вбрасывания — шайба залетела в ближнюю девятку.

Сразу после гола на лёд с трибун полетели посторонние предметы. Эпизодом ранее арбитры в очень спорной ситуации не зафиксировали нарушения правил в исполнении Турриса. Словаки лежали на льду, с трудом сдерживая слёзы. Это был самый безумный матч на чемпионате мира!