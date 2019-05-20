Зачем Латвия сняла вратаря в конце матча. Они вообще не думали о России

На ЧМ-2019 в группе В складывалась интересная ситуация. Вот есть сборная России, которая пока выигрывает у всех. Вот есть шведы, которые хотят перед матчем с Россией иметь шанс вырвать первое место в группе и для этого им надо побеждать латвийцев. А ещё есть чехи и швейцарцы, обеспечившие себе плей-офф. Первые – потому что вне зоны досягаемости для Латвии по количеству набранных очков. Вторые – в любом случае опережают подопечных Боба Хартли по личной встрече.

У сборной России всё хорошо. Но поражение от шведов может многое изменить Пока нам светит первое место и сборная Германии в 1/4 финала. При худшем варианте может быть третье место и попадание на топ-сборную.

Если говорить совсем простым языком, то перед сегодняшним игровым днём у сборной Латвии была только одна возможность пробиться всё-таки в плей-офф и только одна команда, которую она теоретически могла обогнать. Это сборная Швеции. Для совершения этого чуда парням Боба Хартли нужно было провернуть операцию из трёх ходов. Во-первых, самим обыграть шведов в основное время. Во-вторых, обойтись без сенсаций в завтрашнем матче с Норвегией и добыть там три очка. В-третьих, после своего матча с норвежцами как следует поболеть за сборную России, чтобы она тоже обыграла Тре Крунур в пределах шестидесяти минут. При таком раскладе шведы и латвийцы набирали бы по 12 очков, но прибалтийская сборная обходила бы скандинавскую по личной встрече.



Кто-то скажет – слишком невероятно, чтобы все звёзды сошлись. Но если разобраться – что необычного в победе Латвии над Норвегией или России над Швецией? Ничего. Из двух пунктов латвийской программы счастья два были вполне осуществимы, и только для одного нужно было совершить чудо. То есть обыграть шведов в основное время.

Фото: iihf.com

Я убеждён, что Хартли верил в своих парней. И наверняка не только он. Мы видели, как латвийцы сражались с чехами и россиянами, но проиграли из-за нехватки мастерства. Хоккейная судьба часто возвращает долги, и уж на одну-то большую победу сборная Латвии и наиграла. Вполне вероятно, что она бы в итоге и состоялась. Не в овертайме, так по буллитам дожали бы латвийцы шведов. Однако в этом не было бы никакого смысла, ведь команде Хартли кровь из носу нужно было именно три очка.



И они бились за эти три очка! Пропустили первыми от Петтерссона, но не расклеились, успокоили игру, а на экваторе матча отыгрались – постарался Букартс, который ещё не знал, насколько он будет близок к званию латвийского народного героя. Сравняли счёт латвийцы, но через четыре минуты опять шведский гол – Адриан Кемпе пробил Гудлевскиса. И снова Латвия не даёт шведам развить успех, а в начале третьего периода Букартс и Якс стреляют дуплетом – 3:2 впереди Латвия, чудо очень близко, до него рукой подать!

Латвия могла решить все вопросы сборной России. Но сняла вратаря при счёте 4:4 Латвийцы могли помочь нашим. Но не случилось.

Но очень плохо латвийцы умеют держать удар на этом чемпионате мира. Боб Хартли, наверное, за год работы в «Авангарде» отвык от того, что его команда так легко расстаётся с добытым преимуществом в счёте. После гола Якса Латвия держалась пять минут, а затем пропустила от Ландера. Тут же – ещё один от Хёрнквиста.

На этом прибалтийская сказка и должна была закончиться, но это было бы несправедливо. Выиграть Латвия не выиграла, зато подарила экшн. Его, конечно, тут же затмила Великобритания со своим историческим камбэком, но всё равно вышло эпично.



На 57-й минуте хет-трик оформил Роберт Букартс, сделав счёт 4:4. У Латвии оставалось чуть более трёх минут, чтобы в пятый раз пробить не такого уже и грозного Хенрика Лундквиста, а затем как-нибудь дожить до финальной сирены без пропущенных шайб. Но время шло, гола не было. Боб Хартли решил бороться до конца и заменил голкипера на шестого полевого игрока при равном счёте.

Фото: photo.khl.ru

Редко приходится видеть такой приём в хоккее, ведь мы привыкли, что при пустых воротах обычно не выигрывают матчи, а пытаются сравнять счёт. Но тут других вариантов не оставалось. Хартли обязан был попробовать, потому что для его команды не было разницы между поражением и ничьей в основное время. Нужны были только три очка, чтобы продолжать борьбу за плей-офф.



Последний раз я такое видел в КХЛ в позапрошлом уже сезоне. Если помните, «Авангард» тогда на флажке вырвал последнюю путёвку в плей-офф в матче с «Барысом» при точно таких же обстоятельствах. Рулевой «ястребов» Герман Титов снял голкипера при счёте 3:3, потому что «Авангард» устраивали только три набранных очка, и Семён Кошелев в расстановке «6 на 5» забил победный гол.

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«Авангард» тогда спас сезон на флажке, сейчас у Латвии одержать драматичную победу не вышло. Не получилось даже удержать ничью в основное время – бездушный Деннис Расмуссен недрогнувшей рукой послал шайбу в пустые ворота, отняв у латвийцев не только мечту на плей-офф, но и возможность хотя бы разделить очки в одном конкретном матче с действующим двукратным чемпионом мира. Вышло странно: Латвия проиграла, потому что боролась до конца. За такие страсти мы и любим хоккей.

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Но это ещё не все стороны медали. За матчем между латвийцами и шведами наверняка с интересом наблюдала российская сторона. Возможная выгода для сборной России состояла в том, что в случае потери шведами хотя бы одного очка, первое место в группе В автоматически отходило к нашей команде, и очный матч со шведами ничего бы не решал.



И вот, представляете: счёт 4:4, дело катится к овертайму, на исход которого россиянам совершенно плевать, а тут Боб Хартли берёт и снимает вратаря, предоставив шведам возможность забить в пустые ворота. И они забивают, возвращая завтрашнему поединку утраченную было ценность! Да, слишком поверили латвийцы в чудо и совсем не подумали о России. Нехорошо, мистер Хартли, вы ведь работаете в нашей стране!

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Конечно, это шутка. На самом деле латвийцы — большие молодцы, что сражались до последнего, до самого конца верили в свои силы. Характера этой команде точно не занимать, вот только толковых исполнителей бы добавить. А сборной России помощники, пожалуй, не нужны. Сами справимся. Такие шведы нам точно по плечу, равно как и любые другие соперники.