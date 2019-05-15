«Каролина» — всё? Выбили Овечкина и Тротца, а теперь без шансов летят «Бостону»

Перед первым домашним матчем серии с «Бостоном» наставник «Харрикейнз» Род Бриндамор решился поменять стартового вратаря: Петр Мразек уступил место в «рамке» Кёртису Макэлинни. В двух предыдущих встречах чех выглядел недостаточно уверенно — его суммарный процент отражённых бросков в этой серии был невелик (80,6%), а 10 пропущенных голов не оставляли шанса полевым хоккеистам исправить ситуацию.



Макэлинни одержал три победы во втором раунде против «Айлендерс», начав два матча с первых минут (94,7% отражённых бросков в трёх матчах. В регулярном чемпионате оба голкипера делили игровое время примерно повровну, поэтому защитникам «Харрикейнз» не пришлось заново привыкать к нюансам взаимодействия с другим стражем ворот. Посредством этой кадровой замены ситуацию с пропущенными голами Бридамор решить смог, но на атакующем потенциале и результативности это никак не сказалось.

Невкусный бутерброд для «банды придурков». Колючий «Бостон» им не по зубам Маршан и компания — это вам не мягкий «Вашингтон».

Собственно, замена в воротах «Каролины» не внесла перелома только потому, что человек в противоположных воротах остался тот же — голкипер «Брюинз» Туукка Раск снова был бесподобен. Финский вратарь «Бостона» выдержал настоящий шторм в первом периоде, когда по его «рамке» было нанесено 20 выстрелов, и хладнокровие Раска передалось полевым игрокам.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Во втором периоде «Бостон», сумев успокоить «ураганов» и их болельщиков, нанёс два разящих удара, которые поставили «Харрикейнз» на грань пропасти. Автором первого из них стал человек с музыкальной фамилией Вагнер, переигравший Макэлинни броском в ближний угол, а пять минут спустя отличился хоккеист, которого все соперники «мишек» ненавидят больше остальных. Брэд Маршан красиво воспользовался нерасторопностью обороны хозяев и броском с неудобной руки вторично пробил голкипера «Харрикейнз» — именно этот гол принёс «мишкам» победу.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Лидеры «Каролины» в этом матче были не похожи сами на себя. Так, опытнейший Джастин Уильямс, который ещё во второй встрече проявил недостаточное хладнокровие в инциденте с тем же Маршаном, на этот раз получил три (!) малых штрафа за первый период. В одном из эпизодов он проявил совершенно ненужные эмоции, начав после свистка бить в спину упавшего на лёд Дэвида Бэйкса. Очевидно, что в голове «мистера седьмая игра» всё ещё живёт вышеупомянутый Маршан.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Единственное, что смогли сделать «ураганы», это заставить Раска ощутить некоторую неловкость за пропущенный гол. В концовке второго периода его пробил защитник Келвин Де Хаан, сделав это прямым щелчком в «домик», но финн исправился, доведя встречу до победы (35 сейвов). «Прямо сейчас Туука показывает удивительный хоккей, он великолепен», — оценил своего голкипера Патрис Бержерон.



«Да, Раск сегодня был той разницей, которая отделила победу от поражения», — признал Род Бриндамор.

Дон Черри был прав. «Сент-Луис» колотит «акул» даже без голов Тарасенко Кутюр был хорош, но для победы этого мало.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины».

«Мы в хорошей ситуации, счёт в серии 3-0. Но ещё далеко не всё сделано. Конечно, мы очень рады были выиграть сегодня, но есть ещё один шаг, который надо сделать», — отметил Брэд Маршан.



«Мы не собираемся тихо уходить», — пообещал после матча Уильямс, но в его слова уже мало кто верит. «Медведи», почувствовав кровь жертвы, сделают всё возможное, чтобы поскорей завершить серию и вернуться домой для восстановления и залечивания ран.