Раск всемогущий. «Бостон» «вынес» «Каролину» и вышел в финал Кубка Стэнли

«Банду придурков», конечно жаль, но всё закончилось по справедливости. Сюрприз под названием «Каролина Харрикейнз» вдоволь пошумел в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, и остановка в шаге от финала — вполне достойный результат для молодой команды, возглавляемой тренером-новичком. Колючий, жёсткий, мощный «Бостон» не стал затягивать удовольствие и играть с соперником в кошки-мышки. Последний смертоносный удар был нанесён эффективно, точно и быстро.

Героями четвёртого матча серии стали всё те же хоккеисты «Брюинз», от которых и ждали результата. Переживающий вторую молодость голкипер Туукка Раск записал на свой счёт седьмой кубковый «сухарь» за карьеру (второй в сезоне), великолепный центрфорвард Патрис Бержерон оформил голевой дубль, а его партнёр по первому звену Давид Пастрняк набрал 3 (1+2) очка. Все вместе они обеспечили команде результат, вывел «Бостон» в третий финал Кубка Стэнли за 9 лет.





2010/11 — выиграли

2011/12 — проиграли в первом раунде («Вашингтон», 3-4),

2012/13 — вышли в финал Кубка Стэнли («Чикаго», 2-4),

2013/14 — проиграли во втором раунде («Монреаль», 3-4),

2014/15 — не попали в плей-офф,

2015/16 — не попали в плей-офф,

2016/17 — проиграли в первом раунде («Оттава», 2-4),

2017/18 — проиграли во втором раунде («Тампа-Бэй», 1-4),

2018/19 —? Кубковые успехи «Бостон Брюинз» за 9 сезонов:2010/11 — выиграли Кубок Стэнли 2011/12 — проиграли в первом раунде («Вашингтон», 3-4),2012/13 — вышли в финал Кубка Стэнли («Чикаго», 2-4),2013/14 — проиграли во втором раунде («Монреаль», 3-4),2014/15 — не попали в плей-офф,2015/16 — не попали в плей-офф,2016/17 — проиграли в первом раунде («Оттава», 2-4),2017/18 — проиграли во втором раунде («Тампа-Бэй», 1-4),2018/19 —?

После безголевого первого периода «мишки» предприняли решающее усилие во второй двадцатиминутке, чему активно способствовали удаления у хозяев. Штраф за нарушение численного состава, полученный «Харрикейнз» на старте игрового отрезка, оказался роковым: Пастрняк подправил бросок Маршана и забил гол, который оказался победным.

«Каролина» — всё? Выбили Овечкина и Тротца, а теперь без шансов летят «Бостону» «Ураганы» потеряли свою магию.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Незадолго до второго перерыва «Каролина» вновь осталась в меньшинстве, за что тут же была наказана Патрисом Бержероном. В середине третьего периода он же сделал счёт 3:0, и после этого отпали все сомнения о победителе матча и серии. Напрасно капитан «ураганов» Джастин Уильямс пытался кричать со скамейки запасных о том, что в эпизоде с третьей шайбой лайнсмены должны были фиксировать положение «вне игры» — гол был засчитал, а «Бостон» одержал седьмую победу подряд в нынешнем плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Мишки» смогли победить даже без своего капитана Здено Хары, который остался в запасе из-за неустановленной травмы. Этот пропуск остановил потрясающую серию словака из 98 кубковых матчей, сыгранных подряд, которая началась в чемпионском для «Брюинз» 2011 году.



24 сейва Раска приблизили финна к тому, чтобы стать главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту плей-офф. А кроме вратаря, у «Бостона» прекрасно сработали спецбригады, за счёт которых и удалось выиграть серию в рекордно короткие сроки: «Бостон» забивал минимум один гол в большинстве в каждом из матчей, а всего на счету «медведей» 7 шайб в численном преимуществе за 4 игры (у «Каролины» — 0 в 13 попытках).



«Да, всё было бы неплохо, если бы не спецбригады. Они дали сопернику огромное преимущество. «Бостон» заставил нас заплатить за удаления», — признал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Каждый в нашей команде хотел сыграть в свой лучший хоккей. И это удалось», — отметил после матча Брэд Маршан. «В плей-офф очень непросто пройти дальше, не говоря уже о выходе в финал Кубка Стэнли», — добавил Туукка Раск, который в чемпионском 2011 году был сменщиком Тима Томаса.

«Сан-Хосе» снова вытащил матч, когда шансов почти не было. Помогли судьи Судьи были единственными людьми в мире, кто не мог посмотреть повтор.

«Туукка играл очень стабильно и надёжно, не допуская провалов. Обычно, если ты собираешься набрать хороший ход, то голкипер должен быть на высоте, должен «воровать» победы. У нас так и было. У Раска не было плохих матчей», — похвалил своего подопечного наставник «медведей» Брюс Кэссиди, который за два года работы в «Брюинз» (с февраля 2017) смог вдохнуть в команду новую жизнь.

«Если честно, то сил уже давно нет. Все играют на чистом азарте и адреналине. Всегда тяжело принимать тот факт, что сезон уже закончился. Просто это происходит так резко. Как будто ты порезался и срочно пора ехать домой», — констатировал Джастин Уильямс.



Своего соперника по финалу хоккеисты «Бостона» узнают минимум через неделю, поскольку в серии «Сан-Хосе» и «Сент-Луиса» осталось провести не менее двух матчей (2-1 в пользу «Шаркс», третья игра в ночь с пятницы на субботу).