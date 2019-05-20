Илья Воробьёв будет снова ждать шедевров от связки Кучеров – Гусев и дал свою оценку эпизоду с удалением Георгиева.

«У вратаря открываются две застёжки на шлеме… Они должны это видеть»

Сборная России по хоккею провела шестой матч на групповом этапе чемпионата мира. Наша команда снова одержала победу, выиграв в основное время у сборной Швейцарии – 3:0. Итоги встречи подвёл главный тренер россиян Илья Воробьёв.

Сборную России вообще не остановить – шесть побед подряд! Кто следующий? Счёт некрупный, но российская команда выиграла очень уверенно.

«С Задоровым ещё поговорим. Грубости у него не было»

— Всем довольны сегодня?

— Переудалялись немного, а так хорошая командная победа. Ребята – молодцы.

— Теперь будет тяжёлый выбор по вратарю на следующий матч?

— После игры пока ничего не говорим.

— Швейцарцы играли с Кучеровым на грани фола.

— На то он и звезда. Очень хороший игрок, поэтому его пытаются вывести из себя.

— Сегодня он ответил Фиале, ударив того клюшкой. Не боитесь, что когда-то не сдержится?

— Мы постоянно говорим ребятам, что надо сдерживаться.

— С Задоровым ещё поговорите?

— Ещё поговорим. Да он зацепил ногу соперника, но не скажу, что это была грубость. Так получилось, он уже пролетал.

Опять начертили! Швейцарцы рвали глотки, а потом им показали гол Кучерова Лучшая связка чемпионата мира снова в деле. Их вообще можно остановить?

«Снял шлем – удаление, но они должны видеть, что открылись две застёжки»

— Швейцарцы сыграли так, как от них ждали?

— Да. Хорошая организованная команда.

— Кучеров и Гусев способны вас ещё удивить?

— Дай бог, чтобы удивляли дальше.

— Капризова поставили в тройку к Овечкину и Кузнецову. Он сделал то, что от него просили?

— Нормально сыграл.

— В концовке вас больше удивил Георгиев, снявший шлем или судья, который на это поздно отреагировал?

— Нам на директорате показывали такой эпизод: если вратарь снимает шлем – это две минуты. Но тут сам принцип. Когда у него открываются две застёжки…Они должны это видеть. Я это сказал (судье. – Прим. «Чемпионата»), когда он подъехал. Да, удаление, но до этого ваша работа это видеть.