Назад в СССР! Сборная России одержала самую крупную победу с 1991 года

Никогда ещё сборная России не одерживала такую разгромную победу на международных турнирах. Олимпиады, чемпионаты мира, Евротуры, сегодня Красная машина превзошла все свои результаты и выиграла у сборной Италии со счётом 10:0.
Предыдущий рекорд
Впервые сборная России победила с разницей в девять шайб на чемпионате мира 1994 года, по иронии судьбы, это случилось в матче против Великобритании, которая в этом году играет в элите впервые с того года.
Счёт был 12:3, и в составе нашей команды всласть покуражились Валерий Буре (дубль), Безукладников, Федулов, Бякин, Березин, Шенделев, Уланов, Каменский, Яшин и Горбачёв. Кстати, на том мировом первенстве наша команда вылетела в четвертьфинале, хотя тот состав с нынешним не сравнить.
Ещё три раза наша команда повторяла рекорд, одержав три победы со счётом 10:1, под горячую руку попадали Казахстан на ЧМ-2006, Дания на ЧМ-2016 и Италия на ЧМ-2017.
Что же до сборной СССР, то последнюю крупную победу она одержала на мировом первенстве 1991 года, разгромив США со счётом 12:2. Хотя, конечно, в истории советской сборной были победы и гораздо крупнее (22:1 над Австрией в 1957 году).
Рекорд, который назревал
В Братиславе команда Ильи Воробьёва катком проходит и по более серьёзным соперникам (у чехов, хоть они и проиграли только 0:3, вообще не было никаких шансов). И это без помощи Овечкина и Кузнецова, которые до игры с Италией не забили ни одного гола. Пока что у россиян солировали Кучеров, Гусев и Дадонов, но не надо было обращаться к гадалкам, чтобы догадаться, что с итальянцами вашингтонскую связку обязательно прорвёт.
Сначала прорвало защитников – уже в первой смене забил Никита Зайцев, а чуть позже отличился Динар Хафизуллин. Итальянцы на фоне россиян выглядели детьми, которые только вчера встали на коньки, и скоро забил Кузнецов, а затем и Овечкин. 4:0 в первом периоде, 4:0 во втором. В заключительной двадцатиминутке россияне забили дважды и успокоились. Наверное, пожалели бедного соперника. Рекорд есть, и избиение младенцев можно было прекращать.
Итальянцы – это команда-лифт, которая курсирует между элитным и первым дивизионом. В топ-дивизионе чемпионата мира они не забивали 733 дня, и на этом турнире тоже пока не могут соорудить ни одной шайбы. Им не хватает ни мастерства, ни скоростей, и им банально не повезло нарваться на такую сборную России, силой которой в Братиславе восхищаются все. Конечно, с командами посильнее, вроде Швеции или Швейцарии, таких разгромов можно не ждать, но всё равно, Красная машина набрала ход. Как тут не поностальгировать и не повспоминать о великой Красной машине СССР? Команда Воробьёва очень сильно напоминает её по тому, с какой уверенностью расправляется с каждым соперником на своём пути.
- 16 мая 2019
-
16:26
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
12:11
-
11:00
-
09:46
-
09:30
-
09:00
-
07:00
-
02:02
-
01:16
-
01:03
-
01:00
-
00:49
-
00:45
-
00:36
-
00:33
-
00:24
-
00:18
-
00:14
-
00:08
-
00:02
- 15 мая 2019
-
23:58
-
23:45
-
23:40
-
23:39
-
23:26
-
23:21
-
23:20
-
23:20
-
22:56
-
22:29
-
22:18
-
22:00