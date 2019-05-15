Дело в бороде! Кузнецов побрился – Овечкин забил, а Россия разорвала Италию

Будет ли рекорд?

Сборная России, отдохнув сутки, 15 мая встречалась с командой Италии в рамках группового этапа чемпионата мира. Соперником, мягко говоря, не самым сильным. Итальянцы – главные кандидаты на вылет из элитного хоккейного дивизиона. До отчётного противостояния команда Клейтона Беддоуза не выиграла на турнире ни одного матча, уверенно занимая в группе Bпоследнее место с нулём заброшенных шайб. Рассчитывать на очки во встрече с Россией итальянцам было практически невозможно. Об этом говорила и история личных встреч сборных в рамках чемпионатов мира.

История личных встреч сборных России и Италии на чемпионатах мира по хоккею

Вообще хоккеисты Ильи Воробьёва вполне могли рассчитывать на самую крупную победу в истории. Основания для такого расклада были. Причём, серьёзные. В обед в день матча россияне провели плановую раскатку, в которой принял участие играющий состав. Не было вратаря Ильи Сорокина, нападающего Сергея Плотникова и защитника Артёма Зуба, до сих пор не заявленного на турнир. Наша команда отработала на полную катушку. Появился на льду даже старший тренер Алексей Жамнов, переборовший болезнь.

Россия установит рекорд всех времён? Надо выиграть у Италии в 10 шайб Овечкин попробовал сыграть «конверт» в большинстве, а Ковальчук постарается не разочаровать тренера Италии – репортаж с раскатки.

Кузнецов побрился и забил

К слову, Италия не забивает на чемпионатах мира уже 733 дня. Цифры незавидные. Первый период, как и ожидалось, целиком и полностью остался за россиянами. В воротах Андреаса Бернарда побывало четыре шайбы. Две первых – на счету защитников Зайцева и Хафизуллина.

Дальше пришло время забивать звена, от которого давно ждали голов. Сперва с пятака пасом Барабанова воспользовался Кузнецов, наконец-то отличившийся на этом чемпионате мира. Интересное наблюдение: на раскатке Евгений был небритым, а на матч приехал гладковыбритым. И как после этого не верить в приметы?

Забил и Александр Овечкин. Кузнецов с правого края вырезал диагональ на противоположный край, откуда Овечкин мощнейшим броском в касание вогнал шайбу под перекладину. Это гол стал первым для Александра на чемпионате мира. Мог забивать и третий нападающий этого звена – Барабанов. Однако он, выскочив на пятой минуте с лавки для штрафников, не реализовал выход один на один.

В самой концовке периода судьи отобрали гол у Сергачёва. Михаил бросил от синей линии, но по мнению арбитров Гусев мешал блокировал голкипера. Вот только вряд ли молодой российский защитник сильно расстроился – его команда вела 4:0. Темп матча был невысоким, но смыла взвинчивать скорости у России не было никакого.

Россия отличилась даже в меньшинстве

Во второй двадцатиминутке избиение соперника продолжилось. Уже в самом начале игрового отрезка Овечкин сделал передачу на синюю линию, Кузнецов подхватил шайбу, выкатился один на один и бросил между щитков голкиперу. Есть дубль Евгения!

Итальянцы заменили вратаря – вместо Бернарда вышел де Филиппо Роя в необычных коричневых щитках. В КХЛ в таких играет Барри Браст. Сперва нового итальянского голкипера кистевым броском в девятку пробил Ковальчук, затем большинство с близкого расстояния реализовал Дадонов. Кучеров, набравший уже третий балл за результативность, выложил на партнёра пас-конфетку.

Свой шанс в большинстве получила и Италия, но в итоге пропустила сама. Барабанов вошёл в зону, оторвался от опекуна и отдал на пятак, а Григоренко переправил шайбу в сетку ворот. 8:0 – тотальный разгром.

Из забавных моментов можно отметить вратарские навыки Александра Овечкина, здорово сыгравшего на лавке и не давшего шайбе попасть в Дадонова. Позавидует даже сам Василевский, остававшийся в этот день практически без работы.

Увы, не обошлось и без неприятных эпизодов. Михаил Сергачёв нанёс бросок от синей линии, и шайба угодила в лицо защитнику Яну Павлу. Итальянский хоккеист не сумел продолжить игру и ушёл в раздевалку. Лёд очищали от крови.

Рекорду быть!

Третий период превращался в сущую формальность. В одном звене выходили Александр Овечкин и Евгений Малкин. Малкин, правда, играл справа. Часто ли такое увидишь?

Не мог уйти со льда без гола и лучший бомбардир турнира Никита Кучеров, поразивший ворота кистевым броском. Залетало если не всё, то почти всё. Итальянцы подошли к нынешнему турниру совершенно в разобранном состоянии.

Двузначным счёт на табло сделал Евгений Дадонов, удачно сыгравший на добивании. Евгений вырвался в лучшие снайперы турнира. 10:0 – с таким счётом закончился матч.

Итальянцы не забили в четвёртой игре на нынешнем чемпионате мира, а Россия в третий раз подряд сыграла на ноль, установив для себя новый исторический рекорд по самой крупной победе.