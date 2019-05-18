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ЧМ по хоккею 2019. Таблица, группы, где смотреть матч Россия – Латвия

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ по хоккею 2019. Таблица, группы, обзоры матчей
«Чемпионат»
Россия попадает сейчас на США! Выглядит страшно, но такого в итоге не будет
Главные события восьмого игрового дня на чемпионате мира в Словакии.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Видеообзоры матчей восьмого игрового дня

Франция – Словакия – 3:6

ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Франция
3 : 6
0:2, 2:1, 1:3
Словакия
0:1 – Паник (Лантоши, Секера) – 13:25 (5x4), 0:2 – Сукель (Фегервары, Татар) – 19:10 (5x5), 0:3 – Гудачек (Паник, Чернак) – 25:31 (5x4), 1:3 – Манавьян (Экефей, Бертран) – 32:16 (5x5), 2:3 – Тексье (Шакиашвили, Флёри) – 35:09 (5x4), 2:4 – Чернак (Паник, Татар) – 40:16 (5x5), 2:5 – Чайковски (Буц) – 42:41 (4x5), 2:6 – Надь (Данё, Маринчин) – 45:41 (5x4), 3:6 – Реш (Тексье, Дам-Малька) – 57:50 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Австрия – Норвегия – 3:5

ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Австрия
3 : 5
0:1, 1:1, 2:3
Норвегия
0:1 – Булль (Линдстрём) – 02:01 (5x5), 1:1 – Шнайдер (Хайнрих, Комарек) – 22:08 (5x3), 1:2 – Йоханнесен (Валькве Ольсен, Мартинсен) – 36:42 (5x5), 2:2 – Комарек (Паллестранг, Шнайдер) – 49:37 (5x5), 2:3 – Райшенберг (Хага, Холёс) – 50:33 (5x5), 2:4 – Булль (Олимб, Райшенберг) – 53:22 (5x5), 3:4 – Хайнрих (Шнайдер, Цвергер) – 59:09 (6x5), 3:5 – Булль (Линдстрём) – 59:17 (en)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Финляндия – Великобритания – 5:0

ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
Финляндия
5 : 0
0:0, 3:0, 2:0
Великобритания
1:0 – Раяла (Лехтонен, Олкинуора) – 20:24 (5x4), 2:0 – Охтамаа (Тюрвяйнен, Савинайнен) – 25:08 (5x5), 3:0 – Кивиранта (Койвисто, Тюрвяйнен) – 34:59 (5x5), 4:0 – Куусела (Савинайнен) – 57:27 (en), 5:0 – Лехтонен (Йокихарью) – 59:49 (5x4)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Чехия – Италия – 8:0

ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
Чехия
8 : 0
1:0, 4:0, 3:0
Италия
1:0 – Гулаш (Кубалик) – 07:04 (5x5), 2:0 – Гудас (Яшкин) – 27:09 (5x5), 3:0 – Фролик (Моравчик, Симон) – 32:07 (5x5), 4:0 – Коварж (Ворачек, Фролик) – 33:43 (5x4), 5:0 – Яшкин (Хитил, Ржепик) – 34:17 (5x5), 6:0 – Симон (Ворачек, Фролик) – 56:02 (5x5), 7:0 – Яшкин (Мусил, Ржепик) – 57:42 (5x5), 8:0 – Фролик (Коларж) – 57:58 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Лучшие голы игрового дня

Третье место в лучших голах дня досталось австрийцу Доминику Хайнриху. На второй строчке расположился игрок сборной Словакии Либор Гудачек, а лучшим голом дня признан бросок Радко Гудаша от красной линии.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Лучшие сейвы игрового дня

Вратарь сборной Италии Марко де Филиппо Роя пропустил в игре с чехами от красной линии, но это не помешало ему занять две строчки в рейтинге лучших спасения дня. Первое место у француза Флорьяна Арди.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Турнирное положение

Группа А

Группа В

Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею-2019 на текущий момент
Четвертьфинал №1. Россия (1В) – США (4А)
Четвертьфинал №2. Германия (2А) – Чехия (3В)
Четвертьфинал №3. Швейцария (2В) – Канада (3А)
Четвертьфинал №4. Финляндия (1А) – Швеция (4В)

На текущий момент сборная России попадает в четвертьфинале на команду США. Но на самом деле такой вариант маловероятен при условии того, что наша команда сохранит первое место в своей группе. Американцам осталось провести три игры в группе (Дания, Германия, Канада) и такое расписание позволяет им рассчитывать как минимум на третью строчку.

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Турнирные расклады в группах и пары плей-офф чемпионата мира-2019 на текущий момент.

Расписание матчей на 18 мая

Онлайн-трансляция матча Россия – Латвия пройдёт здесь. Видео трансляция встречи будет доступна на сайте ФХР.

Дания – США

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Дания
США

Россия – Латвия

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Латвия
Россия

Канада – Германия

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Канада
Германия

Италия – Норвегия

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Италия
Норвегия

Великобритания – Словакия

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Великобритания
Словакия

Швеция – Швейцария

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Швеция
Швейцария

Полное расписание матчей чемпионата мира по хоккею-2019

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