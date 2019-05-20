«Мы попали под грозу, Россия невероятно крута». Швейцарцы признали поражение

Соперник не смог использовать то, что считал слабым местом России, — не заставил её обороняться.

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Сборная России продолжила путь на чемпионате мира очередной победой, обыграв сборную Швейцарии со счётом 3:0. После матча в стане соперника говорили о слабом начале с их стороны, а также отметили, что у России самая мастеровитая команда на турнире. Правда, оговорились, что у россиян всё-таки есть слабое место, но они не смогли его использовать.

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«Швейцария попала под грозу, у России невероятно крутая команда»

Главный тренер швейцарцев Патрик Фишер сравнил сборную России с грозой.

— Фиала вчера сказал, что сборная России сильнее Швеции. Что вы сейчас думаете?

— Россия сегодня здорово играла. Первые 10 минут они создавали нам много проблем своей скоростью, мы постоянно теряли шайбу. Затем мы потихоньку вошли в игру, привыкли к скорости, но, к сожалению, так и не смогли забить гол, который позволил бы нам вздохнуть. Это невероятно крутая команда, возможно, самая мастеровитая, в которой собраны многие суперзвёзды. Но я горжусь. Мы попали под грозу, но закончили первый период неплохо, уступали 0:1. Но так и не смогли забить. Вратарь сыграл очень хорошо.

— Вы здорово прессинговали со шведами, но не смогли этого сделать против России. Почему?

— В первом периоде у нас были проблемы, а во втором мы превосходили соперника по голевым моментам 4-2. Старались больше играть в атаке. Знали, что русские любят атаковать и не любят обороняться, так что это изначально было нашим планом. Сегодня мы сыграли не идеально, чтобы рассчитывать на победу с такой командой, как Россия. Многое должно было сойтись, сегодня не сошлось.

Сборную России вообще не остановить – шесть побед подряд! Кто следующий? Счёт некрупный, но российская команда выиграла очень уверенно.

Нападающий Нико Хишир сказал, что Швейцария могла обыграть Россию, если бы провела все 60 минут на высоком уровне.

— Мы не показывали свой хоккей все 60 минут, это непозволительно против такой команды, как Россия. В этом всё дело.

- Вчера Фиала сказал, что Россия сильнее Швеции. Сегодня согласитесь с этим?

— Обе команды очень хороши. Мы знали, насколько хороша Россия, и знали, что можем её обыграть, если будем играть все 60 минут. Но тяжело выиграть, если не забиваешь.

«Плохая идея – проспать начало игры с Россией»

Вратарь Леонардо Дженони признался, что его команда проспала начало матча. В планах Швейцария держала совсем другой старт.

— Вчера после игры со Швецией швейцарцы говорили, что сил на Россию хватит. Не хватило?

— Знал, что Россия полетит вперёд с самого начала. Они забили гол на первых минутах, а в плане было как можно дольше не давать сопернику забить. Но мы проспали начало матча, ждали, что они будут делать. Это плохая идея против таких игроков.

Опять начертили! Швейцарцы рвали глотки, а потом им показали гол Кучерова Лучшая связка чемпионата мира снова в деле. Их вообще можно остановить?

— Сравните Россию и Швецию?

— Думаю, у них разные сильные стороны. В России много мастеров, а Швеция – очень дисциплинированная. Не знаю, кто сильнее, увидим, когда они встретятся.

— Кто опаснее – Нюландер или Кучеров?

— Нюландер вчера здорово сыграл против нас, сделал результат. Кучеров тоже сегодня сделал результат для России, так что это два великолепных игрока.

Нападающий Филипп Курашёв даже не смог найти слов после поражения, ограничился комментарием о том, что швейцарцам тяжело было войти в игру, в то время как Россия схватила быка за рога с самого начала.

— Россия была лучше с самого начала, нам было уже тяжело войти в игру. Не хватило голов, и мы проиграли.

— Мастерство соперника чувствовалось, особенно Кучерова?

— Мы знали, что у них хорошие игроки, но нам надо лучше играть.

— Сравните Россию и Швецию?

— Я не знаю.