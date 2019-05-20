Пока нам светит первое место и сборная Германии в 1/4 финала. При худшем варианте может быть третье место и попадание на топ-сборную.

У сборной России всё хорошо. Но поражение от шведов может многое изменить

Видеообзоры матчей 10-го игрового дня

Германия – США – 1:3

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Германия всё ближе к сборной России. Идеальный соперник по 1/4 финала Немцы снова уступили североамериканцам. Но уже совсем по-другому.

Австрия – Чехия – 0:8

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Франция – Финляндия – 0:3

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Швейцария – Россия – 0:3

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Сборную России вообще не остановить – шесть побед подряд! Кто следующий? Счёт некрупный, но российская команда выиграла очень уверенно.

Лучшие голы игрового дня

В тройке лучших голов дня нет шайбы Никиты Кучерова, зато есть два результативных броска игроков чешской сборной. Первое же место досталось финну Ере Саллинену.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие сейвы игрового дня

Австриец Лукас Херцог пропустил восемь шайб от чехов, но всё равно успел совершить эффектное спасение. У француза Флорьяна Арди – вторая строчка, а лучшим по итогам дня был признан сейв Павла Францоуза.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Турнирное положение

Группа А

Группа В

Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2019 на сегодня

Сборная России стала ещё ближе ко встрече с Германией, с которой наши хоккеисты встречались в финале Олимпиады-2018. Чтобы занять первое место в группе, нашей команде будет достаточно не проиграть шведам в основное время. Но ещё не факт, что немцы займут четвёртое место в группе А. В случае победы над финнами и поражении США от Канады в основное время немцы переместятся на третью строчку. С другой стороны, одно поражение может отбросить нашу команду не только на второе место, но и при определённых раскладах на третье.

Подробнее о турнирных раскладах можно прочитать здесь.

Четвертьфинал №1. Россия (1В) – Германия (4А)

Четвертьфинал №2. США (2А) – Швеция (3В)

Четвертьфинал №3. Чехия (2В) – Канада (3А)

Четвертьфинал №4. Финляндия (1А) – Швейцария (4В)

Какими будут пары 1/4 финала на ЧМ? Сетка плей-офф Турнирные расклады в группах и пары плей-офф чемпионата мира-2019 на текущий момент.

Расписание матчей на 20 мая

Франция – Великобритания

Швеция – Латвия

Канада – Дания

Австрия – Италия