У сборной России всё хорошо. Но поражение от шведов может многое изменить

Видеообзоры матчей 10-го игрового дня
Германия – США – 1:3
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Австрия – Чехия – 0:8
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Франция – Финляндия – 0:3
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Швейцария – Россия – 0:3
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Лучшие голы игрового дня
В тройке лучших голов дня нет шайбы Никиты Кучерова, зато есть два результативных броска игроков чешской сборной. Первое же место досталось финну Ере Саллинену.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Лучшие сейвы игрового дня
Австриец Лукас Херцог пропустил восемь шайб от чехов, но всё равно успел совершить эффектное спасение. У француза Флорьяна Арди – вторая строчка, а лучшим по итогам дня был признан сейв Павла Францоуза.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Турнирное положение
Группа А
Группа В
Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2019 на сегодня
Сборная России стала ещё ближе ко встрече с Германией, с которой наши хоккеисты встречались в финале Олимпиады-2018. Чтобы занять первое место в группе, нашей команде будет достаточно не проиграть шведам в основное время. Но ещё не факт, что немцы займут четвёртое место в группе А. В случае победы над финнами и поражении США от Канады в основное время немцы переместятся на третью строчку. С другой стороны, одно поражение может отбросить нашу команду не только на второе место, но и при определённых раскладах на третье.
Подробнее о турнирных раскладах можно прочитать здесь.
Четвертьфинал №1. Россия (1В) – Германия (4А)
Четвертьфинал №2. США (2А) – Швеция (3В)
Четвертьфинал №3. Чехия (2В) – Канада (3А)
Четвертьфинал №4. Финляндия (1А) – Швейцария (4В)
Расписание матчей на 20 мая
Франция – Великобритания
Швеция – Латвия
Канада – Дания
Австрия – Италия
- 20 мая 2019
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- 19 мая 2019
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