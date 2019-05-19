Лучшая связка чемпионата мира снова в деле. Их вообще можно остановить?

Опять начертили! Швейцарцы рвали глотки, а потом им показали гол Кучерова

Матч со Швейцарией должен был стать одним из определяющих в рамках группового этапа. Дело в том, что сборной России нужно было выиграть у Швейцарии, чтобы точно обезопасить себя от поездки в Кошице. Разумеется, менять место дислокации нашей команде не хотелось, о чём напрямую заявил главный тренер сборной России Илья Воробьёв на утренней тренировке команды.

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Россия достаточно уверенно начала матч со Швейцарией. Наша команда играла активно, давила и не собиралась уступать швейцарцам территорию. Соперник всячески сопротивлялся. Отступать им, по сути, было некуда.



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Первый период ознаменовался голом Артёма Анисимова. Достаточно неожиданным, но от этого не менее важным! Орлов в шикарном сольном проходе доставил шайбу до ворот, сам отличиться не смог, но отскок получился на Анисимова, который и направил шайбу в цель.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Голевую комбинацию россиян, украсившую второй период, можно просто вставлять в учебники. Вы только посмотрите на этот гол! Прошёл отличный поперечный пас Гусева на правый круг вбрасывания, откуда Кучеров в касание бросил в ближний угол ворот, который не успел закрыть вратарь! Самая крутая связка форвардов на чемпионате мира продолжает творить!

Эти ребята, знакомые ещё по школе «Белых Медведей», буквально разрывают всех соперников. Именно такие связки в сборной России нам и нужны!

Кучеров, забросивший шайбу, не особо и радовался. Никита привычно вскинул руки вверх, после чего поехал обниматься с партнёрами. Но как же они снова «начертили», «нарисовали» эту комбинацию!

Швейцарские болельщики были очень активны в первой половине встречи. Кричали, свистели, рвали глотки за свою команду, но хором замолчали, когда увидели очередной шедевр в исполнении лучшей связки чемпионата мира.