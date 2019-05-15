Овечкин забил, Кузнецов набрал 4 очка. Россия уничтожила Италию

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019



Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019



Указанное в трансляции время – московское

23:25. Итак, у сборной России на ЧМ-2019 четыре победы в четырёх матчах, отличный результат! Впереди у команды Ильи Воробьёва сразу два выходных, а затем непростой поединок с командой Латвии. Наша трансляция на этом завершена, следите за ЧМ-2019 вместе с «Чемпионатом». До свидания!

23:20. На последних минутах чудеса дриблинга демонстрировал Александр Барабанов, в итоге заработал большинство, но почти до самой финальной сирены наши играли на отложенном штрафе. Несколько раз из офиса приложился Овечкин, но счёт остался неизменным. 10:0, крупная победа сборной России! Напоминаем, что это новый рекорд по разнице шайб для нашей национальной команды. До этого громили соперников только "+9".

23:17. Прям оживились подопечные Клейтона Беддоуза под занавес встречи, атакуют, броски наносят. Даже заперли россиян в зоне Василевского!

23:09. Итальянцы могли размочить счёт и забросить свою первую шайбу на ЧМ-2019, но Диего Костнер угодил в перекладину. Не везёт сборной Италии на этом турнире.

22:58. А вот и рекорд! Евгений Дадонов оформляет дубль и делает "+10" для сборной России. С такой крупной разницей наша команда ещё никогда не побеждала в своей истории. Итальянцы, конечно, могут забить гол и испортить достижение, но верится в это с трудом.

22:56. В этот раз не так быстро, но снова забиваем в начале периода. Никита Кучеров послал снаряд точно в угол ворот де Филиппо Роя. 9:0, сборная России в одной заброшенной шайбе от рекорда!

22:49. Третий период, поехали!

22:35. Закончили второй период, строго по четыре забиваем за двадцать минут игры.

22:29. В меньшинстве тоже умеем забивать, 8:0! Александр Барабанов всё сделал для Григоренко, первый гол Михаила на турнире.

22:23. А вот и большинство сработало, 7:0! Гусев и Кучеров выводят Дадонова в число лучших снайперов ЧМ-2019.

22:18. Перед голом Ковальчука случился не самый приятный инцидент: шайба после броска Сергачёва угодила точно в лицо итальянскому защитнику Яну Павлу. Пожелаем здоровья игроку!

22:10. 6:0, это Ковальчук! Неотразимым кистевым броском из левого круга вбрасывания пробил запасного вратаря итальянцев. Передача на счету Кузнецова, у Евгения уже четыре очка сегодня, а ведь ещё половины матча не сыграно.

22:01. Второй период начали, и в этот раз сборной России потребовалось всего 18 секунд, чтобы забросить. Овечкин вывел Кузнецова на ворота Бернарда, Евгений оформляет дубль, 5:0! И Андреас Бернард уступает место в итальянских воротах Марко де Филиппо Роя.

22:00. Такова статистика первого периода.

21:45. Под занавес периода Никита Гусев заехал во вратарскую зону Бернарда и помешал Андреасу среагировать на бросок Михаила Сергачёва. Эх, а так бы было 5:0, но арбитр сразу развёл руки в сторону. Закончена первая двадцатиминутка, сборная России уничтожает несчастных итальянцев.

21:40. А вот и долгожданный гол от Александра Овечкина, 4:0! Передачей помог Евгений Кузнецов.

21:36. Итальянцы тут едва не забили, шайба угодила в штангу после симпатичной атаки, но у нас продолжается вечеринка, 3:0! Александр Барабанов вошёл в зону по левому флангу, уехал за ворота и оттуда отдал на пятачок Евгению Кузнецову. Всё очень легко и просто, наши игроки практически не встречают никакого сопротивления от итальянцев.

21:28. Но всё же быстро становится счёт 2:0! Очередное подключение защитника в атаку, и Динар Хафизуллин расстреливает Бернарда с ползоны.

21:22. После быстрой шайбы события развиваются крайне стремительно. По очереди сборные Италии и России предоставили друг другу шансы поиграть в большинстве, реализовать численное преимущество никому не удалось. Затем удалённый Барабанов выскочил со скамейки штрафников один к итальянским воротам, но Андреас Бернард намерен творить чудеса второй день подряд! Отражает итальянский голкипер угрозу.

21:17. И сразу гол! Никита Зайцев подключился в атаку и на 31-й секунде встречи счёт открыт сборной России.

21:15. Поехали, матч начался!

21:00. Команды заканчивают разминку. Ровно 15 минут до игры!

20:45. Фанзона в Братиславе закрыта из-за ливневого дождя и холода. Увы, погода в столице Словакии пока не радует.

20:30. Ранее сборная Швейцарии встречалась с командой Норвегии в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев. В Кошице же американцы оказались сильнее сборной Великобритании — 6:3.

20:10. А вот и состав россиян на матч с итальянцами.

20:00. Видео приезда сборной России на арену в Братиславе.

16:30. Есть высокая вероятность, что в матче с итальянцами российская команда может одержать самую крупную победу в истории. Пока это матчи с Великобританией (1994 год) – 12:3 и три матча по 10:1, в том числе один с Италией на ЧМ-2017.

Россия установит рекорд всех времён? Надо выиграть у Италии в 10 шайб Овечкин попробовал сыграть «конверт» в большинстве, а Ковальчук постарается не разочаровать тренера Италии – репортаж с раскатки.

14:00. Комментарии после раскатки дал капитан россиян Илья Ковальчук, рассказавший, как команда готовится к матчу с Италией. Ковальчук заверил, что настроение в российской команде отличное.

Ковальчук — о матче с Италией: настраиваемся, как обычно, нужно улучшать игру

Ковальчук — о функциях его звена: это вы себе что-то напридумывали

13:30. Сборная России уже провела раскатку перед игрой с Италией. Впервые на льду появился старший тренер Алексей Жамнов, который болел.

Сочетания звеньев сборной России на раскатке перед игрой с Италией на ЧМ-2019

09:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Команде Ильи Воробьёва предстоит сыграть со сборной Италии. В своей первой игре россияне оказались сильнее норвежцев (5:2), затем не испытали проблем с Австрией (5:0) и Чехией (3:0).

Только Россия идёт без потерь. США, Канада, Швеция и другие завидуют молча Все фавориты чемпионата мира уже потеряли очки, только у России девять баллов после трёх матчей.

Думается, что матч с Италией не получится сложным для команды Ильи Воробьёва. Всё-таки соперник заметно ниже классом, во всех линиях российские хоккеисты на несколько голов выше итальянцев. Однако выходить на лёд спустя рукава никто из наших игроков не собирается. Таков девиз нынешний сборной – битва на каждом участке льда.



Уже известно, что в матче с Италией в воротах россиян сыграет Андрей Василевский. Об этом днём ранее объявил главный тренер команды Илья Воробьёв. Сыграет и Кирилл Капризов, у которого нынешний чемпионат мира пока не особо получается. Полные сочетания звеньев мы узнаем за час до игры.