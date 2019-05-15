Германия и Швейцария возглавили свои группы по итогам пятого игрового дня на чемпионате мира.

У сборной России новый конкурент. Швейцарцы вышли на первое место

Видеообзоры матчей пятого игрового дня

Великобритания – Дания – 0:9

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Италия – Латвия – 0:3

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Германия – Франция – 4:1

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Швейцария – Австрия – 4:0

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие голы игрового дня

Третье место в рейтинге лучших голов дня занял нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль. Первые два места у представителей команды Латвии – Роберта Букартса и Рихарда Марениса.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие сейвы игрового дня

Вратарь сборной Италии Андреас Бернард сделал 62 сейва в матче с Латвией, два из которых попали в рейтинг лучших сейвов игрового дня. Но первое место досталось вратарю сборной Великобритании Джексону Уислу, который спас свою команду от 10-й пропущенной шайбы в игре с Данией.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Турнирное положение

Группа А

ФОТО 1

Группа В

ФОТО 2

Расписание матчей на 15 мая

Онлайн-трансляция матча сборных России и Италии пройдёт на «Чемпионате». Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте ФХР.

США — Великобритания

Швейцария – Норвегия

Германия – Словакия

Россия — Италия

Полное расписание матчей чемпионата мира 2019 года по хоккею