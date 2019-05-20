Георгиев снял шлем, а судьи поздно дали свисток. Ему могли бросить в голову

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

После победы над сборной Швейцарии (3:0) на чемпионате мира в Словакии на вопросы журналистов ответили форварды Кирилл Капризов и Никита Гусев, а также вратарь Александр Георгиев, у которого по ходу встречи случился неприятный инцидент.

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«Каждый день смотришь какие-то ошибки, что-то улучшаешь»

Нападающий сборной России Кирилл Капризов рассказал, как ему игралось в тройке с Овечкиным и Кузнецовым.

— Какие ощущения от матча?

— Положительные. Выиграли и здорово.

— Какие впечатления от игры в звене с Кузнецовым и Овечкиным?

— Не в первый раз. Всё хорошо. Сегодня было достаточно моментов. Но реализовали. Дай бог, вс ё будет в дальнейшем.

— Вы для себя анализировали, что именно не получалось?

— Понятное дело, анализировал. Каждый день смотришь какие-то ошибки, что-то улучшаешь.

— Какие-то коррективы внесли в свою игру?

— Вам виднее со стороны.

— Швейцарцы играли жёстко?

— Хорошая игра получилась, плотная. Мы старались играть в свой хоккей. Моментами было неплохо, мы создавали моменты. Надо только забивать.

— Не создавалось впечатление, что швейцарцы пытались вывести из себя Кучерова?

— Возможно, было пару моментов. Он молодчик. Терпел. У нас есть, к примеру, Гавр (защитник сборной России Владислав Гавриков – Прим. «Чемпионата») сразу подлетел и всё исправил.

— Согласны, что сейчас начался чемпионат мира?

— 100%, так как начинается плей-офф, каждая игра на вылет. Надо к этому как можно серьёзнее подходить.

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«Я пытался подозвать рефери и сказать, что не могу продолжать игру»

Вратарь сборной России Александр Георгиев рассказал о нелепом удалении на последних минутах. После одного из бросков соперника шайба попала в шлем российскому вратарю и сбила застёжку. Георгиев безуспешно пытался докричаться до арбитров, а потом сбросил шлём на лёд, чтобы привлечь их внимание, но игра продолжилась. Какое-то время он был на льду без шлема, а свисток арбитров раздался только тогда, когда соперник въехал в зону российской команды. К счастью, наши защитники не дали игроку швейцарцев нанести бросок по воротам.

— Уже второй матч на ноль. Как вам это удаётся?

— Большое спасибо ребятам, что сегодня здорово сыграли в обороне. Много было удалений у нас. Мы сумели выстоять, очень здорово сработало меньшинство. Все внесли свой вклад в победу.

— За что случилось удаление?

— Мне попали в шлем и отлетели клёпки у шлема. Я пытался подозвать рефери и сказать, что не могу продолжать игру в таком шлеме. Но он меня не услышал. Пришлось снять шлем.

— Вы готовы были вступать в игру без шлема?

— Да, но с другой стороны я знал, что это достаточно опасно. Один удар и непонятно, что могло произойти. Поэтому пришлось скинуть шлем.

— Это был риск?

— В плане?

— Для здоровья.

— Да, конечно. К сожалению, рефери меня не услышал и дал удаление. Ничего страшного, ребята выстояли, спасибо им большое.

— С начала матча влились в игру?

— Да. Помогло, что ребята с самого начала сконцентрировано играли в обороне. Я почувствовал игру, первые пару бросков. И уже был в тонусе. Был готов к швейцарским атакам, у них были моменты с пятака.

— Мечтаете о дуэли с Лундквистом?

— Не хочу отвечать на такие вопросы.

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«Говорю, надо просто забивать. Мы этого не делаем»

Нападающий сборной России Никита Гусев рассказал, может ли его удивить Никита Кучеров.

— У Швейцарии хорошая команда, но нам надо играть проще, забивать свои моменты, и игра будет гораздо увереннее.

— Первые десять минут вы швейцарцев не замечали. Что потом пошло не так?

— Да не знаю. Говорю, надо просто забивать. Мы этого не делаем, и игра не такая уверенная становится.

— После десяти минут откатились по команде или решили поберечь силы?

— Может быть, со стороны так показалось, но мы всегда стараемся всю игру действовать активно и на результат.

— Много раз пытались выводить Кучерова на пустые, он как-то не забивал…

— Да я как бы тоже в пустые не забивал, поэтому никаких вопросов к нему нет.

— За столько лет знакомства Кучеров вас может ещё удивлять? Просто мы со стороны восхищаемся, а вы из первого ряда на его игру смотрите.

— Вроде как неплохо у нас получается. Моментами.

— Что думаете о шведах?

— Увидим. Нам всё покажут, мы посмотрим видео, проанализируют их игру.

— Матч Швеция – Швейцария смотрели?

— Ни в коем случае.