Россия попадает сейчас на США! Выглядит страшно, но такого в итоге не будет

Видеообзоры матчей восьмого игрового дня
Франция – Словакия – 3:6
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Австрия – Норвегия – 3:5
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Финляндия – Великобритания – 5:0
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Чехия – Италия – 8:0
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube
Лучшие голы игрового дня
Третье место в лучших голах дня досталось австрийцу Доминику Хайнриху. На второй строчке расположился игрок сборной Словакии Либор Гудачек, а лучшим голом дня признан бросок Радко Гудаша от красной линии.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube
Лучшие сейвы игрового дня
Вратарь сборной Италии Марко де Филиппо Роя пропустил в игре с чехами от красной линии, но это не помешало ему занять две строчки в рейтинге лучших спасения дня. Первое место у француза Флорьяна Арди.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube
Турнирное положение
Группа А
Группа В
Четвертьфинал №1. Россия (1В) – США (4А)
Четвертьфинал №2. Германия (2А) – Чехия (3В)
Четвертьфинал №3. Швейцария (2В) – Канада (3А)
Четвертьфинал №4. Финляндия (1А) – Швеция (4В)
На текущий момент сборная России попадает в четвертьфинале на команду США. Но на самом деле такой вариант маловероятен при условии того, что наша команда сохранит первое место в своей группе. Американцам осталось провести три игры в группе (Дания, Германия, Канада) и такое расписание позволяет им рассчитывать как минимум на третью строчку.
Расписание матчей на 18 мая
Онлайн-трансляция матча Россия – Латвия пройдёт здесь. Видео трансляция встречи будет доступна на сайте ФХР.
Дания – США
Россия – Латвия
Канада – Германия
Италия – Норвегия
Великобритания – Словакия
Швеция – Швейцария
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