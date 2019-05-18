Ковальчук, Василевский, Гусев и Задоров прокомментировали пятую победу подряд на чемпионате мира в Братиславе.

«Они пытались вывести нас из себя». Наши – о победе над Латвией

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Сборная России одержала пятую победу подряд на чемпионате мира в Братиславе. На этот раз российская команда обыграла команду Латвии – 3:1. Итоги матча подвели Андрей Василевский, Илья Ковальчук, Никита Гусев и Никита Задоров.

Латвия украла у России рекорд и была наказана. А как вы хотели? Наша команда была лучше и в хоккее, и в силовой борьбе. Жаль только рассекли лицо Овечкину.

«У Латвии была тройная мотивация, они пытались нас вывести»

Капитан сборной России Илья Ковальчук рассказал, как в команде отнеслись к шумихе вокруг общего ужина и 160 бокалов пива, о котором писала словацкая пресса.

— Первый период получился тяжёлым. Сказывались два дня паузы?

— Нет, конечно. В большинстве было огромное количество моментов, надо было забивать. Вратарь у них здорово сыграл в первом периоде.

— Какие вы видите плюсы и минусы этого матча?

— Главное, что выиграли. Двигаемся дальше. Завтра серьёзнее соперник, очень хорошая команда. Сегодня не было такого, чтобы потратить как можно меньше сил, но получилось так, что играли на низких оборотах.

— Было много моментов на грани фола…

— Это работа судей, я не хочу это комментировать. Наше дело играть в хоккей.

— Внутри команды посмеялись над историей про 160 бокалов пива?

— Это дело прессы – писать, фотографировать. Наше дело выходить и играть.

— Чувствуете, что начались совсем другие по уровню матчи?

— Неважно, на самом деле. Мы прекрасно понимаем, что через несколько матчей будут игры навылет. Поэтому сейчас нужно как можно лучше провести последние две игры, чтобы подойти к ним в тонусе.

— Чувствуется, что у Латвии при Бобе Хартли появилась системность?

— Они всегда были крепкой командой. Тем более играть против нас для них тройная мотивация. Ничего особенного мы не увидели. Хорошо ребята трудились, шайбу ловили, пытались вывести нас из себя. Это всё ожидаемо.

— Как реагирует команда, когда тренер соперника так активно «душит» судей?

— Мы же не слышим. На трибунах огромное число болельщиков. Боб ведёт игру, ребят заводит. Он эти очень хорошо отличается.

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«Соперник хорошо бросил и забил. Что тут говорить?»

Вратарь сборной России Андрей Василевский сказал, что не расстроился пропущенной от Латвии шайбе.

— Латвийцы определённо мастеровитее, чем Италия. Чем-то этот матч похож на игру с Чехией. Наши парни выстояли в третьем периоде и показали класс, доведя дело до победы.

— Расстроились, что пропустили одну шайбу?

— Да мне без разницы.

— Вспомните этот момент.

— Соперник хорошо бросил и забил. Что тут говорить?

— Удаётся держать себя в тонусе?

— Да, мне кажется, что игра достаточно, чтобы держать себя в тонусе. Уже сейчас начинаем готовиться к Швейцарии.

— Как себя чувствуете физически?

— Я бы сюда не приехал, если был бы не готов.

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«Есть проблемы со льдом, шайба прыгает. Даже у Овечкина броски не идут»

Нападающий сборной России Никита Гусев пожаловался на качество льда на арене в Братиславе.

— Не очень хорошо начались, потом раскатились. Почему так получилось?

— Сказалось раннее начало матча, всё-таки 12 утра. Должны были лучше начать, но получилось, как получилось.

— Чем удивили латвийцы?

— Мы знали, что они будут делать, знали, что будут играть агрессивно. Вроде бы мы всё правильно сделали.

— Что скажете про свою шайбу в большинстве?

— Женя Дадонов хорошо поборолся, мне оставалось только попасть в пустые ворота.

— Следующий матч уже завтра. Не пытались сэкономить силы?

— Нет, мы не берегли силы. Когда тренер говорил, мы выкладывались на сто процентов.

— Трудно играть день за днём?

— Почему бы и нет, ты всегда в форме, в игре, я только за.

— Сегодня могли забить и больше...

— Да, моментов семь мог забить. Не мог со льдом справиться — то шайба подпрыгнет, то перепрыгнет. Надо было реализовывать свои моменты, тогда игралось бы гораздо легче.

— А что за проблемы со льдом?

— Не знаю, видно ли это с трибуны, но шайба постоянно подпрыгивает. Тебе отдают пас, ты хочешь бросить, а она прыгает и не всегда получается. Даже у Овечкина в большинстве не получается бросок. Мне Кучеров тоже раза три хорошо отдавал, но шайба летит не туда или просто подпрыгивает.

— На групповом этапе остались только сильные соперники — шведы и швейцарцы.

— Так это же здорово. Чем интереснее матчи, тем лучше для нас.

«В другой лиге его не дали бы. Я заложник ситуации»

Защитник сборной России Никита Задоров прокомментировал эпизод со своим удалением.

— Ещё перед игрой нам говорили, что для Латвии – это матч жизни на турнире. Они вышли заряженными. Мы не уступали им в начале, первые два периода хорошо провели, а третий провалили, конечно. Это испортило, наверное, общую картину матча. Будем работать, нужно все 60 минут быть готовыми и собранными.

— О чём думали, когда получили «2+10»?

— Как мы говорили, в другой лиге бы не дали такого удаления. Мне кажется, что Букартс видел, что я еду в него, и просто не сгруппировался. Я оказался заложником ситуации – не хотел травму никому нанести, просто играл жёстко.

— Зная правила ИИХФ, не боялись, что могут удалить до конца матча?

— Лайнсмен сразу сказал, что будет 10 минут дисциплинарных, так что попереживать не пришлось.

— Матч с Латвией уже воспринимался как подготовка к плей-офф?

— Думаю, да. У Латвии хорошая команда, дисциплинированная, системная, борются до конца. Напрягали нас серьёзно, Вася подтащил. Могло в разную сторону пойти сегодня. Первые два периода переиграли соперника, а потом расслабились.

— Шумиха про 160 бокалов пива никак на вас не повлияла?

— Мы не комментируем это.