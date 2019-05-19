Овечкин потерялся в сборной России. Это большая проблема для всех

В сборной России много мастеров, но пока нет тех, кто бы мог раскрыть сильные стороны Ови. Может всё-таки Малкин?

Матч со сборной Латвии начался не слишком удачно для всей сборной России. Наши хоккеисты пропустили гол в меньшинстве, не смогли обновить рекорд по сухой серии и проиграли первый период. Но больше всего не повезло Александру Овечкину. В одном из эпизодов сломанная клюшка латвийского хоккеиста Рональда Кениньша отлетела в лицо лидеру российской команды. Как итог: четыре минуты штрафа для Кениньша и рассечение на лице Овечкина.

Латвия — Россия: Овечкину рассекли губу, Кениньшу дали четыре минуты штрафа

Для хоккея такие эпизоды не редкость. Тот же Овечкин получал шайбой в лицо во время игры за «Вашингтон».

Видео можно посмотреть на официальном канале NHL Russia в YouTube

В таких ситуациях Ови отличает полная невозмутимость. После рассечения в игре с Латвией, он получил помощь от врача и через несколько минут уже был на льду при игре в большинстве.

Овечкин не мог бросить в большинстве даже в матче с Латвией

И тут снова вскрылась настоящая проблема для Овечкина. По ходу встречи он дважды выходил на лёд в спецбригаде большинства и оба раза его толком не могли вывести на бросок. Мы помним, что в какой-то момент штаб сборной России даже наигрывал во второй спецбригаде большинства пять нападающих, но потом от этой идеи отказался, передвинув Ковальчука на пятак и заменив Капризова защитником.



Лучше не стало. В Братиславе сборная России за пять матчей забила шесть голов в большинстве, и все они на счету спецбригады Малкина, которая и разыгрывает шайбу разнообразнее, и активнее задействует в розыгрыше всех игроков. За весь турнир у второго сочетания всего шесть бросков в створ ворот – по три у Овечкина и Кузнецова. И ни одного гола.



Сравните карту бросков первой и второй спецбригады большинства сборной России. По ней видно, насколько больше вариантов розыгрыша шайбы есть у Малкина и Ко. В другой схеме все стараются вывести на бросок Овечкина (ноль бросков в створ у Ковальчука, Капризова/Григоренко).

Фото: InStat

В игре с латвийцами у нашей команды было два большинства, и оба из них Овечкин с партнёрами провалили. Проблема не в том, что все играют на Овечкина, а в том, что не все могут сыграть на Овечкина. Кузнецов располагается в противоположном углу и не всегда может сделать разрезающую передачу на своего партнёра по «Вашингтону». Ковальчук исполняет роль столба и кажется сам не понимает, что он там делает.



Но главная проблема в игроке на синей линии. В первом случае слишком много суетился Зайцев, во втором потерялся Хафизуллин. Никто из них толком не мог закрыть зону, а когда розыгрыш всё-таки начинался, их передачи шли куда угодно, но только не на клюшку Овечкина. Дошло до того, что Александр вернулся на скамейку и что-то начал громко выговаривать. Это «что-то» — эмоции не в сторону партнёров, а к ситуации, которая сложилась в целом вокруг него на чемпионате мира.



В НХЛ все знают, откуда атакует Овечкин, но он всё равно с достаточной регулярностью забивает из левого круга вбрасывания. Забивает, потому что получает быстрые и точные передачи от Джона Карлсона, и тут не особо важна дистанция, с которой россиянин наносит бросок.

Видео можно посмотреть на официальном канале NHL в YouTube

Все хотят видеть это в сборной, в первую очередь тренеры и сам Овечкин. Но такого защитника у нас нет, но и в соперниках пока были не «Тампа» с «Питтсбургом».

Поражает, что на большой площадке, где есть пространство и моментов для манёвра, за пять матчей у Овечкина не самый высокий процент попадания в створ из своего «офиса» при игре «5 на 4». За сезон НХЛ, где более высокий уровень соперников, у Овечкина более 50% попадания из этой точки.

Фото: InStat

Только в матче с Австрией (!) соперник трижды успевал накрывать броски Овечкина в большинстве. В матче с Чехией и Латвией он вообще ни разу не бросил в створ при игре «5 на 4».

Статистика Овечкина Фото: InStat

Неправильно говорить, что вторую спецбригаду большинства зажимают или дают меньше игрового времени. Конечно, право первого выхода на лёд в решающих моментах пока у сочетания Малкина, но это легко объясняется количеством голов. По общему времени на турнире при игре в большинстве Овечкин, Ковальчук и Кузнецов не уступают игрокам из первой спецбригады.

Фото: InStat

Где найти Карлсона в сборной России?

— Овечкин не мог подстроиться под бросок в касание при игре в большинстве. В этом есть вина Зайцева или Хафизуллина? – спросили у Ильи Воробьёва после игры с латвийцами.

— Что значит вина? Во-первых, у нас одна команда, мы не переходим на личности. Будем работать, завтра поработаем над этим.



— То, что меняли Зайцева и Хафизуллина связано с тем, что шайба не доходила до Овечкина?

— Это связано с тем, что мы ищем вариант большинства, который будет очень хорошо работать.



Поиски действительно идут, штаб сборной перепробовал самые различные варианты с игроком на синей линии в спецбригаде Овечкина. Но подходящего варианта пока не нашли.



Вряд ли Нестеров. Много играл в большинстве в ЦСКА, регулярно выходил на лёд в спецбригаде на этапах Евротура, но хорош скорее как бросающий игрок, а не как мастер последнего паса. Как и в случае с Ковальчуком, это чревато опасными обрезами и потерями.



Ковальчук – большой риск. Обладает всем, чтобы выводить на бросок Ови: мастерство, уверенность, правый хват для связующего звена между Кузнецовым и Овечкиным. Одна проблема – Ковальчук любит рисковать и не всегда замечает, что соперник читает его ходы. За его спиной только вратарь, и никто не хочет получить контратаку в свои ворота.



Зайцев – пока не готов. Никита всегда умел играть в большинстве, но время в «Торонто» в этом плане сказалась на нём не с лучшей стороны. Ему нужно время, а времени уже нет. Хотя с точки зрения хвата клюшки, он единственный защитник в сборной, который быстрее всего мог бы доставить шайбу до Овечкина.

Сергачёв – трудно поделить на две спецбригады. Можно было бы попробовать Михаила в двух спецбригадах, но никогда не знаешь, как сложится розыгрыш. Одно дело передвигаться две минуты вдоль синей линии, и совсем другое вести борьбу за шайбу в случае перехватов, переходить из атаки в оборону и обратно. На это тратятся большие силы. Переводить его из первой спецбригады во вторую тоже не вариант. Зачем ломать то, что работает? Сергачёв, к слову, уже выходил в большинстве с Овечкиным в матче с австрийцами. Ови бросал много, но со стороны казалось, что передачам защитника не хватало скорости.



Орлов – сейчас самый оптимальный вариант. Схожая ситуация с Зайцевым. Когда-то мог, но особо не занимается этим в «Вашингтоне». Но в пользу Орлова говорит то, что он знает особенности игры Овечкина и не боится находиться с ним на льду. Уже были попытки использовать Орлова в этой роли. Получалось точно не хуже, чем у Зайцева или Хафизуллина.



Но со швейцарцами будет Хафизуллин. Хороший защитник, но именно защитник, а не игрок, способный играть в большинстве на таком уровне. Мало уметь отдавать точные передачи, нужно уметь отдавать точные передачи Овечкину. Это не только мастерство, но и уверенность в том, что ты находишься на своём месте. Динар оказался к этому не готов в игре с Латвией, но именно он получит это роль в игре со швейцарцами. Интересно, что после окончания раскатки Овечкин долго разговаривал с Хафизуллиным. О чём – увидим сегодня.

Известны сочетания звеньев сборной России перед игрой со Швейцарией на ЧМ-2019

Полностью вторая спецбригада большинства в сегодняшнем матче, судя по всему, будет выглядеть так: Хафизуллин, Овечкин, Капризов, Ковальчук, Кузнецов.

Овечкин и Малкин могут сыграть в одной тройке?

Один гол итальянцам за пять матчей, 11 из 35 или всего 31% бросков в створ (меньше только у Гаврикова и Ковальчука) – это не уровень Овечкина. И как бы Ови не хотел сыграть на команду, отработать в оборону или заблокировать бросок, он хочет видеть голы своего звена. Их почти нет, и это не только его проблема.

Карта бросков Овечкина на ЧМ-2019

В равных составах тройка Овечкина забила три гола на турнире – все в ворота Италии. Там они неплохо взаимодействовали, но неслучайно в игре со Швейцарией штаб сборной снова вернётся к варианту с Капризовым. Все ждут большего от Кузнецова. Дождёмся ли? У Евгений был не самый удачный сезон в «Вашингтоне» и мы помним, что Овечкин много играл с Бекстрёмом.

И. Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено к Овечкину и Кузнецову

Самое интересное, что не всё клеится в звене и у Малкина. В большинстве он хорош, но в равных составах рядом с ним нет Кучерова и Гусева. При этом на пересменке Овечкин и Малкин едва не организовали гол в ворота латвийцев. С трудом верится, что штаб сборной решит попробовать их в одном сочетании на постоянной основе, но если ничего не поменяется в игре со швейцарцами – варианты могут быть самыми разными. На одном звене/большинстве тяжело выиграть чемпионат мира, а два заключительных матчах в группе покажут, чего стоит наша команда при игре «5 на 5».



Овечкин и Малкин – были несовместимы, но в истории спорта было много случаев, когда две звезды взрослели, уживались на одном «поле» и вопреки всему вытворяли что-то невероятное, когда от них этого уже никто не ждал. Почему бы не случиться чуду в Братиславе?