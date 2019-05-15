У сборной России новый конкурент. Швейцарцы вышли на первое место

Видеообзоры матчей пятого игрового дня
Великобритания – Дания – 0:9
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Италия – Латвия – 0:3
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Германия – Франция – 4:1
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Швейцария – Австрия – 4:0
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Лучшие голы игрового дня
Третье место в рейтинге лучших голов дня занял нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль. Первые два места у представителей команды Латвии – Роберта Букартса и Рихарда Марениса.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Лучшие сейвы игрового дня
Вратарь сборной Италии Андреас Бернард сделал 62 сейва в матче с Латвией, два из которых попали в рейтинг лучших сейвов игрового дня. Но первое место досталось вратарю сборной Великобритании Джексону Уислу, который спас свою команду от 10-й пропущенной шайбы в игре с Данией.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Турнирное положение
Группа А
ФОТО 1
Группа В
ФОТО 2
Расписание матчей на 15 мая
Онлайн-трансляция матча сборных России и Италии пройдёт на «Чемпионате». Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте ФХР.
США — Великобритания
Швейцария – Норвегия
Германия – Словакия
Россия — Италия
Полное расписание матчей чемпионата мира 2019 года по хоккею
- 16 мая 2019
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- 15 мая 2019
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