Наши хоккеисты пили пиво после победы над Чехией. Их снимала скрытая камера

Сборная России провела уже четыре матча на чемпионате мира в Братиславе. Команда Ильи Воробьёва идёт без поражений, выиграв все четыре встречи с общим счётом 23-2. Причём, шайбы были пропущены лишь в первой игре с норвежцами. С австрийцами, чехами и итальянцами команда Ильи Воробьёва отыграла на ноль.



После победного матча с чехами (одним из главных конкурентов России по группе), хоккеисты Ильи Воробьёва позволили себе сходить в один из местных братиславских ресторанов и отметить удачную игру пивом. Празднование россиянами победы попало в объективы теле и фотокамер словацких папарацци. Соответствующие публикации были сделаны в словацких СМИ. Вот, что пишут словаки.

«В ресторан российские игроки пришли в районе девяти вечера. Практически весь вечер празднование проходило незаметно, а затем местные папарацци засняли россиян. Сперва, по сообщению местных газет, хоккеисты заказали себе суши и национальные словацкие блюда, а затем начали заказывать бокалы с пивом. «Кроме местных вкусных блюд, они также выпили 160 бокалов пива», — сообщают словаки.



Получается, по шесть бокалов на хоккеиста. Не так уж и много для здорового мужика.

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«Пусть лучше посчитают, сколько килограммов штанги они подняли, сколько километров кроссов они пробежали. Шесть бокалов пива — это они даже жажду не утолили. Я считаю, что можно только порадовать за то, что наши хоккеисты умеют, всё-таки, пить. Спросите у наших легенд — например, у Бориса Петровича Михайлова, сколько они пили», — считает хоккейный эксперт Андрей Николишин.



Капитан сборной России Илья Ковальчук, находившийся в хорошем настроении, активнее всего общался с партнёрами и был главным заводилой компании. Александр Овечкин, как пишут словаки, вышел из ресторана одним из последних. В руке Овечкин держал сумку с покупками.



На видео и фото, приложенных к материалу, видно, что у ресторана, который находится на первом этаже, большие окна, поэтому не заметить российских хоккеистов было сложно. А уж для профессиональных теле- и фотокамер вообще никакой проблемы. К игрокам, периодически выходившим на улицу поговорить по телефону, подходили болельщики с просьбой о совместной фотографии.

После окончания ужина российские игроки централизованно вернулись в свой отель на командном автобусе. 14 мая у сборной был неигровой день, а 15 мая наша команда играла с Италией, разгромив соперника со счётом 10:0.

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Главная ошибка, которую допустили россияне в этой истории, — не провели вечер так, чтобы их никто не заметил. Конечно, столь публичным личностям во время чемпионата мира можно было выбрать гораздо более надёжное в плане конспирации заведение, однако в сборной России, как показалось, даже не думали скрываться. Возможно, это связано с тем, что в НХЛ (а игроков из НХЛ в нынешней команде хватает) выпить несколько бокалов пива после игры в порядке вещей. На это даже никто не обращает внимания.

Перед отелем, куда команда отправилась после завершения застолья, нашу сборную, судя по фото, тоже видели болельщики в хоккейной атрибутике. Из автобуса никто не выпадал, игроки спокойно прошли в отель.



Кстати, годом ранее на чемпионате мира в Копенгагене финские СМИ тоже запустили в прессу информацию о бурном празднике в рядах россиян. Якобы, члены нашей сборной употребили в отеле водки и икры на 26 млн рублей.

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Позднее эта информация была официально опровергнута самими отелем, да и никаких фото и видео подтверждений не было. Сейчас же в Интернет попали фотографии и видео, привлекшие внимание общественности.

Как вы относитесь к тому, что игроки сборной России пили пиво в свободный вечер?

Фото и видео можно посмотреть здесь.

Источник фото: sport24.pluska.sk