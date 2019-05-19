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ЧМ по хоккею 2019. Таблица, группы, где смотреть матч Россия – Швейцария

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Где смотреть матч Россия – Швейцария
«Чемпионат»
Всех победили, а Россию нет! Но самые главные матчи только начинаются
Сборная России осталась последней командой на чемпионате мира, не потерпевшей ещё ни одного поражения.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Видеообзоры матчей девятого игрового дня

По итогам очередного игрового дня сборная России осталась единственной командой на турнире, не потерпевшей ни одного поражения. Сборная Швейцарии прервала свою победную серию в игре со шведами. Сегодня россияне сыграют со швейцарцами, а 21 мая нашей команде предстоит встреча со шведами.

Дания – США – 1:7

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Дания
1 : 7
0:4, 1:2, 0:1
США
0:1 – Ватрано (Райан, Хэнифин) – 10:34 (5x5), 0:2 – Дебринкэт (Кейн, Сутер) – 11:03 (5x4), 0:3 – Келлер (ван Римсдайк, Сутер) – 14:24 (5x5), 0:4 – Крайдер (Хьюз, Айкел) – 18:49 (5x5), 1:4 – Олесен (Бау, Лауридсен) – 24:50 (5x5), 1:5 – Дебринкэт (Кейн, Уайт) – 31:55 (5x5), 1:6 – Ларкин (Райан) – 33:17 (5x5), 1:7 – Айкел (Кейн, Дебринкэт) – 51:19 (5x4)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Россия – Латвия – 3:1

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Латвия
1 : 3
1:0, 0:3, 0:0
Россия
1:0 – Цибульскис (Индрашис) – 10:28 (4x3), 1:1 – Орлов (Ковальчук, Плотников) – 20:27 (5x5), 1:2 – Гусев (Дадонов, Кучеров) – 23:50 (5x4), 1:3 – Кучеров (Анисимов) – 32:40 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

«Удар Орлова? Игрок почти полз. По моим понятиям – это не дисквалификация»
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Канада – Германия – 8:1

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Канада
8 : 1
2:0, 2:1, 4:0
Германия
1:0 – Шабо (Маршессо, Строум) – 02:01 (5x4), 2:0 – Стоун (Сиверсон, Нурс) – 16:43 (5x5), 3:0 – Стоун (Строум, Маршессо) – 26:02 (5x4), 3:1 – Эхлиз (Айзеншмид, Зайденберг) – 38:01 (5x4), 4:1 – Стоун (Дюбуа) – 38:49 (5x5), 5:1 – Манта – 43:01 (5x5), 6:1 – Манта (Туррис) – 44:55 (5x5), 7:1 – Райнхарт (Строум) – 45:28 (5x5), 8:1 – Чирелли (Жозеф) – 53:10 (4x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Это вам не Олимпиада. Канада показала Германии, кто тут главный
Немцы могли бы побороться за первые места в группе. Так думали. Но тут пришли канадцы.

Италия – Норвегия – 1:7

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Италия
1 : 7
0:1, 0:0, 1:6
Норвегия
0:1 – Райшенберг (Лесунн, Мартинсен) – 15:23 (5x5), 0:2 – Треттенес (Олимб, Валькве Ольсен) – 41:17 (5x5), 1:2 – Мичели (Хельфер, Костнер) – 42:03 (5x5), 1:3 – Хага (Валькве Ольсен, Бонсаксен) – 43:55 (5x5), 1:4 – Линдстрём (Мартинсен) – 47:45 (5x5), 1:5 – Ольден (Холёс, Олимб) – 49:06 (5x5), 1:6 – Рёймарк – 51:39 (5x5), 1:7 – Эспеланн (Булль, Хага) – 59:08 (5x4)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Великобритания – Словакия – 1:7

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Великобритания
1 : 7
1:3, 0:3, 0:1
Словакия
0:1 – Секера (Буц) – 02:04 (5x5), 0:2 – Татар – 02:25 (5x5), 0:3 – Маринчин (Криштоф) – 09:02 (5x4), 1:3 – Хэммонд (Ричардсон) – 17:44 (5x5), 1:4 – Чайковски (Паник) – 24:33 (5x5), 1:5 – Студенич (Криштоф) – 29:09 (5x5), 1:6 – Сукель (Лишка, Кох) – 35:11 (4x5), 1:7 – Бондра (Кох, Надь) – 58:00 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Швеция – Швейцария – 4:3

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Швеция
4 : 3
1:1, 2:1, 1:1
Швейцария
0:1 – Андригетто (Хас) – 04:09 (5x5), 1:1 – Веннберг (Клингберг) – 18:44 (5x4), 2:1 – Нюландер (Хёрнквист, Ларссон) – 25:20 (5x5), 2:2 – Дженацци (Йози) – 27:58 (4x4), 3:2 – Густафссон (Нюландер) – 28:28 (5x5), 3:3 – Хас (Шервай, Берчи) – 50:27 (5x5), 4:3 – Экман-Ларссон (Нюландер, Веннберг) – 51:47 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Россия – единоличный лидер группы! Но Швеция от нас просто так не отстанет
«Тре крунур» вырвали победу у Швейцарии и запутали ситуацию в группе В до предела.

Лучшие голы игрового дня

Игрок сборной Словакии Мартин Маринчин открыл рейтинг лучших голов дня. Красивая шайба удалась и норвежцу Тобиасу Линдстрёму, а вне конкуренции был гол канадца Энтони Манты.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Лучшие сейвы игрового дня

В тройку лучших сейвов дня вошло спасение Андрея Василевского в матче с латвийцами. Голкипер сборной Германии Никлас Тройтле пропустил от Канады восемь шайб, но тоже запомнился хорошие спасением. Первое же место досталось британцу Джексону Уислу.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Турнирное положение

Группа А

Группа В

Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею-2019 на текущий момент

Четвертьфинал №1. Россия (1В) – США (4А)
Четвертьфинал №2. Канада (2А) – Швейцария (3В)
Четвертьфинал №3. Швеция (2В) – Германия (3А)
Четвертьфинал №4. Финляндия (1А) – Чехия (4В)

Какими будут пары 1/4 финала на ЧМ? Сетка плей-офф
Турнирные расклады в группах и пары плей-офф чемпионата мира-2019 на текущий момент.

Расписание матчей на 19 мая

Онлайн-трансляция матча Россия – Швейцария пройдёт здесь. Видео трансляция встречи будет доступна на сайте ФХР.

Германия – США

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Германия
США

Австрия – Чехия

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Австрия
Чехия

Франция – Финляндия

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Франция
Финляндия

Швейцария – Россия

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Швейцария
Россия

Полное расписание матчей чемпионата мира по хоккею-2019

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