Все фавориты чемпионата мира уже потеряли очки, только у России девять баллов после трёх матчей.

Только Россия идёт без потерь. США, Канада, Швеция и другие завидуют молча

Видеообзоры матчей четвёртого игрового дня

Среди главных фаворитов чемпионата мира практически не осталось команд, которые бы не потеряли очки на старте турнира. Финны и чехи потерпели поражения в прошедший день, и теперь единственной топ-сборной со 100-процентным результатом остаётся российская команда, набравшая девять очков в трёх встречах. Остальные команды смотрят России в спину и мечтают догнать команду Ильи Воробьёва.

США – Финляндия – 3:2 ОТ

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Россия – Чехия – 3:0

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

«Мы сдерживали Гусева и Кучерова большую часть игры». Чехам приснился сон? Суперсвязка сборной России творила на льду, что хотела, но чехам показалось иначе.

Словакия — Канада — 5:6

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Канадцы забили в свои ворота майкой. Но победили Словакию в лучшем матче на ЧМ Словакия и Канада «взорвали» Кошице. Всё решилось за две секунды до конца матча. Без скандала не обошлось.

Норвегия – Швеция – 1:9

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие голы игрового дня

В тройку лучших голов игрового дня не вошла шайба Никиты Гусева. Это удивительно, но организаторы отдали два места в рейтинге игрокам сборной Канады, а ещё одно Дилану Ларкину из сборной США.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Начертили! Тысячи чехов замолчали, когда Гусев забил этот гол Связка Кучеров — Гусев вытворяет невообразимые вещи на чемпионате мира.

Лучшие сейвы игрового дня

В тройку лучших спасений дня вошли сейвы вратарей топ-сборных. Первое место досталось финну Вейни Вехвиляйнену, второе – канадцу Мэтту Мюррею, а третье – чеху Патрику Бартошаку.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Турнирное положение

Группа А

Группа В

Расписание матчей на 14 мая

Великобритания – Дания

Италия – Латвия

Германия – Франция

Швейцария – Австрия