«У вратаря открываются две застёжки на шлеме… Они должны это видеть»

Сборная России по хоккею провела шестой матч на групповом этапе чемпионата мира. Наша команда снова одержала победу, выиграв в основное время у сборной Швейцарии – 3:0. Итоги встречи подвёл главный тренер россиян Илья Воробьёв.
«С Задоровым ещё поговорим. Грубости у него не было»
— Всем довольны сегодня?
— Переудалялись немного, а так хорошая командная победа. Ребята – молодцы.
— Теперь будет тяжёлый выбор по вратарю на следующий матч?
— После игры пока ничего не говорим.
— Швейцарцы играли с Кучеровым на грани фола.
— На то он и звезда. Очень хороший игрок, поэтому его пытаются вывести из себя.
— Сегодня он ответил Фиале, ударив того клюшкой. Не боитесь, что когда-то не сдержится?
— Мы постоянно говорим ребятам, что надо сдерживаться.
— С Задоровым ещё поговорите?
— Ещё поговорим. Да он зацепил ногу соперника, но не скажу, что это была грубость. Так получилось, он уже пролетал.
«Снял шлем – удаление, но они должны видеть, что открылись две застёжки»
— Швейцарцы сыграли так, как от них ждали?
— Да. Хорошая организованная команда.
— Кучеров и Гусев способны вас ещё удивить?
— Дай бог, чтобы удивляли дальше.
— Капризова поставили в тройку к Овечкину и Кузнецову. Он сделал то, что от него просили?
— Нормально сыграл.
— В концовке вас больше удивил Георгиев, снявший шлем или судья, который на это поздно отреагировал?
— Нам на директорате показывали такой эпизод: если вратарь снимает шлем – это две минуты. Но тут сам принцип. Когда у него открываются две застёжки…Они должны это видеть. Я это сказал (судье. – Прим. «Чемпионата»), когда он подъехал. Да, удаление, но до этого ваша работа это видеть.
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