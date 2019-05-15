Дело в бороде! Кузнецов побрился – Овечкин забил, а Россия разорвала Италию

Будет ли рекорд?
Сборная России, отдохнув сутки, 15 мая встречалась с командой Италии в рамках группового этапа чемпионата мира. Соперником, мягко говоря, не самым сильным. Итальянцы – главные кандидаты на вылет из элитного хоккейного дивизиона. До отчётного противостояния команда Клейтона Беддоуза не выиграла на турнире ни одного матча, уверенно занимая в группе Bпоследнее место с нулём заброшенных шайб. Рассчитывать на очки во встрече с Россией итальянцам было практически невозможно. Об этом говорила и история личных встреч сборных в рамках чемпионатов мира.
Вообще хоккеисты Ильи Воробьёва вполне могли рассчитывать на самую крупную победу в истории. Основания для такого расклада были. Причём, серьёзные. В обед в день матча россияне провели плановую раскатку, в которой принял участие играющий состав. Не было вратаря Ильи Сорокина, нападающего Сергея Плотникова и защитника Артёма Зуба, до сих пор не заявленного на турнир. Наша команда отработала на полную катушку. Появился на льду даже старший тренер Алексей Жамнов, переборовший болезнь.
Кузнецов побрился и забил
К слову, Италия не забивает на чемпионатах мира уже 733 дня. Цифры незавидные. Первый период, как и ожидалось, целиком и полностью остался за россиянами. В воротах Андреаса Бернарда побывало четыре шайбы. Две первых – на счету защитников Зайцева и Хафизуллина.
Дальше пришло время забивать звена, от которого давно ждали голов. Сперва с пятака пасом Барабанова воспользовался Кузнецов, наконец-то отличившийся на этом чемпионате мира. Интересное наблюдение: на раскатке Евгений был небритым, а на матч приехал гладковыбритым. И как после этого не верить в приметы?
Забил и Александр Овечкин. Кузнецов с правого края вырезал диагональ на противоположный край, откуда Овечкин мощнейшим броском в касание вогнал шайбу под перекладину. Это гол стал первым для Александра на чемпионате мира. Мог забивать и третий нападающий этого звена – Барабанов. Однако он, выскочив на пятой минуте с лавки для штрафников, не реализовал выход один на один.
В самой концовке периода судьи отобрали гол у Сергачёва. Михаил бросил от синей линии, но по мнению арбитров Гусев мешал блокировал голкипера. Вот только вряд ли молодой российский защитник сильно расстроился – его команда вела 4:0. Темп матча был невысоким, но смыла взвинчивать скорости у России не было никакого.
Россия отличилась даже в меньшинстве
Во второй двадцатиминутке избиение соперника продолжилось. Уже в самом начале игрового отрезка Овечкин сделал передачу на синюю линию, Кузнецов подхватил шайбу, выкатился один на один и бросил между щитков голкиперу. Есть дубль Евгения!
Итальянцы заменили вратаря – вместо Бернарда вышел де Филиппо Роя в необычных коричневых щитках. В КХЛ в таких играет Барри Браст. Сперва нового итальянского голкипера кистевым броском в девятку пробил Ковальчук, затем большинство с близкого расстояния реализовал Дадонов. Кучеров, набравший уже третий балл за результативность, выложил на партнёра пас-конфетку.
Свой шанс в большинстве получила и Италия, но в итоге пропустила сама. Барабанов вошёл в зону, оторвался от опекуна и отдал на пятак, а Григоренко переправил шайбу в сетку ворот. 8:0 – тотальный разгром.
Из забавных моментов можно отметить вратарские навыки Александра Овечкина, здорово сыгравшего на лавке и не давшего шайбе попасть в Дадонова. Позавидует даже сам Василевский, остававшийся в этот день практически без работы.
Увы, не обошлось и без неприятных эпизодов. Михаил Сергачёв нанёс бросок от синей линии, и шайба угодила в лицо защитнику Яну Павлу. Итальянский хоккеист не сумел продолжить игру и ушёл в раздевалку. Лёд очищали от крови.
Рекорду быть!
Третий период превращался в сущую формальность. В одном звене выходили Александр Овечкин и Евгений Малкин. Малкин, правда, играл справа. Часто ли такое увидишь?
Не мог уйти со льда без гола и лучший бомбардир турнира Никита Кучеров, поразивший ворота кистевым броском. Залетало если не всё, то почти всё. Итальянцы подошли к нынешнему турниру совершенно в разобранном состоянии.
Двузначным счёт на табло сделал Евгений Дадонов, удачно сыгравший на добивании. Евгений вырвался в лучшие снайперы турнира. 10:0 – с таким счётом закончился матч.
Итальянцы не забили в четвёртой игре на нынешнем чемпионате мира, а Россия в третий раз подряд сыграла на ноль, установив для себя новый исторический рекорд по самой крупной победе.
- 16 мая 2019
-
16:38
-
16:26
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
12:11
-
11:00
-
09:46
-
09:30
-
09:00
-
07:00
-
02:02
-
01:16
-
01:03
-
01:00
-
00:49
-
00:45
-
00:36
-
00:33
-
00:24
-
00:18
-
00:14
-
00:08
-
00:02
- 15 мая 2019
-
23:58
-
23:45
-
23:40
-
23:39
-
23:26
-
23:21
-
23:20
-
23:20
-
22:56
-
22:29
-
22:18