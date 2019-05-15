У «Слована» всё плохо. КХЛ исключит клуб, а «Авангард» переедет на Запад?

Или «Торпедо». В братиславском клубе накопилось слишком много долгов, и никто не хочет их покрывать.

Ещё один европейский клуб может покинуть КХЛ. Проблемы «Слована» начались не вчера, клуб неумело обращался с финансами, копил огромные долги, весной не смог вовремя предоставить финансовые гарантии для участия в сезоне-2019/20 и продолжал кормить КХЛ обещаниями, что вот-вот всё наладится, в клуб придут спонсоры, деньги и он снова заживёт.

Бессмысленно и беспощадно. Зачем такой «Слован» нужен в КХЛ? «Орлов» давно ждут в чемпионате Словакии, но кто-то в Братиславе мутит воду.

Как развивались события

«Слован» — старейший словацкий клуб с богатыми хоккейными традициями, пришёл в КХЛ шесть лет назад, дважды выходил в плей-офф, но уже несколько лет прозябает в подвале турнирной таблицы без надежды на прогресс. Уже в сезон-2018/19 братиславцев пустили в КХЛ с большим скрипом, поверив сказкам о скором погашении накопившихся задолженностей. Но обещания остались обещаниями, долги не выплачивались, и лига наложила дисквалификацию на руководство «Слована» в лице Юрая Широки-мл. и Юрая Широки-ст.

Сильные хоккеисты в Братиславу не едут, даже средние игроки из слабых чешских и словацких лиг не хотят играть за копейки, а кто всё-таки соглашается, пытается поскорее уехать. Ни о какой конкурентноспособной команде, которая хотя бы старается обозначить борьбу за высокое место в турнирной таблице, речи быть не может. В этом году команда начала отпускать игроков в другие клубы и лиги за несколько месяцев до конца сезона. Таким же путём пару лет назад шёл «Медвешчак», что с ним стало сегодня, все уже знают. В конце зимы взбунтовалась даже мэрия Братиславы, пригрозив выгнать «Слован» с арены, если тот не рассчитается по долгам. Накопилось их к тому времени около миллиона евро.

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В какой-то момент могло показаться, что дела у «Слована» налаживаются. Стало известно, что нашёлся новый спонсор, но соглашение с ним всё не подписывали и не подписывали. Клуб уже пропустил срок подачи финансовых гарантий, но получил отсрочку, чтобы утрясти все денежные вопросы. Терпение у КХЛ было на исходе, даже президент лиги Дмитрий Чернышенко высказался об этой ситуации предельно жёстко, назвав её позором.

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Сегодня КХЛ опубликовала заявление, которое подтвердило давние догадки: спонсоры не идут, «Слован» свои обещаний до сих пор не выполняет. «На сегодняшний день у клуба нет финансов для участия в чемпионате КХЛ сезона-2019/20. Лига проводит консультации со всеми участниками процесса для решения существующей проблемы. Календарь нового сезона верстается в двух вариантах – со «Слованом» и без», — сообщается в заявлении лиги.

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Получается, спонсор есть, но с нынешним руководством клуба работать не готов. Уберут ли президента Юрая Микуша-ст. и вице-президента Юрая Микуша-мл., пока неизвестно, но надо думать, за свои тёплые места они будут держаться до последнего. Если сменится руководство, в Братиславе могут надеяться на какие-то подвижки, но пока всё идёт к тому, что в следующем сезоне «Слована» в КХЛ не будет.

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Кто вместо «Слована»?

Конечно, на место «Слована» прямо сейчас никого не возьмут. Во-первых, некого, во-вторых, не время. Даже с учётом того, в каком аврале три года назад в лигу заявлялся «Куньлунь», в Китае созданием команды занимались всё-таки давно. Клуб ВХЛ сейчас не потянет новую лигу (даже «Динамо» СПб не торопится переходить в чемпионат повыше), в Европе желающих нет.

Сейчас в лиге 25 клубов – 12 на Западе и 13 на Востоке. Если «Слован» покинет КХЛ (а это самый вероятный вариант развития событий), возникнет большая ассиметрия в конференциях. Логичнее всего будет перебросить одну команду с Востока на Запад. И уже проглядываются два кандидата.

Первый вариант – «Авангард», который фактически уже находится на Западе, но в этом сезоне продолжал выступать на Востоке. Старая «Омск-Арена», которая дала трещины, будет снесена, и клуб ещё несколько лет будет базироваться в Балашихе.

С переходом в Западную конференцию у «Авангарда» уменьшится количество матчей с принципиальными соперниками, но в плане логистики это будет гораздо удобнее. А принципиальными вполне могут стать матчи с ЦСКА (после битвы в финале Кубка Гагарина точно должны) и со СКА.

Привыкли же мы к играм «Авангарда» в Балашихе, привыкнем и к омскому клубу в Западной конференции. Кстати, омичи обязательно должны внести разнообразие и в первые раунды плей-офф, который на Западе традиционно проходят без какой-либо интриги. Как вам вывески «Авангард» — «Локомотив» или «Авангард» — СКА во втором раунде? Звучит крайне многообещающе.

Другой возможный вариант – «Торпедо», которое большую часть времени провело на Западе. Только в сезоне-2013/14 и в завершившемся чемпионате нижегородцы выступали на Востоке (в этом году их перевели в другую конференцию, чтобы сбалансировать Восток и Запад после ухода «Лады», «Югры» и «Кузни»). Хотя нижегородцам должно быть удобнее на Востоке, где обычно легче пробиться в плей-офф.