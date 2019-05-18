Наша команда была лучше и в хоккее, и в силовой борьбе. Жаль только рассекли лицо Овечкину.

Латвия украла у России рекорд и была наказана. А как вы хотели?

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Последний шанс для Латвии и лишний Капризов

«У нас нет другого выхода, кроме как выигрывать у России и Швеции», — заявил главный тренер сборной Латвии Боб Хартли после обидного поражения в игре с чехами. Его команда вела 2:0 по ходу игры, но все планы латвийцев нарушило пятиминутное удаление в начале второго периода.

Слова Хартли многими были восприняты с юмором, но на самом деле команда у латвийцев очень крепкая, а тренер после минувшего сезона в КХЛ в дополнительном представлении не нуждается. Так что нашей сборной нужно было подойти к поединку со всей серьёзностью. Кроме того, в воротах латвийцев ожидалось появление Элвиса Мерзликина, у которого со сборной России, кажется, особые счёты.

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В день перед отчётным поединком расшатать нервы российской команды попытались словацкие СМИ, раздув на ровном месте «пивной скандал». Но ничего не вышло. Эта публикация не вызвала никакого осуждения ни у болельщиков, ни у экспертов, потому что никаких претензий по игре нашим ребятам пока предъявить

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Гораздо интереснее было то, что происходило на тренировке у нашей сборной перед матчем с латвийцами. Изменений в ударных сочетаниях не произошло, а вот в четвёртое звено вернулся Сергей Плотников. Тринадцатым форвардом при этом оказался Иван Телегин, а автор золотой шайбы Пхёнчхана-2018 Кирилл Капризов вообще оказался вне заявки. Что ж, перед турниром угадывалось, что кто-то из наших ярких нападающих в итоге окажется лишним, и, скорее всего, это будет игрок из КХЛ.

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Цибульскис сорвал рекорд сборной России

Начало матча прошло по предсказуемому сценарию. Сборная России пошла вперёд, Латвия ждала своего шанса. Мог отличиться Овечкин, вышедший на ударную позицию, очередную красоту придумывали Гусев и Кучеров, но латвийцы держались крепко. А затем открыли счёт. Помогло большинство: на обоюдный штраф Кузнецова и Блюгерса наложилось удаление Гаврикова, и в расстановке «4 на 3» отменным броском из правого круга вбрасывания отметился Оскар Цибульскис.

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Сборная России впервые на ЧМ-2019 пропустила первой, и этот гол не позволил нашей команде обновить рекорд по продолжительности сухой серии на чемпионатах мира. Для нового достижения подопечным Илье Воробьёва нужно было продержаться почти до конца первого периода.

Но ничего страшного не произошло. Наша команда продолжила планомерную осаду ворот Мерзликина, однако Элвис до поры до времени был непробиваем. Даже после того, как Рональд Кениньш рассёк губу Овечкину и получил четыре минуты штрафа, и Латвии пришлось отбиваться от мощных атак наших ребят, Мерзликин (иногда с помощью штанги) сохранял свои ворота на замке. Более того, латвийцы могли удвоить преимущество, но после броска Артура Кулды с пятачка выручил Василевский. Латвия вновь, как и в матче с чехами, хорошо провела первый период, но не было никаких сомнений, что в оставшейся части игры подопечных Хартли ждёт тяжелейшее испытание.

Всё встало на свои места

Держались латвийцы недолго – уже на 27-й секунде второго периода Дмитрий Орлов неожиданно выстрелил от борта и попал точно в ближний верхний угол. Шайба миновала всех на своём пути, а Мерзликин даже плечом повести не успел.

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Наши парни добавили в активности, а Илья Воробьёв решил вновь попробовать другие сочетания звеньев. Овечкин провёл пару смен с Малкиным и Дадоновым, Кузнецов поиграл с Кучеров и Гусевым. Вперёд россияне вышли в большинстве – штраф для соперника заработал Артём Анисимов. У Кучерова не получился бросок в касание, однако шайба дошла до Дадонова, который с пятачка переадресовал её на одинокого Гусева. Тот не промахнулся.

Латвия не рассыпалась, как в игре с чехами, упустив преимущество, попыталась сравнять в счёт, но пропустила контратаку. Анисимов классно вывел Кучерова на рандеву с Мерзликиным, и Никита с помощью клюшки латвийского защитника забил свой очередной гол на турнире.

В матче всё стало на свои места, сборная России во втором периоде исправилась за не лучшим образом проведённый первый отрезок. Однако, отметим, что в нескольких эпизодах к нашей команде оказались благосклонны арбитры матча. Сначала они оставили без внимания удар в голову Оскару Батне от Дмитрия Орлова. А после того, как Никита Задоров расколол об борт Рихарда Букартса, российскому защитнику-гренадёру было выписано всего две минуты штрафа.

Победа на классе

В третьем периоде команда Боба Хартли, конечно, попробовала перевернуть ход встречи, перебросала сборную России, но наши ребята держались уверенно. Моменты у ворот Василевского возникали, но наш голкипер спокойно отражал все угрозы, а контратаки российской команды таили не меньшую опасность. Вперёд подопечные Воробьёва сильно не бежали, и это было правильно – расходовать силы ещё и на атаки в такой ситуации было совершенно ни к чему. Ведь уже завтра важнейший поединок со швейцарцами.

Сборная России сумела обойтись без удалений в третьем периоде и в результате довела встречу до победы. Уже пятой подряд на этом чемпионате мира. Но относительно простые соперники на этом заканчиваются. Впереди матчи за первое место в группе, а затем плей-офф.

Что касается сборной Латвии, то эта команда, видимо, упустила последний шанс на попадание в четвертьфинал. Второй год подряд сотворить латвийское чудо Бобу Хартли не удалось.