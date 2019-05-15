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ЧМ по хоккею 2019. Таблица, группы, где смотреть матч Россия — Италия

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Обзор игрового дня чемпионата мира по хоккею
Денис Лутченко
У сборной России новый конкурент. Швейцарцы вышли на первое место
Германия и Швейцария возглавили свои группы по итогам пятого игрового дня на чемпионате мира.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Видеообзоры матчей пятого игрового дня

Великобритания – Дания – 0:9

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Великобритания
0 : 9
0:3, 0:5, 0:1
Дания
0:1 – Йенсен (Эллер, Лауридсен) – 08:49 (5x3), 0:2 – Бау (Бёдкер, Регин) – 09:37 (5x4), 0:3 – Поульсен (Олесен) – 12:11 (5x5), 0:4 – Бруггиссер (Бёдкер, Мадсен) – 21:08 (5x5), 0:5 – Эллер (Йенсен, Регин) – 23:17 (5x4), 0:6 – Йенсен (Эллер, Лауридсен) – 24:38 (5x4), 0:7 – Йенсен (Сторм, Эллер) – 31:00 (5x5), 0:8 – Поульсен (Йенсен, Олесен) – 35:44 (5x5), 0:9 – Поульсен (Якобсен) – 51:53 (4x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Италия – Латвия – 0:3

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Италия
0 : 3
0:0, 0:2, 0:1
Латвия
0:1 – Букартс (Букартс, Мейя) – 29:11 (5x5), 0:2 – Маренис (Гегерис, Фрейбергс) – 38:14 (5x5), 0:3 – Блюгерс (Балцерс, Кениньш) – 59:04 (en)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Германия – Франция – 4:1

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Германия
4 : 1
1:0, 2:1, 1:0
Франция
1:0 – Зайдер (Фаузер, Хагер) – 17:07 (5x5), 1:1 – Флёри (Бозон, Манавьян) – 24:10 (5x5), 2:1 – Плахта (Айзеншмид, Мюллер) – 33:55 (5x5), 3:1 – Драйзайтль (Кагун) – 37:54 (5x5), 4:1 – Хольцер – 59:02 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Швейцария – Австрия – 4:0

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Швейцария
4 : 0
1:0, 0:0, 3:0
Австрия
1:0 – Фиала (Хишир, Праплан) – 19:27 (5x5), 2:0 – Йози (Мозер, Лёффель) – 53:02 (5x5), 3:0 – Курашев (Хишир) – 58:34 (5x4), 4:0 – Андригетто (Диас, Праплан) – 59:47 (5x3)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие голы игрового дня

Третье место в рейтинге лучших голов дня занял нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль. Первые два места у представителей команды Латвии – Роберта Букартса и Рихарда Марениса.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие сейвы игрового дня

Вратарь сборной Италии Андреас Бернард сделал 62 сейва в матче с Латвией, два из которых попали в рейтинг лучших сейвов игрового дня. Но первое место досталось вратарю сборной Великобритании Джексону Уислу, который спас свою команду от 10-й пропущенной шайбы в игре с Данией.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Турнирное положение

Группа А
ФОТО 1
Группа В
ФОТО 2

Расписание матчей на 15 мая

Онлайн-трансляция матча сборных России и Италии пройдёт на «Чемпионате». Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте ФХР.

США — Великобритания

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Канада
Франция

Швейцария – Норвегия

ЧМ-2019
15 мая 2019, среда. 17:15 МСК
Швейцария
4 : 1
1:0, 1:0, 2:1
Норвегия
1:0 – Амбюль (Берчи, Лёффель) – 05:30 (5x5), 2:0 – Хишир (Фиала) – 20:34 (5x5), 3:0 – Хофман (Марчини) – 49:01 (5x5), 4:0 – Амбюль (Мозер, Дженацци) – 56:02 (5x5), 4:1 – Линдстрём (Райшенберг) – 58:04 (5x5)

Германия – Словакия

ЧМ-2019
15 мая 2019, среда. 21:15 МСК
Германия
3 : 2
0:0, 1:2, 2:0
Словакия
1:0 – Михаэлис (Айзеншмид) – 23:54 (5x5), 1:1 – Секера (Чернак, Татар) – 28:30 (5x3), 1:2 – Гудачек (Паник, Татар) – 29:55 (5x5), 2:2 – Айзеншмид (Зайденберг, Кагун) – 58:08 (6x5), 3:2 – Драйзайтль (Тиффельс, Кагун) – 59:33 (5x5)

Россия — Италия

ЧМ-2019
15 мая 2019, среда. 21:15 МСК
Россия
10 : 0
4:0, 4:0, 2:0
Италия
1:0 – Зайцев (Кучеров, Гусев) – 00:31 (5x5), 2:0 – Хафизуллин (Гусев, Кучеров) – 08:30 (5x5), 3:0 – Кузнецов (Барабанов) – 13:15 (5x5), 4:0 – Овечкин (Кузнецов) – 16:14 (5x5), 5:0 – Кузнецов (Овечкин, Орлов) – 20:18 (5x5), 6:0 – Ковальчук (Кузнецов) – 26:03 (5x5), 7:0 – Дадонов (Кучеров, Гусев) – 33:41 (5x4), 8:0 – Григоренко (Барабанов) – 36:25 (4x5), 9:0 – Кучеров (Хафизуллин, Зайцев) – 44:52 (5x5), 10:0 – Дадонов (Ковальчук) – 45:27 (5x5)

Полное расписание матчей чемпионата мира 2019 года по хоккею

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