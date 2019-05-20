Георгиев снял шлем, а судьи поздно дали свисток. Ему могли бросить в голову

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019
Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019
После победы над сборной Швейцарии (3:0) на чемпионате мира в Словакии на вопросы журналистов ответили форварды Кирилл Капризов и Никита Гусев, а также вратарь Александр Георгиев, у которого по ходу встречи случился неприятный инцидент.
«Каждый день смотришь какие-то ошибки, что-то улучшаешь»
Нападающий сборной России Кирилл Капризов рассказал, как ему игралось в тройке с Овечкиным и Кузнецовым.
— Какие ощущения от матча?
— Положительные. Выиграли и здорово.
— Какие впечатления от игры в звене с Кузнецовым и Овечкиным?
— Не в первый раз. Всё хорошо. Сегодня было достаточно моментов. Но реализовали. Дай бог, вс ё будет в дальнейшем.
— Вы для себя анализировали, что именно не получалось?
— Понятное дело, анализировал. Каждый день смотришь какие-то ошибки, что-то улучшаешь.
— Какие-то коррективы внесли в свою игру?
— Вам виднее со стороны.
— Швейцарцы играли жёстко?
— Хорошая игра получилась, плотная. Мы старались играть в свой хоккей. Моментами было неплохо, мы создавали моменты. Надо только забивать.
— Не создавалось впечатление, что швейцарцы пытались вывести из себя Кучерова?
— Возможно, было пару моментов. Он молодчик. Терпел. У нас есть, к примеру, Гавр (защитник сборной России Владислав Гавриков – Прим. «Чемпионата») сразу подлетел и всё исправил.
— Согласны, что сейчас начался чемпионат мира?
— 100%, так как начинается плей-офф, каждая игра на вылет. Надо к этому как можно серьёзнее подходить.
«Я пытался подозвать рефери и сказать, что не могу продолжать игру»
Вратарь сборной России Александр Георгиев рассказал о нелепом удалении на последних минутах. После одного из бросков соперника шайба попала в шлем российскому вратарю и сбила застёжку. Георгиев безуспешно пытался докричаться до арбитров, а потом сбросил шлём на лёд, чтобы привлечь их внимание, но игра продолжилась. Какое-то время он был на льду без шлема, а свисток арбитров раздался только тогда, когда соперник въехал в зону российской команды. К счастью, наши защитники не дали игроку швейцарцев нанести бросок по воротам.
— Уже второй матч на ноль. Как вам это удаётся?
— Большое спасибо ребятам, что сегодня здорово сыграли в обороне. Много было удалений у нас. Мы сумели выстоять, очень здорово сработало меньшинство. Все внесли свой вклад в победу.
— За что случилось удаление?
— Мне попали в шлем и отлетели клёпки у шлема. Я пытался подозвать рефери и сказать, что не могу продолжать игру в таком шлеме. Но он меня не услышал. Пришлось снять шлем.
— Вы готовы были вступать в игру без шлема?
— Да, но с другой стороны я знал, что это достаточно опасно. Один удар и непонятно, что могло произойти. Поэтому пришлось скинуть шлем.
— Это был риск?
— В плане?
— Для здоровья.
— Да, конечно. К сожалению, рефери меня не услышал и дал удаление. Ничего страшного, ребята выстояли, спасибо им большое.
— С начала матча влились в игру?
— Да. Помогло, что ребята с самого начала сконцентрировано играли в обороне. Я почувствовал игру, первые пару бросков. И уже был в тонусе. Был готов к швейцарским атакам, у них были моменты с пятака.
— Мечтаете о дуэли с Лундквистом?
— Не хочу отвечать на такие вопросы.
«Говорю, надо просто забивать. Мы этого не делаем»
Нападающий сборной России Никита Гусев рассказал, может ли его удивить Никита Кучеров.
— У Швейцарии хорошая команда, но нам надо играть проще, забивать свои моменты, и игра будет гораздо увереннее.
— Первые десять минут вы швейцарцев не замечали. Что потом пошло не так?
— Да не знаю. Говорю, надо просто забивать. Мы этого не делаем, и игра не такая уверенная становится.
— После десяти минут откатились по команде или решили поберечь силы?
— Может быть, со стороны так показалось, но мы всегда стараемся всю игру действовать активно и на результат.
— Много раз пытались выводить Кучерова на пустые, он как-то не забивал…
— Да я как бы тоже в пустые не забивал, поэтому никаких вопросов к нему нет.
— За столько лет знакомства Кучеров вас может ещё удивлять? Просто мы со стороны восхищаемся, а вы из первого ряда на его игру смотрите.
— Вроде как неплохо у нас получается. Моментами.
— Что думаете о шведах?
— Увидим. Нам всё покажут, мы посмотрим видео, проанализируют их игру.
— Матч Швеция – Швейцария смотрели?
— Ни в коем случае.
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