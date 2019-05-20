Капитан «Колорадо» и игрок сборной Швеции Габриэль Ландеског – о встрече с Никитой Задоровым и сборной России на чемпионате мира.

«Мне не нужно выводить Задорова из себя, он и так получит глупые удаления»

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019

Завтра, 21 мая, сборная России сыграет со Швецией в заключительном матче группового раунда на чемпионате мира по хоккею – 2019. Это будет встреча двух фаворитов турнира, в которой решится, кто займёт первое место в группе В. Капитан «Колорадо» нападающий Габриэль Ландеског поделился ожиданиями от встречи и мнением о российской команде.

Россия – единоличный лидер группы! Но Швеция от нас просто так не отстанет «Тре крунур» вырвали победу у Швейцарии и запутали ситуацию в группе В до предела.

«Задорова не придётся выводить из себя, он всё равно нахватает глупых удалений»

— Что вы думаете о сборной России?

— Это очень хорошая команда, в которой собрано много звёзд НХЛ, а также много хороших игроков КХЛ. Они в целом очень хороши.

— У вас есть план против Задорова? Он сказал, что будет забираться вам под кожу.

— Под мою кожу? О боже… (Улыбается.) Если он выйдет на лёд против меня, я буду очень рад. Не терпится сыграть против него. Против него очень тяжело играть, он не пропускает шанса провести силовой приём. Если он поймает свою игру, то может быть грозной силой на льду. Посмотрим, буду его объезжать.

— Постараетесь вывести его из себя, чтобы он натворил глупостей?

— Нет, он всё равно будет получать глупые удаления, для этого мне не надо выводить его из себя.

«Прочитал заявление вратаря Латвии… До этого даже не знал, кто это» Российский защитник Никита Задоров рассказал о выступлении за сборную на ЧМ-2019, карьере и жизни в Северной Америке.

— В матче со Швейцарией вы вступили в перепалку с Фиалой.

— Я такие вещи не планирую, это просто случается. Перед началом игры я не испытываю ни к кому вражды. Я люблю Большого Зи, он один из моих хороших друзей в команде. Но когда начнётся игра, посмотрим.

— Что скажете о своём звене, думаете, вы найдёте химию с Петтерссоном и Линдхольмом?

— В первом матче мы нашли химию, хорошо разыгрывали шайбу в зоне атаки, создавали моменты. Во втором матче мы действовали не так остро, не могли зацепиться за шайбу. Так бывает, но нам нравится потенциал нашего звена, уверен, мы сможем сыграть лучше.

«Кучеров – суперзвезда, но я скажу, что Нюландер круче»

— Нюландер сейчас лучший игрок в вашей команде, а у России есть лучший бомбардир турнира Кучеров. Кто круче?

— Не знаю, кто круче, матчи России я почти не смотрел, только немного игры с Латвией. Кучеров в этом году набрал 128 очков, он суперзвезда и один из лучших игроков НХЛ. Нюландер проводит великолепный турнир, он потрясающий игрок. Думаю, он тоже станет суперзвездой НХЛ. Вилли в моей команде, поэтому я выбираю его. Будет классная игра, когда Кучеров и Нюландер сойдутся друг против друга, но самое важное – это Швеция против России, а не Нюландер против Кучерова. Будет хорошая игра.

— Знаю, что Маккиннон фанат Кучерова. А у вас есть любимый русский игрок?

— Малкин, Овечкин, Кучеров. Обожал Дацюка, когда он играл в «Детройте», я рос на нём. У России много изумительных игроков, непросто выбрать кого-то одного.

Овечкин потерялся в сборной России. Это большая проблема для всех В сборной России много мастеров, но пока нет тех, кто бы мог раскрыть сильные стороны Ови. Может всё-таки Малкин?

— Вы – силовой форвард, а у России игроков такого плана нет. Это станет проблемой?

— Овечкин – один из лучших силовых нападающих всех времён, но в то же время он лучший снайпер, когда-либо игравший в НХЛ. Он сочетает в себе эти два качества. Он крушит всех подряд и забивает голы с тех пор, как приехал в НХЛ. У меня нет такого атакующего таланта, как у него или кого-то из игроков, которых я назвал. Но всё равно можно следить за ними и чему-то учиться, даже если у тебя другой стиль игры. Мой хоккей приносит мне успех, но я всё равно считаю, что эти ребята показывают захватывающую игру.

«Элиас Петтерссон на сто процентов выиграет «Колдер»

— Правда, что прошлым летом вы смотрели много видео с Джо Павелски?

— Да, он один из лучших в лиге по подправлениям. Я играю перед воротами в большинстве, и мне нужно было стать лучше в этом компоненте. Я работал над этим и стал лучше.

— «Сан-Хосе» выиграет Кубок Стэнли?

— Без понятия, не могу сказать.

— Задоров сказал, вы бы выиграли седьмой матч, если бы играли дома.

— Всегда можно гадать, что было бы, если бы… Проиграть седьмой матч – это отстой, но мы вернёмся в следующем году.

— А Петтерссон выиграет «Колдер»?

— Да, сто процентов. Он обязан его выиграть.

— В сборной России играют в шахматы в свободное время. А шведы чем занимаются?

— В карты играем, гуляем.