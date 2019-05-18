Барбашёв вовремя забил свой первый кубковый гол. «Сент-Луис» ещё поборется

После скандального паса рукой в исполнении форварда «акул» Тимо Майера в овертайме третьего матча, от этой серии можно было ожидать чего угодно. Наставник «музыкантов» Крейг Берюбе не зря говорил о том, что четвёртый матч может стать ключевым в этом противостоянии, поскольку второе домашнее поражение ставило бы «Сент-Луис» на грань катастрофы. Вняв установке Вождя, «блюзмены» смогли выдать максимально точный и эффективный кубковый хоккей, хотя с игровой дисциплиной всё равно были проблемы.
Началось всё для «Сент-Луиса» просто прекрасно. Уже на 35-й секунде встречи счёт был открыт — это сделал Иван Барбашёв, для которого этот кубковый гол стал первым в карьере.
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Быстро отыграться калифорнийцам не удалось, а ближе к концу игрового отрезка «Сан-Хосе» второй раз за период остался в меньшинстве. Герой предыдущей встречи Тимо Майер на этот раз стал антигероем: его зацеп на Райане О'Райлли привёл к удалению, которое реализовал Тайлер Бозак. Именно эта шайба стала для «Блюз» победной.
Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.
Акулы» пытались давить и нагружать голкипера «синих» Джордана Биннингтона бросками, но страж ворот действовал очень хладнокровно. Так, в конце первого периода он лишил заслуженного гола Эрика Карлссона, который оказался в одиночестве перед воротами «музыкантов» и имел массу времени, чтобы выбрать решение и прицелиться.
Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.
«Биннингтон взял себя в руки. Он немного волновался в начале серии, у него были непростые матчи — в двух из четырёх встречах финала Запада он пропускал по 5 голов. Но эта игра была выдающейся, для «Блюз» это была важнейшая победа. Что же касается Барбашёва, то он выбрал отличное время, чтобы забить свой первый в карьере гол в плей-офф. 35 секунд — и шайба в воротах, а быстрый старт всегда очень важен», — отметил обозреватель NBC Адам Гретц. Биннингтон, одержавший свою 10-ю победу в нынешнем плей-офф, побил клубный вратарский рекорд по количеству выигрышей в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
«Было много способов отреагировать на неудачную ситуацию, но мы сделали это лучшим способом — победили. Атмосфера в раздевалке была хорошей, мы держимся все вместе. Что мы ещё можем сделать? Мы уступали в один матч, теперь счёт сравнялся. Мы сделали то, что планировали», — сказал после матча Владимир Тарасенко, набравший одно очко за голевую передачу. В четырёх встречах финала Западной конференции на его счету 1 гол и 3 паса.
«Четвёртое звено было великолепно сегодня. Барбашёв забил быстрый гол, они задали тон всему матчу, все сразу же оживились. Это сочетание стало одной из главных причин нашей сегодняшней победы», — похвалил россиянина нападающий Райан О'Райлли.
Равный счёт в серии «акул» и «музыкантов» увеличил вынужденные каникулы для «Бостона», которые продлятся 11 дней. Первый матч финала Кубка Стэнли состоится в Бостоне в ночь с 27 на 28 мая.
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