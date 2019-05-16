Главный тренер сборной России ироничен, а в некоторых моментах даже вступился за итальянцев.

«Овечкин забил, а Италию опускать не надо». Воробьёв – после победы 10:0

Сборная России по хоккею одержала четвёртую победу на чемпионате мира в Словакии. Команда Ильи Воробьёва разгромила итальянцев со счётом 10:0. После окончания матча главный тренер сборной России ответил на вопросы по игре и сказал, что нельзя вести себя некрасиво по отношению к сопернику.

Дело в бороде! Кузнецов побрился – Овечкин забил, а Россия разорвала Италию Команда Ильи Воробьёва на одном дыхании расправилась с главным аутсайдером группы.

«Посмотрели на разные сочетания, отработали большинство»

— Жамнов здесь, Овечкин забил, — начал с улыбкой Илья Воробьёв.

— Поздравляем с победой. Почти все игроки прошли через микст-зону не остановившись в ней. Им было неловко? У вас не возникло чувство неловкости после этой игры?

— Почему неловкости? Из-за счёта 10:0?

— Может, формула турнира такая, что вы вынуждены побеждать слабую команду с таким счётом.

— Давайте с уважением относиться к сопернику. Мы выиграли, получилась такая игра. Нас, наверное, соперник воспринял с особым уважением.

Давайте с уважением относиться к сопернику. Мы выиграли, получилась такая игра. Нас, наверное, соперник воспринял с особым уважением.

— Какая-то польза от этого матча была?

— Да. Мы посмотрели на разные сочетания, отработали большинство.

— Как вам Зайцев в большинстве?

— Никита три года не играл в большинстве. Последний раз – в 2016 году в ЦСКА.

— В «Торонто» в первый сезон немного играл.

— Нормально. Надо ещё немножко потренировать.

— В чём был смысла выпускать в воротах Василевского?

— В тонусе. После этого матча большой перерыв.

— Он получил тонус?

— Какие-то моменты были.

— Ковальчука перевели в первое звено…

— У нас нет первых и четвёртых. Посмотрим, что будет дальше. Может и в игре что-то поменяться.

Назад в СССР! Сборная России одержала самую крупную победу с 1991 года Красная машина продолжает набирать ход. Сегодня под горячую руку попала Италия.

«Овечкина делать вратарём не надо»

— Звено Кузнецова набрало восемь очков. Это как-то помогает прорвать голевую «засуху»?

— Молодцы, что забили. Наверное, это немножко поможет.

— Кузнецова, Гусева и Кучерова вы попробовали в одной тройке. Что хотели увидеть?

— Хотели посмотреть варианты. Как Овечкин играет с Анисимовым, а также эту тройку.

— Овечкин сегодня на лавке спас Дадонова, поймав шайбу. Видели этот момент?

— Да, видел. О чём это говорит?

— Может, его вратарём попробовать.

— Нет, не надо.

Овечкин – телохранитель сборной России! Спас партнёра, шайба шла в голову Все отвернулись, а Ови даже не моргнул. Лучшее спасение чемпионата мира случилось на скамейке сборной России.

«Малкин забьёт самую решающую»

— Малкин не забил.

— Ничего страшного. Забьёт самую решающую.

— Это не проблема?

— Я же говорю, мы строим команду. Всё придёт.

— Вы акцентировали внимание на том, что этот матч помог вам обойти швейцарцев?

— Мы знали, сколько у них заброшенных шайб. Ребятам это не говорили, но тренера знали.

Есть турнир, есть регламент, по которому мы идём. Не надо никого опускать и вести себя некрасиво.

— Никита Кучеров на Евротуре в Брно прямым текстом сказал, что ему скучно, когда такой формат турнира. От вас это не зависит, но каково ваше мнение?

— Есть турнир, есть регламент, по которому мы идём. Не надо никого опускать и вести себя некрасиво.