Всех победили, а Россию нет! Но самые главные матчи только начинаются

Видеообзоры матчей девятого игрового дня
По итогам очередного игрового дня сборная России осталась единственной командой на турнире, не потерпевшей ни одного поражения. Сборная Швейцарии прервала свою победную серию в игре со шведами. Сегодня россияне сыграют со швейцарцами, а 21 мая нашей команде предстоит встреча со шведами.
Дания – США – 1:7
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube
Россия – Латвия – 3:1
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube
Канада – Германия – 8:1
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube
Италия – Норвегия – 1:7
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube
Великобритания – Словакия – 1:7
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube
Швеция – Швейцария – 4:3
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube
Лучшие голы игрового дня
Игрок сборной Словакии Мартин Маринчин открыл рейтинг лучших голов дня. Красивая шайба удалась и норвежцу Тобиасу Линдстрёму, а вне конкуренции был гол канадца Энтони Манты.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube
Лучшие сейвы игрового дня
В тройку лучших сейвов дня вошло спасение Андрея Василевского в матче с латвийцами. Голкипер сборной Германии Никлас Тройтле пропустил от Канады восемь шайб, но тоже запомнился хорошие спасением. Первое же место досталось британцу Джексону Уислу.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube
Турнирное положение
Группа А
Группа В
Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею-2019 на текущий момент
Четвертьфинал №1. Россия (1В) – США (4А)
Четвертьфинал №2. Канада (2А) – Швейцария (3В)
Четвертьфинал №3. Швеция (2В) – Германия (3А)
Четвертьфинал №4. Финляндия (1А) – Чехия (4В)
Расписание матчей на 19 мая
Онлайн-трансляция матча Россия – Швейцария пройдёт здесь. Видео трансляция встречи будет доступна на сайте ФХР.
Германия – США
Австрия – Чехия
Франция – Финляндия
Швейцария – Россия
- 19 мая 2019
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