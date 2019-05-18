Главные события восьмого игрового дня на чемпионате мира в Словакии.

Россия попадает сейчас на США! Выглядит страшно, но такого в итоге не будет

Видеообзоры матчей восьмого игрового дня

Франция – Словакия – 3:6

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Австрия – Норвегия – 3:5

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Финляндия – Великобритания – 5:0

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Чехия – Италия – 8:0

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Лучшие голы игрового дня

Третье место в лучших голах дня досталось австрийцу Доминику Хайнриху. На второй строчке расположился игрок сборной Словакии Либор Гудачек, а лучшим голом дня признан бросок Радко Гудаша от красной линии.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Лучшие сейвы игрового дня

Вратарь сборной Италии Марко де Филиппо Роя пропустил в игре с чехами от красной линии, но это не помешало ему занять две строчки в рейтинге лучших спасения дня. Первое место у француза Флорьяна Арди.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Турнирное положение

Группа А

Группа В

Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею-2019 на текущий момент

Четвертьфинал №1. Россия (1В) – США (4А)

Четвертьфинал №2. Германия (2А) – Чехия (3В)

Четвертьфинал №3. Швейцария (2В) – Канада (3А)

Четвертьфинал №4. Финляндия (1А) – Швеция (4В)

На текущий момент сборная России попадает в четвертьфинале на команду США. Но на самом деле такой вариант маловероятен при условии того, что наша команда сохранит первое место в своей группе. Американцам осталось провести три игры в группе (Дания, Германия, Канада) и такое расписание позволяет им рассчитывать как минимум на третью строчку.

Какими будут пары 1/4 финала на ЧМ? Сетка плей-офф Турнирные расклады в группах и пары плей-офф чемпионата мира-2019 на текущий момент.

Расписание матчей на 18 мая

Онлайн-трансляция матча Россия – Латвия пройдёт здесь. Видео трансляция встречи будет доступна на сайте ФХР.

Дания – США

Россия – Латвия

Канада – Германия

Италия – Норвегия

Великобритания – Словакия

Швеция – Швейцария

Полное расписание матчей чемпионата мира по хоккею-2019