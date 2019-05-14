Только Россия идёт без потерь. США, Канада, Швеция и другие завидуют молча

Видеообзоры матчей четвёртого игрового дня
Среди главных фаворитов чемпионата мира практически не осталось команд, которые бы не потеряли очки на старте турнира. Финны и чехи потерпели поражения в прошедший день, и теперь единственной топ-сборной со 100-процентным результатом остаётся российская команда, набравшая девять очков в трёх встречах. Остальные команды смотрят России в спину и мечтают догнать команду Ильи Воробьёва.
США – Финляндия – 3:2 ОТ
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Россия – Чехия – 3:0
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Словакия — Канада — 5:6
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Норвегия – Швеция – 1:9
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Лучшие голы игрового дня
В тройку лучших голов игрового дня не вошла шайба Никиты Гусева. Это удивительно, но организаторы отдали два места в рейтинге игрокам сборной Канады, а ещё одно Дилану Ларкину из сборной США.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Лучшие сейвы игрового дня
В тройку лучших спасений дня вошли сейвы вратарей топ-сборных. Первое место досталось финну Вейни Вехвиляйнену, второе – канадцу Мэтту Мюррею, а третье – чеху Патрику Бартошаку.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Турнирное положение
Группа А
Группа В
Расписание матчей на 14 мая
Великобритания – Дания
Италия – Латвия
Германия – Франция
Швейцария – Австрия
- 14 мая 2019
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12:11
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12:00
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12:00
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11:50
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11:25
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11:05
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10:20
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10:00
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07:00
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04:54
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03:52
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02:59
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02:24
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01:00
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00:53
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00:45
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00:04
- 13 мая 2019
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23:50
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23:40
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23:21
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22:46
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22:41
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22:28
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22:09
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21:55
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21:32
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21:20
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21:18
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21:15
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21:06
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21:02
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20:59
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20:54
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20:50
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20:41