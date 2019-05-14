«Мы не сломали русскую машину». Что пишут в Чехии после матча с Россией

Но есть и те, кто считает, что наши хоккеисты ничего не показали.

Перед игрой с Россией в чешских СМИ вспоминали памятные битвы наших команд, особенно финал Олимпиады в Нагано, когда чехи обыграли звёздных россиян. И лелеяли мечты о первом месте в группе, которое было бы практически гарантировано в случае победы над Россией (ранее чехи одолели Швецию). После матча оставалось лишь констатировать, что у сборной Милоша Ржиги не нашлось ответов на вопрос, как остановить русскую машину. Впрочем, кое-кого игра россиян разочаровала.

«Мы сдерживали Гусева и Кучерова большую часть игры». Чехам приснился сон? Суперсвязка сборной России творила на льду, что хотела, но чехам показалось иначе.

«Чехи не сломали русскую машину»

«Битва с грустным концом. Чехи не сломали русскую машину» — с таким заголовком вышла статья на портале hokej.cz. Это явная отсылка к прозвищу сборной России «Красная машина» и Александру Овечкину и американскому сайту, освещающему «Вашингтон Кэпиталз», который называется «Русская машина не ломается». Правда, Александр пока на этом турнире очков не набрал, но в нынешнем составе нашей команды и без него хватает звёзд и игроков, которые забивают.

Обозреватель Вацлав Яхим отмечает, что сборная Чехии продолжает играть в недокомплекте (на игру было заявлено 12 нападающих и семь защитников), в то время как у России – сплошь звёздные имена – Василевский в воротах, Овечкин, Кучеров, Малкин и Кузнецов – в атаке. «Гусев мастерски бросил с неудобной под перекладину и сделал счёт 2:0. Ян Коварж вскоре мог отвечать своим голом – он остался неприкрытым перед воротами, так же, как Гусев минутами раньше, но не смог забить. Это была великолепная битва принципиальных соперников, мы увидели отличный хоккей. Чехи показали сильную игру, но не смогли остановить русскую машину», — подытоживает Яхим.

Фото: hokej.cz

Чешский вратарь Патрик Бартошак был так впечатлён игрой визави, что после игры не скупился на похвалы: «Главная звезда матча была на другом конце площадки. Я практически поймал обе шайбы, но Василевский брал все броски, а я не смог. Василевский доказал, что является главным кандидатом на «ВезинаТрофи». И он – главная причина успехов «Тампы» в этом сезоне. Наша команда провела великолепный матч, но он остановил все наши атаки».

Начертили! Тысячи чехов замолчали, когда Гусев забил этот гол Связка Кучеров — Гусев вытворяет невообразимые вещи на чемпионате мира.

«Клюшки русских напоминали волшебные палочки»

Обозреватель издания iDnes.cz Ян Данек попытался найти плюсы в игре своей команды: «В обороне чехов был хаос. Мы позволяли русским звёздам прорываться к воротам, а клюшки в их руках иногда напоминали волшебные палочки. Русские показали экстракласс, чехи проиграли, но не провалились. После этого поражения команда не должна потерять уверенность, а наоборот, должна сохранить веру в себя на оставшиеся матчи. Только не надо паниковать! Нынешнее поражение не повлияет на настрой Чехии».

«У чехов появилось чувство, что даже против России надо играть красиво»

Портал iSport.cz попросил поделиться мнением о матче известного чешского тренера Марека Сикору. Специалист остался недоволен игрой обеих команд.

«Как бывший тренер, должен признать, что обе команды играли неуверенно. Первые два матча обе команды провели лучше. Сейчас же они допускали много помарок, ошибок, игра была неаккуратной. Не знаю, чем это вызвано. Я ждал великолепного шоу, но его не случилось. Но ещё только начало турнира. Чемпионат мира начался стремительно, на высоких скоростях, а теперь команды, видимо, подустали и восстанавливаются. Наше большинство стало разочарованием, мы очень мало бросали. Возможно, после двух классных матчей у наших игроков появилось чувство, что даже против России они должны играть красиво, размашисто. Но игра показало, что необходимо действовать проще, чаще бросать», — отметил Сикора.

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«Русские меня разочаровали, они не показали ничего особенного»

Также специалист прошёлся и по игре российской сборной, признавшись, что ждал большего от наших звёзд.

«Уважение к сопернику, может, и было вначале, но потом прошло. Если честно, многие русские игроки меня разочаровали. Я знаю, на что способен Малкин, другие тоже не показали ничего особенного. Россия хорошо сыграла в обороне, их вратарь был великолепен, но с ними можно было играть.

Малкин не бросает. Что касается Овечкина, то, на мой взгляд, ему неудобно на больших площадках. Мне кажется, российские легионеры в Америке играют в канадский хоккей под руководством североамериканских тренеров, а когда собираются вместе, они хотят играть в свой любимый стиль хоккея, когда атака должна завершаться броском в пустой угол. Это у них в крови, и это не меняется», — заявил Сикора.