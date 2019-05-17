«Читали интервью, знаем, что матч с Латвией будет ожесточённым»

Плотников вернулся в основу, а Капризов не попадёт даже в заявку. Сборная России готовится к пятому матчу на ЧМ.

Плотников вместо Телегина, а Капризов останется вне заявки

После матча с Италией игроки сборной России получили выходной. Для них даже была запланирована экскурсия по Братиславскому граду — главному замку столицы Словакии. Экскурсия была по желанию, и в замок приехал только один хоккеист – Андрей Василевский.

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Остальная часть команды провела свободное время по своему усмотрению. Кто-то гулял по городу, другие ходили на восстановительные процедуры. Уже утром у сборной России была запланирована тренировка в полном составе. Для Ильи Сорокина, Кирилла Капризова и Ивана Телегина она продлилась 15 минут. Они первыми вышли на лёд, сделали несколько упражнений и покинули площадку после выхода «игрового состава». Причём именно Капризов не попадёт в заявку команды на следующую встречу. Судя по всему, именно в таких сочетаниях наша команда проведёт матч с Латвией:

«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;

«Красные»: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

«Жёлтые»: Задоров — Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников.

Тут нужно учитывать, что защитник Зуб пока не попал в заявку на ЧМ и тренировался с основой, чтобы на тренировке было ровно четыре пары защитников. Единственное изменение — возвращение в основу Сергея Плотникова, который до этого выходил на лёд только в стартовом матче с Норвегией.

Что касается спецбригад большинства, то здесь тоже практически нет перестановок. Никита Зайцев выходил на лёд с Овечкиным, Ковальчуком, Барабановым и Кузнецовым ещё в матче с итальянцами. На тренировке с ним много говорил Алексей Жамнов, объясняя, как должен двигаться защитник. Снова бросилось в глаза, что в тренировочном процессе практически не был задействован Илья Воробьёв. Он стоял либо у борта, либо за бортом, а все тактические моменты игроки отрабатывали под присмотром Алексея Кудашова и Анвара Гатиятулина.

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Тренировка сборной России Фото: fhr.ru

«На матч с Латвией сделали выбор в пользу более силового форварда»

О новостях из сборной России перед матчем с латвийцами рассказал главный тренер Илья Воробьёв.

— Небольшие перестановки в четвёртом звене.

— На завтра мы сделали выбор в пользу более силового форварда. Но повторюсь, что у нас одна команда. 14 нападающих в заявке, каждый из них может сыграть.

— Выбор силового форварда связан со стилем соперника?

— Мы так решили. И с соперником тоже.

— Капризов или Телегин?

— Телегин.

— Зуб катался с командой, он заявлен?

— А почему он должен не кататься? У нас для тренировки восемь защитников.

— С чем связано, что вы держите одну заявку? Свечникова вы вряд ли ждёте…

— Нет, это связано с тем, что у нас играет семь защитников. В принципе, мы рассчитываем на Артёма Зуба, но пока не спешим с этой заявкой. Всякое бывает.

Латвия вела 2:0 и готовила сенсацию. Всё изменило удаление до конца игры Боб Хартли был очень зол. Чехи почувствовали вкус крови и стали забивать ещё и ещё.

— Кто сыграет с Латвией из вратарей?

— Василевский.

— Хартли говорил, что вы даже как-то на ужин совместный ходили. Здесь общаетесь?

— На ужин? Такого не было. На Матче звёзд в Казани было совместное мероприятие.

— Для Латвии матч с Россией – последний шанс попасть в плей-офф. Чувствуете, что игра будет ожесточённой?

— Мы читали интервью. Но, на самом деле, вчера матч тоже был ожесточённым. Как последний. Знаем об этом.

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Матч Россия – Латвия состоится 18 мая и начнётся в 13:15 мск. Онлайн-трансляция встречи будет доступна здесь.