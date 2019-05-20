Как изменились турнирные расклады для сборной России на четвертьфинал ЧМ

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019

Сборная России остаётся единственной командой на чемпионате мира, которая не потерпела ни одного поражения. Команда Ильи Воробьёва провела шесть матчей и набрала в них 18 очков, в том числе одержала уверенные победы над крепкими чехами и швейцарцами. Последний матч группового этапа будет за первое место в группе со Швецией, которым, в свою очередь, перед этим ещё предстоит игра с Латвией.

Для начала стоит отметить, что в группе В, где выступает Россия, может сложиться интересная ситуация. Если Швеция наберёт максимум очков в оставшихся играх, а Чехия возьмёт верх над Швейцарией в основное время, сразу три команды наберут одинаковое количество очков и места с первого по третье будут распределяться по дополнительным показателям (в первую очередь – по разнице шайб в играх между этими тремя соперниками). Чтобы точно выиграть группу, России будет достаточно набрать хотя бы одно очко со шведами. Рассказываем возможных соперниках России по четвертьфиналу.

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Германия – 40%

Немцы сейчас занимают четвёртую строчку в группе А, и вряд ли с неё сдвинутся. Бундестим уже выполнила основную задачу, обеспечив себе место в четвертьфинале, и есть большие сомнения, что они смогут отобрать очки у Финляндии, которая сейчас идёт первой в группе.

России необходимо занять первое место, чтобы получить наиболее удобного соперника в четвертьфинале. Германия набрала все свои очки с более слабыми или равными соперниками, а против топ-сборных показала неконкурентноспособность. Как мы уже писали ранее, эта пара может стать повторением финала Олимпиады в Пхёнчхане, только вот в Корее у россиян не было ни Кучерова, ни Малкина, ни Орлова, ни других энхаэловцев. У Германии есть Драйзайтль, но силы всё равно не равны.

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Канада – 25%

Нет сомнений, что канадцы возьмут три очка в матче с Данией, а вот в битве с США, вполне вероятно, могут потерпеть неудачу и закончить третьими. Если Финляндия обыграет Германию и займёт первое место (ни США, ни Канада тогда её в любом случае не догонят), а Россия оступится в игре со Швецией и займёт второе место, матч мечты любого чемпионата мира может состояться уже в четвертьфинале.

Эта же пара может образоваться, если Канада обыграет США и Данию, а финны – Германию. Россия при этом проиграет Швеции и при равенстве очков с «Тре Крунур» и Чехией окажется третьей. В первом варианты наша сборная останется в Братиславе, во втором придётся переезжать в Кошице.

Последние два чемпионата мира именно Канада огорчала Россию в плей-офф. В 2018 году наша команда проиграла в овертайме четвертьфинала, в 2017-м вела у родоначальников хоккея 2:0 в полуфинале, но не смогла удержать победу и в итоге довольствовалась только бронзой. Конечно, с Канадой не хотелось бы встречаться на такой ранней стадии, и этот вариант менее вероятен, чем с Германией, но всё может быть.

США – 25%

С американцами такая же ситуация, как и с Канадой. Команда Джеффа Блашилла сейчас опережает Канаду на два очка, и в последнем матче сыграет с «кленовыми листьями». В случае поражения они пропустят соседей по континенту вперёд (даже если те вдруг проиграют Дании). Соответственно, чтобы кто-то из североамериканцев занял первое место, Финляндия должна свой матч проиграть, это вряд ли случится. Значит, США займёт второе или третье место и попадут на Россию, если наши вчистую проиграют шведам и по дополнительным показателям пропустят вперёд чехов и «Тре Крунур».

Американцы очень сильны на бумаге, и встречу с ними (если она всё же будет) хотелось бы оттянуть на более поздний этап. Последний раз Россия проигрывала США в плей-офф ЧМ в 2013 году, когда сборная была разгромлена «студентами» со счётом 3:8. После этого Россия дважды уступала звёздно-полосатым на групповой стадии, но в плей-офф выиграла два матча из двух.

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Финляндия – 10%

Самый маловероятный вариант, просто потому, что финны выглядят монолитной и очень крепкой командой, даже несмотря на почти полное отсутствие игроков НХЛ в составе. Они отобрали одно очко у американцев, разобрались с Канадой. С более слабой Германией не должны испытать проблем. Если всё-таки Драйзайтль и компания сотворят чудо, финны не опустятся ниже второго места.

А значит, встреча с Россией состоится, только если наши ребята займут третье место в группе. Чтобы занять третье место, Россия должна проиграть шведам с не просто большой, а даже огромной разницей шайб. Конечно, в жизни бывает всё, но вероятность этого стремится к нулю.