Сборная России сыграет с Латвией на ЧМ. Сопернику некуда отступать LIVE

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019



Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

Указанное в трансляции время – московское



06:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Команде Ильи Воробьёва предстоит сыграть со сборной Латвии. В своей первой игре россияне оказались сильнее норвежцев (5:2), затем не испытали проблем с Австрией (5:0), Чехией (3:0) и Италией (10:0).

Первый взгляд в плей-офф. Как России уйти от Канады и США в 1/4 финала? Очень просто. Нужно выигрывать группу и выходить на немцев.

Для Латвии матч с Россией – последний шанс зацепиться за зону выхода в плей-офф турнира. Отступать команде Боба Хартли некуда. Латвийцы упустили ничью в основное время со Швейцарией на последних минутах третьего периода, а также не совладали с чехами, у которых и вовсе вели 2:0 после первого периода. В матче с Россией не сыграет защитник сборной Латвии Ральф Фрейбергс. По информации официального сайта ИИХФ игрок дисквалифицирован на одну встречу. Такое решение принято по итогам матча с Чехией (3:6), в концовке которого Фрейберг нанёс удар в голову защитнику Радко Гудасу.

«Два выходных после 10:0 с Италией? Если ты дебил, то расслабишься» Нападающий сборной России Евгений Кузнецов в отличном настроении. Впрочем, как и всегда.

Уже точно известно, что в воротах сборной России сыграет Андрей Василевский. Об этом на утренней тренировке в пятницу сообщил главный тренер россиян Илья Воробьёв. Не сыграет в матче форвард Кирилл Капризов, зато выйдет на лёд форвард Иван Телегин. Защитника Артёма Зуба по-прежнему не внесли в заявку на турнир.