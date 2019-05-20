Тарасенко классно исполнил буллит. Последний русский рвётся в финал Кубка Стэнли

Пятый матч, пять голов в ворота «Шаркс» на льду домашней площадки «Сан-Хосе» — нынешний «Сент-Луис» не устаёт удивлять. Команда, которая плелась в хвосте турнирной таблицы ещё четыре месяца назад и на которую никто не ставил с самого начала плей-офф, может стать главной сенсацией розыгрыша Кубка Стэнли. Да, «Коламбус» и «Каролина» тоже хорошо «пошумели», но им пришлось сойти с дистанции, в то время как команда Владимира Тарасенко продолжает успешно двигаться по турнирной сетке. Победа в пятой игре финала Западной конференции была важнейшей: теперь у «Блюз» есть право на ошибку и поддержка собственных трибун.

Сама игра получилась на удивление «односторонней», и счёт 5:0 вполне точно отражает происходившее на льду. «Сент-Луис» был лучше «акул» в каждом компоненте игры на протяжении всего матча, а тон успеху «блюзменов» задал Оскар Сундквист, открывший счёт на шестой минуте. Эрик Карлссон, который выходит на лёд с незалеченной травмой паха, неудачно попытался выйти из собственной зоны: его пас через борт был перехвачен соперником и быстро преобразован в гол.

«Сан-Хосе» снова вытащил матч, когда шансов почти не было. Помогли судьи Судьи были единственными людьми в мире, кто не мог посмотреть повтор.

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Основное усилие по достижению нужного результата гости предприняли во втором отрезке матча, когда «Сент-Луису» удалось быстро забросить две шайбы и лишить «акул» необходимой энергии. Сначала Джейден Шварц удачно сыграл на добивании после дальнего выстрела Тарасенко и удвоил перевес «музыкантов».

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А затем уже сам Владимир наказал калифорнийцев за нарушение правил при выходе один на один. Штрафной бросок был исполнен без малейшего шанса для Мартина Джонса на спасение — голкипер увидел шайбу лишь в сетке ворот.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Клубные рекорды «Сент-Луиса»:



— Шварц стал третьим игроком в истории «Блюз», забившим не менее 10 шайб в одном розыгрыше плей-офф (первый после Бретта Халла в 1991-м);

— Шварц — первый игрок в истории «музыкантов» с двумя хет-триками в одном розыгрыше Кубка Стэнли;

— в нынешнем плей-офф «Сент-Луис» выиграл больше матчей (11), чем в любом другом,

— Тарасенко стал первым в истории клуба, кто реализовал буллит в матче плей-офф.

У Барбашёва первый гол в плей-офф! «Сент-Луис» ещё поборется за финал На этот раз «акулам» не подсуживали.

За оставшееся время Шварц смог оформить хет-трик, но на исход матча это уже никак не повлияло. Куда чувствительнее для «Сан-Хосе» могут оказаться травмы ведущих хоккеистов, которых оказалось сразу три. Йоонас Донской, Томаш Гертл и Джо Павелски не доиграли встречу из-за повреждений, и если учесть проблемы со здоровьем у Карлссона, то играть решающий шестой матч «акулам» придётся с массой хоккеистов, готовых не на сто процентов.



Павелски попал под силовой приём визави — капитана «Блюз» Алекса Пьетранджело. Хит был нанесён по правилам, и никаких наказаний в адрес защитника «Сент-Луиса» вынесено не было.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Томаш Гертл пострадал от действий Ивана Барбашёва, чей силовой приём уже был на грани фола, но свисток арбитра и в этот раз промолчал. «Вот же где ирония! Болельщики «Сан-Хосе кричат: «Судьи, вы отстой!» — иронично отметил обозреватель St. Louis Post-Dispatch Бен Фредриксон.

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Что же касается Йоонаса Донского, то ему шайба попала в лицо после попытки Джастина Брауна выбросить её из своей зоны.

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«Мне трудно выразить эмоции словами. Я знаю, что четвёртая победа над «Сан-Хосе» будет самой трудной, но это то, над чем мы работали и о чём мечтали», — сказал автор хет-трика Джейден Шварц. «Да, в финале Кубка Стэнли мечтает сыграть каждый хоккеист. Но мы пока ещё не там», — резонно добавил Владимир Тарасенко.

Следующий матч состоится в Сент-Луисе в ночь со вторника на среду мск. В случае победы «Блюз» это будет первый финал Кубка Стэнли для клуба с 1970 года.