«Читали интервью, знаем, что матч с Латвией будет ожесточённым»

Плотников вместо Телегина, а Капризов останется вне заявки
После матча с Италией игроки сборной России получили выходной. Для них даже была запланирована экскурсия по Братиславскому граду — главному замку столицы Словакии. Экскурсия была по желанию, и в замок приехал только один хоккеист – Андрей Василевский.
Остальная часть команды провела свободное время по своему усмотрению. Кто-то гулял по городу, другие ходили на восстановительные процедуры. Уже утром у сборной России была запланирована тренировка в полном составе. Для Ильи Сорокина, Кирилла Капризова и Ивана Телегина она продлилась 15 минут. Они первыми вышли на лёд, сделали несколько упражнений и покинули площадку после выхода «игрового состава». Причём именно Капризов не попадёт в заявку команды на следующую встречу. Судя по всему, именно в таких сочетаниях наша команда проведёт матч с Латвией:
«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
«Красные»: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
«Жёлтые»: Задоров — Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников.
Тут нужно учитывать, что защитник Зуб пока не попал в заявку на ЧМ и тренировался с основой, чтобы на тренировке было ровно четыре пары защитников. Единственное изменение — возвращение в основу Сергея Плотникова, который до этого выходил на лёд только в стартовом матче с Норвегией.
Что касается спецбригад большинства, то здесь тоже практически нет перестановок. Никита Зайцев выходил на лёд с Овечкиным, Ковальчуком, Барабановым и Кузнецовым ещё в матче с итальянцами. На тренировке с ним много говорил Алексей Жамнов, объясняя, как должен двигаться защитник. Снова бросилось в глаза, что в тренировочном процессе практически не был задействован Илья Воробьёв. Он стоял либо у борта, либо за бортом, а все тактические моменты игроки отрабатывали под присмотром Алексея Кудашова и Анвара Гатиятулина.
«На матч с Латвией сделали выбор в пользу более силового форварда»
О новостях из сборной России перед матчем с латвийцами рассказал главный тренер Илья Воробьёв.
— Небольшие перестановки в четвёртом звене.
— На завтра мы сделали выбор в пользу более силового форварда. Но повторюсь, что у нас одна команда. 14 нападающих в заявке, каждый из них может сыграть.
— Выбор силового форварда связан со стилем соперника?
— Мы так решили. И с соперником тоже.
— Капризов или Телегин?
— Телегин.
— Зуб катался с командой, он заявлен?
— А почему он должен не кататься? У нас для тренировки восемь защитников.
— С чем связано, что вы держите одну заявку? Свечникова вы вряд ли ждёте…
— Нет, это связано с тем, что у нас играет семь защитников. В принципе, мы рассчитываем на Артёма Зуба, но пока не спешим с этой заявкой. Всякое бывает.
— Кто сыграет с Латвией из вратарей?
— Василевский.
— Хартли говорил, что вы даже как-то на ужин совместный ходили. Здесь общаетесь?
— На ужин? Такого не было. На Матче звёзд в Казани было совместное мероприятие.
— Для Латвии матч с Россией – последний шанс попасть в плей-офф. Чувствуете, что игра будет ожесточённой?
— Мы читали интервью. Но, на самом деле, вчера матч тоже был ожесточённым. Как последний. Знаем об этом.
Матч Россия – Латвия состоится 18 мая и начнётся в 13:15 мск. Онлайн-трансляция встречи будет доступна здесь.
- 17 мая 2019
-
12:40
-
12:30
-
12:21
-
12:14
-
12:03
-
11:59
-
11:49
-
11:44
-
10:42
-
07:00
-
02:08
-
01:00
-
00:56
-
00:29
-
00:25
-
00:22
-
00:07
- 16 мая 2019
-
23:48
-
23:42
-
23:29
-
22:20
-
21:53
-
21:11
-
20:45
-
20:36
-
20:16
-
19:57
-
19:53
-
19:33
-
19:29
-
19:00
-
18:00
-
17:58
-
17:43
-
16:38