Латвия украла у России рекорд и была наказана. А как вы хотели?

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Латвия – Россия – 1:3, 18 мая 2019 года, обзор матча ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Латвия – Россия – 1:3, обзор матча ЧМ-2019
Лев Лукин
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Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

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Последний шанс для Латвии и лишний Капризов

«У нас нет другого выхода, кроме как выигрывать у России и Швеции», — заявил главный тренер сборной Латвии Боб Хартли после обидного поражения в игре с чехами. Его команда вела 2:0 по ходу игры, но все планы латвийцев нарушило пятиминутное удаление в начале второго периода.

Слова Хартли многими были восприняты с юмором, но на самом деле команда у латвийцев очень крепкая, а тренер после минувшего сезона в КХЛ в дополнительном представлении не нуждается. Так что нашей сборной нужно было подойти к поединку со всей серьёзностью. Кроме того, в воротах латвийцев ожидалось появление Элвиса Мерзликина, у которого со сборной России, кажется, особые счёты.

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В день перед отчётным поединком расшатать нервы российской команды попытались словацкие СМИ, раздув на ровном месте «пивной скандал». Но ничего не вышло. Эта публикация не вызвала никакого осуждения ни у болельщиков, ни у экспертов, потому что никаких претензий по игре нашим ребятам пока предъявить

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Гораздо интереснее было то, что происходило на тренировке у нашей сборной перед матчем с латвийцами. Изменений в ударных сочетаниях не произошло, а вот в четвёртое звено вернулся Сергей Плотников. Тринадцатым форвардом при этом оказался Иван Телегин, а автор золотой шайбы Пхёнчхана-2018 Кирилл Капризов вообще оказался вне заявки. Что ж, перед турниром угадывалось, что кто-то из наших ярких нападающих в итоге окажется лишним, и, скорее всего, это будет игрок из КХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Цибульскис сорвал рекорд сборной России

Начало матча прошло по предсказуемому сценарию. Сборная России пошла вперёд, Латвия ждала своего шанса. Мог отличиться Овечкин, вышедший на ударную позицию, очередную красоту придумывали Гусев и Кучеров, но латвийцы держались крепко. А затем открыли счёт. Помогло большинство: на обоюдный штраф Кузнецова и Блюгерса наложилось удаление Гаврикова, и в расстановке «4 на 3» отменным броском из правого круга вбрасывания отметился Оскар Цибульскис.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Сборная России впервые на ЧМ-2019 пропустила первой, и этот гол не позволил нашей команде обновить рекорд по продолжительности сухой серии на чемпионатах мира. Для нового достижения подопечным Илье Воробьёва нужно было продержаться почти до конца первого периода.

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Латвия
1 : 3
1:0, 0:3, 0:0
Россия
1:0 – Цибульскис (Индрашис) – 10:28 (4x3), 1:1 – Орлов (Ковальчук, Плотников) – 20:27 (5x5), 1:2 – Гусев (Дадонов, Кучеров) – 23:50 (5x4), 1:3 – Кучеров (Анисимов) – 32:40 (5x5)

Но ничего страшного не произошло. Наша команда продолжила планомерную осаду ворот Мерзликина, однако Элвис до поры до времени был непробиваем. Даже после того, как Рональд Кениньш рассёк губу Овечкину и получил четыре минуты штрафа, и Латвии пришлось отбиваться от мощных атак наших ребят, Мерзликин (иногда с помощью штанги) сохранял свои ворота на замке. Более того, латвийцы могли удвоить преимущество, но после броска Артура Кулды с пятачка выручил Василевский. Латвия вновь, как и в матче с чехами, хорошо провела первый период, но не было никаких сомнений, что в оставшейся части игры подопечных Хартли ждёт тяжелейшее испытание.

Всё встало на свои места

Держались латвийцы недолго – уже на 27-й секунде второго периода Дмитрий Орлов неожиданно выстрелил от борта и попал точно в ближний верхний угол. Шайба миновала всех на своём пути, а Мерзликин даже плечом повести не успел.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Наши парни добавили в активности, а Илья Воробьёв решил вновь попробовать другие сочетания звеньев. Овечкин провёл пару смен с Малкиным и Дадоновым, Кузнецов поиграл с Кучеров и Гусевым. Вперёд россияне вышли в большинстве – штраф для соперника заработал Артём Анисимов. У Кучерова не получился бросок в касание, однако шайба дошла до Дадонова, который с пятачка переадресовал её на одинокого Гусева. Тот не промахнулся.

Латвия не рассыпалась, как в игре с чехами, упустив преимущество, попыталась сравнять в счёт, но пропустила контратаку. Анисимов классно вывел Кучерова на рандеву с Мерзликиным, и Никита с помощью клюшки латвийского защитника забил свой очередной гол на турнире.

В матче всё стало на свои места, сборная России во втором периоде исправилась за не лучшим образом проведённый первый отрезок. Однако, отметим, что в нескольких эпизодах к нашей команде оказались благосклонны арбитры матча. Сначала они оставили без внимания удар в голову Оскару Батне от Дмитрия Орлова. А после того, как Никита Задоров расколол об борт Рихарда Букартса, российскому защитнику-гренадёру было выписано всего две минуты штрафа.

Победа на классе

В третьем периоде команда Боба Хартли, конечно, попробовала перевернуть ход встречи, перебросала сборную России, но наши ребята держались уверенно. Моменты у ворот Василевского возникали, но наш голкипер спокойно отражал все угрозы, а контратаки российской команды таили не меньшую опасность. Вперёд подопечные Воробьёва сильно не бежали, и это было правильно – расходовать силы ещё и на атаки в такой ситуации было совершенно ни к чему. Ведь уже завтра важнейший поединок со швейцарцами.

Сборная России сумела обойтись без удалений в третьем периоде и в результате довела встречу до победы. Уже пятой подряд на этом чемпионате мира. Но относительно простые соперники на этом заканчиваются. Впереди матчи за первое место в группе, а затем плей-офф.

Что касается сборной Латвии, то эта команда, видимо, упустила последний шанс на попадание в четвертьфинал. Второй год подряд сотворить латвийское чудо Бобу Хартли не удалось.

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