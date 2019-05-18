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Россия — Латвия, онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия — Латвия, онлайн-трансляция матча ЧМ-2019
«Чемпионат»
Сборная России сыграет с Латвией на ЧМ. Сопернику некуда отступать LIVE
Команда Ильи Воробьёва проведёт пятый матч на турнире в Братиславе.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

Указанное в трансляции время – московское

06:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Команде Ильи Воробьёва предстоит сыграть со сборной Латвии. В своей первой игре россияне оказались сильнее норвежцев (5:2), затем не испытали проблем с Австрией (5:0), Чехией (3:0) и Италией (10:0).

Первый взгляд в плей-офф. Как России уйти от Канады и США в 1/4 финала?
Очень просто. Нужно выигрывать группу и выходить на немцев.

Для Латвии матч с Россией – последний шанс зацепиться за зону выхода в плей-офф турнира. Отступать команде Боба Хартли некуда. Латвийцы упустили ничью в основное время со Швейцарией на последних минутах третьего периода, а также не совладали с чехами, у которых и вовсе вели 2:0 после первого периода. В матче с Россией не сыграет защитник сборной Латвии Ральф Фрейбергс. По информации официального сайта ИИХФ игрок дисквалифицирован на одну встречу. Такое решение принято по итогам матча с Чехией (3:6), в концовке которого Фрейберг нанёс удар в голову защитнику Радко Гудасу.

«Два выходных после 10:0 с Италией? Если ты дебил, то расслабишься»
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов в отличном настроении. Впрочем, как и всегда.

Уже точно известно, что в воротах сборной России сыграет Андрей Василевский. Об этом на утренней тренировке в пятницу сообщил главный тренер россиян Илья Воробьёв. Не сыграет в матче форвард Кирилл Капризов, зато выйдет на лёд форвард Иван Телегин. Защитника Артёма Зуба по-прежнему не внесли в заявку на турнир.

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