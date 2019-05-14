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ЧМ по хоккею 2019. Результаты, группы, таблицы, видео, календарь

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ по хоккею 2019. Евгений Малкин
«Чемпионат»
Только Россия идёт без потерь. США, Канада, Швеция и другие завидуют молча
Все фавориты чемпионата мира уже потеряли очки, только у России девять баллов после трёх матчей.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Видеообзоры матчей четвёртого игрового дня

Среди главных фаворитов чемпионата мира практически не осталось команд, которые бы не потеряли очки на старте турнира. Финны и чехи потерпели поражения в прошедший день, и теперь единственной топ-сборной со 100-процентным результатом остаётся российская команда, набравшая девять очков в трёх встречах. Остальные команды смотрят России в спину и мечтают догнать команду Ильи Воробьёва.

США – Финляндия – 3:2 ОТ

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
США
3 : 2
2:1, 0:1, 0:0, 1:0
Финляндия
1:0 – Шей (Дебринкэт, Айкел) – 00:50 (5x5), 2:0 – Годро (Айкел) – 10:36 (5x5), 2:1 – Песонен (Маннинен, Койвисто) – 19:05 (5x5), 2:2 – Оямяки (Маннинен, Каски) – 39:28 (5x4), 3:2 – Ларкин (Хьюз, Келлер) – 63:47 (3x3)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Россия – Чехия – 3:0

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Россия
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Чехия
1:0 – Андронов (Хафизуллин, Нестеров) – 13:02 (5x5), 2:0 – Гусев (Кучеров) – 32:35 (5x5), 3:0 – Зайцев – 59:04 (en)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

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Словакия — Канада — 5:6

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Словакия
5 : 6
2:2, 2:3, 1:1
Канада
1:0 – Сукель (Студенич, Надь) – 07:14 (5x5), 2:0 – Лишка (Ярош, Лунтер) – 08:18 (5x5), 2:1 – Манта (Туррис, Макканн) – 16:20 (5x5), 2:2 – Теодор (Манта, Сиверсон) – 18:10 (5x4), 3:2 – Надь (Маринчин, Лантоши) – 21:49 (5x4), 4:2 – Лишка (Буц, Лунтер) – 25:09 (5x5), 4:3 – Маршессо (Шабо) – 27:01 (5x4), 4:4 – Чирелли (Райнхарт, Теодор) – 28:43 (5x5), 4:5 – Стечер (Туррис, Сиверсон) – 36:40 (5x5), 5:5 – Сукель (Маринчин) – 51:45 (5x5), 5:6 – Стоун (Шабо) – 59:59 (5x4)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

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Норвегия – Швеция – 1:9

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Норвегия
1 : 9
0:3, 0:5, 1:1
Швеция
0:1 – Веннберг (Нюландер) – 00:39 (5x5), 0:2 – Хёрнквист (Экман-Ларссон, Нюландер) – 06:40 (5x5), 0:3 – Нюландер (Веннберг) – 18:22 (5x5), 0:4 – Кемпе (Ландер) – 22:05 (5x5), 0:5 – Хёрнквист (Экман-Ларссон, Ларссон) – 25:54 (5x5), 0:6 – Кемпе (Ландер, Густафссон) – 26:40 (5x5), 0:7 – Веннберг (Нюландер) – 29:38 (5x5), 0:8 – Эрикссон (Линдхольм, Петтерссон) – 38:40 (5x4), 1:8 – Треттенес (Валькве Ольсен) – 51:14 (5x5), 1:9 – Линдблом (Нюландер, Ландер) – 57:29 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие голы игрового дня

В тройку лучших голов игрового дня не вошла шайба Никиты Гусева. Это удивительно, но организаторы отдали два места в рейтинге игрокам сборной Канады, а ещё одно Дилану Ларкину из сборной США.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

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Лучшие сейвы игрового дня

В тройку лучших спасений дня вошли сейвы вратарей топ-сборных. Первое место досталось финну Вейни Вехвиляйнену, второе – канадцу Мэтту Мюррею, а третье – чеху Патрику Бартошаку.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Турнирное положение

Группа А

Группа В

Расписание матчей на 14 мая

Великобритания – Дания

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Великобритания
Дания

Италия – Латвия

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Италия
Латвия

Германия – Франция

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Германия
Франция

Швейцария – Австрия

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Швейцария
Австрия
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