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ЧМ по хоккею 2019. Таблица, группы, расклады, результаты, видео

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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ЧМ по хоккею 2019. Таблица, группы, расклады,
«Чемпионат»
У сборной России всё хорошо. Но поражение от шведов может многое изменить
Пока нам светит первое место и сборная Германии в 1/4 финала. При худшем варианте может быть третье место и попадание на топ-сборную.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Видеообзоры матчей 10-го игрового дня

Германия – США – 1:3

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Германия
1 : 3
1:1, 0:0, 0:2
США
1:0 – Тиффельс (Драйзайтль) – 11:55 (5x5), 1:1 – ван Римсдайк (Келлер, Мартинес) – 13:47 (5x5), 1:2 – Ларкин (ван Римсдайк, Мартинес) – 50:03 (5x5), 1:3 – Айкел (Кейн, Сутер) – 56:15 (5x4)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Германия всё ближе к сборной России. Идеальный соперник по 1/4 финала
Немцы снова уступили североамериканцам. Но уже совсем по-другому.

Австрия – Чехия – 0:8

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Австрия
0 : 8
0:2, 0:3, 0:3
Чехия
0:1 – Факса (Коларж, Гудас) – 06:30 (5x5), 0:2 – Кубалик (Гудас) – 14:30 (5x5), 0:3 – Симон (Ворачек, Гронек) – 20:41 (5x5), 0:4 – Ржепик (Факса, Кубалик) – 30:14 (5x3), 0:5 – Фролик (Гулаш, Гронек) – 30:55 (5x3), 0:6 – Ржепик (Кубалик, Коларж) – 42:26 (5x5), 0:7 – Коларж (Ворачек, Фролик) – 44:06 (5x5), 0:8 – Врана (Яшкин, Факса) – 45:01 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Франция – Финляндия – 0:3

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Франция
0 : 3
0:1, 0:1, 0:1
Финляндия
0:1 – Кивиранта (Линдбом, Тюрвяйнен) – 09:24 (5x5), 0:2 – Миккола (Песонен, Каски) – 21:51 (5x5), 0:3 – Саллинен (Савинайнен, Куусела) – 52:31 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Швейцария – Россия – 0:3

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Швейцария
0 : 3
0:1, 0:1, 0:1
Россия
0:1 – Анисимов (Орлов, Гусев) – 03:36 (5x5), 0:2 – Кучеров (Гусев) – 26:20 (5x4), 0:3 – Кучеров (Анисимов, Зайцев) – 55:20 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Сборную России вообще не остановить – шесть побед подряд! Кто следующий?
Счёт некрупный, но российская команда выиграла очень уверенно.

Лучшие голы игрового дня

В тройке лучших голов дня нет шайбы Никиты Кучерова, зато есть два результативных броска игроков чешской сборной. Первое же место досталось финну Ере Саллинену.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие сейвы игрового дня

Австриец Лукас Херцог пропустил восемь шайб от чехов, но всё равно успел совершить эффектное спасение. У француза Флорьяна Арди – вторая строчка, а лучшим по итогам дня был признан сейв Павла Францоуза.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Турнирное положение

Группа А

Группа В

Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2019 на сегодня

Сборная России стала ещё ближе ко встрече с Германией, с которой наши хоккеисты встречались в финале Олимпиады-2018. Чтобы занять первое место в группе, нашей команде будет достаточно не проиграть шведам в основное время. Но ещё не факт, что немцы займут четвёртое место в группе А. В случае победы над финнами и поражении США от Канады в основное время немцы переместятся на третью строчку. С другой стороны, одно поражение может отбросить нашу команду не только на второе место, но и при определённых раскладах на третье.

Подробнее о турнирных раскладах можно прочитать здесь.

Четвертьфинал №1. Россия (1В) – Германия (4А)
Четвертьфинал №2. США (2А) – Швеция (3В)
Четвертьфинал №3. Чехия (2В) – Канада (3А)
Четвертьфинал №4. Финляндия (1А) – Швейцария (4В)

Какими будут пары 1/4 финала на ЧМ? Сетка плей-офф
Турнирные расклады в группах и пары плей-офф чемпионата мира-2019 на текущий момент.

Расписание матчей на 20 мая

Франция – Великобритания

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Франция
Великобритания

Швеция – Латвия

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Швеция
Латвия

Канада – Дания

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Канада
Дания

Австрия – Италия

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Австрия
Италия
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